VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс: «Я стал более искусным велогонщиком»

Майкл Вудс: от падения и перелома до победы на этапе Вуэльты Испании-2020

 

 

  Сезон 2020 года у Майкла Вудса прервался в марте после падения на 5-м этапе Париж-Ниццы. 34-летний канадский велогонщик  команды EF Pro Cylcling сломал бедро. Но так как весь велосезон был остановлен с началом пандемии, Майкл Вудс успел восстановиться и вернулся в велогонки 1 августа. А уже 9 сентября он праздновал победу на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2020, а 27 октября стал победителем этапа Вуэльты Испании.

 

  С 2021 года Майкл Вудс начнёт выступать в велокоманде Israel Start-Up Nation, где его товарищами по команде станут четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум и Дэн Мартин.

 

  В интервью VeloNews Майкл Вудс рассказал, как стал использовать тактические нюансы в борьбе за победу, и о том, что продолжит учиться у своих новых товарищей по команде.

 

Майкл Вудс: «Я стал более искусным велогонщиком»

 

  Майкл Вудс: «В марте, лёжа в больнице после перелома бедра, я задавался вопросом, смогу ли когда-нибудь снова выступать. Уверенности, что смогу вернуться к активной жизни и снова сесть на велосипед, не терял. Но последствия травмы были не только физическими. Было тяжело думать о травме.

 

  В 2019 году я научился быть не просто претендентом на победу, но и побеждать. Хотя был очень силён, когда выиграл Милан-Турин, тогда также использовал и некоторые тактические тонкости, а до этого побеждал благодаря чистой силе. Поэтому справиться с тем, что случилось на Париж-Ницце, оказалось ещё труднее. Считаю, что если бы не упал тогда,  сезон получился бы ещё более успешным.

 

  В августе я пока не дотягивал до нужного уровня, но, благодаря тому, что была возможность выступать и довести восстановление до конца, нога пошла осенью. Я почувствовал, что теперь научился, как побеждать в Мировом туре. Теперь ощутил себя более умелым велогонщиком.

 

  Меня не взяли на Тур, потому что команда посчитала, что я ещё не был готов. Я с уважением принял их решение, хотя совершенно не был с ними согласен. Мы просто не сошлись во мнениях по этому вопросу.

 

  Мне кажется, что сезон получился бы сильнее и лучше, если бы я проехал Тур де Франс. На чемпионате мира (прим. VeloLIVE – где Майкл Вудс занял 12-е место) мне просто не хватило того дополнительного уровня готовности. Чувствовал в невыгодном положении по сравнению с ребятами, которые участвовали в Туре.

 

  Больше всего горжусь победой на этапе Вуэльты Испании, потому что применил некоторую тактическую смекалку. Не могу назвать эту победу самой значительной, потому что были победы покрупнее, но в смысле того, как я выиграл, она для меня высочайшая.

 

  Очень рад, что буду выступать с Фрумом и Мартином. Думаю, многому смогу у них научиться. Выступление с такими гонщиками всегда повышает мой уровень».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods EF Pro Cycling Israel Start-Up Nation

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Японская компания NIPPO – новы ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Ждём, что иены потекут в велокоманду рекой

     

     

    Художник Коукеи Кодзима.

    Картина натуральными красителями на шёлке в стиле «сансуй»

  • close2you
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    close2you-Фото
    El tractor))
  • levonardo
    Японская компания NIPPO – новы ... (2)
    levonardo-Фото

    " в которой выступают велогонщики Швейцарии, Эфиопии, Франции, Японии, Норвегии и Польши."

    И России.

  • shain
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    shain-Фото
    Жаль, что название такое.
  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: chel
    Это ж только для бельгийцев премия

    Ну да, у них свои заморочки на булыгах и свой, внутренний, мир велоспорта и свои кумиры.

  • chel
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    chel-Фото

    Это ж только для бельгийцев премия

  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (16)
    AAA-Фото
    Так на Тенерифе все на сборах сидят на вулкане, может не зря он именно там что то морозит?
  • Shalam s Urala
    Фабрицио Гвиди – новый спортив ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну там много еще дежурной бредятины типа "разделяю философию команды" и всё такое

    вроде же - ну какую ещё философию можно нафанатазировать то? кроме как быть собссно (во всех давно уже известных смыслах) командой? заботиться, беречь, умно по гонке строить, побеждать, и - ! - вознаграждать за это каждого! от слов до всяких там висюлек и денюжек

    с другой стороны, с учётом суровой реальности, - спонсоры, реклама, паблисити, индекс цитируемости и пр.пр.пр. - приходится принять всё это. ну невозможно же опубликовать новость "звали-звали его - никак, потом его попёрли, он стал сговорчивый, и вот он с нами! ура!", а тот такой "да хз, согласился чёт" ..

    кмк, такое принимаешь к сведению - и норм.

    и ,кстати, иногда бывают и яркие высказывания )

    ps

    Гвиди.. СК в нулевых ещё величал его Гуиди. и итальянцы с ним солидарны

  • flugegeheimen
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    flugegeheimen-Фото

    здорово, что есть такие награды.

  • RVL
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (9)
    RVL-Фото

    В такой нехрустальной номинации и хрустальный велосипед..

    Парень ниразу не хрустальный

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 декабря

Sondre Holst Enger (Riwal - Readynez Cycling Team)

18 декабря

Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Ricardo Vilela (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (53)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)