Майкл Вудс: «Я стал более искусным велогонщиком»

Майкл Вудс: от падения и перелома до победы на этапе Вуэльты Испании-2020

Сезон 2020 года у Майкла Вудса прервался в марте после падения на 5-м этапе Париж-Ниццы. 34-летний канадский велогонщик команды EF Pro Cylcling сломал бедро. Но так как весь велосезон был остановлен с началом пандемии, Майкл Вудс успел восстановиться и вернулся в велогонки 1 августа. А уже 9 сентября он праздновал победу на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2020, а 27 октября стал победителем этапа Вуэльты Испании.

С 2021 года Майкл Вудс начнёт выступать в велокоманде Israel Start-Up Nation, где его товарищами по команде станут четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум и Дэн Мартин.

В интервью VeloNews Майкл Вудс рассказал, как стал использовать тактические нюансы в борьбе за победу, и о том, что продолжит учиться у своих новых товарищей по команде.

Майкл Вудс: «В марте, лёжа в больнице после перелома бедра, я задавался вопросом, смогу ли когда-нибудь снова выступать. Уверенности, что смогу вернуться к активной жизни и снова сесть на велосипед, не терял. Но последствия травмы были не только физическими. Было тяжело думать о травме.

В 2019 году я научился быть не просто претендентом на победу, но и побеждать. Хотя был очень силён, когда выиграл Милан-Турин, тогда также использовал и некоторые тактические тонкости, а до этого побеждал благодаря чистой силе. Поэтому справиться с тем, что случилось на Париж-Ницце, оказалось ещё труднее. Считаю, что если бы не упал тогда, сезон получился бы ещё более успешным.

В августе я пока не дотягивал до нужного уровня, но, благодаря тому, что была возможность выступать и довести восстановление до конца, нога пошла осенью. Я почувствовал, что теперь научился, как побеждать в Мировом туре. Теперь ощутил себя более умелым велогонщиком.

Меня не взяли на Тур, потому что команда посчитала, что я ещё не был готов. Я с уважением принял их решение, хотя совершенно не был с ними согласен. Мы просто не сошлись во мнениях по этому вопросу.

Мне кажется, что сезон получился бы сильнее и лучше, если бы я проехал Тур де Франс. На чемпионате мира (прим. VeloLIVE – где Майкл Вудс занял 12-е место) мне просто не хватило того дополнительного уровня готовности. Чувствовал в невыгодном положении по сравнению с ребятами, которые участвовали в Туре.

Больше всего горжусь победой на этапе Вуэльты Испании, потому что применил некоторую тактическую смекалку. Не могу назвать эту победу самой значительной, потому что были победы покрупнее, но в смысле того, как я выиграл, она для меня высочайшая.

Очень рад, что буду выступать с Фрумом и Мартином. Думаю, многому смогу у них научиться. Выступление с такими гонщиками всегда повышает мой уровень».