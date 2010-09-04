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Альберто Контадор о переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation и его шансах на Тур де Франс

Альберто Контадор уверен, что Крис Фрум сможет бороться за победу на Тур де Франс в 2021 году

 

 Альберто Контадор убеждён, что его бывший соперник Крис Фрум в 2021 году сможет бросить вызов команде Ineos и выиграть Тур де Франс в составе команды Israel Start-Up Nation. Своё мнение о переходе Криса Фрума в израильскую команду и потенциале четырёхкратного победителя Тур де Франс Альберто Контадор высказал в интервью Cyclingnews.

 

 

Альберто Контадор о переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation и его шансах на Тур де Франс  Альберто Контадор: «Вообще-то, всё логично. Он выиграл четыре Тур де Франс, Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, и всё ещё достаточно силён, чтобы бороться за эти гонки.

 

  Думаю, Берналь будет одним из гонщиков, формирующих целую эру на Гранд-турах. Он очень быстро прогрессирует. Поэтому если бы Фрум оставался в Ineos, ему или пришлось изменить цели, или работать на Берналя.

 

  Израильская велокоманда хочет подняться на более высокий уровень. Теоретически нельзя объявлять о новых контрактах до августа. Но я уверен, что прямо сейчас они ищут гонщиков, которые будут помогать Фруму, потому что в противном случае не получится воспользоваться в полной мере тем, что Фрум может предложить. Сейчас на рынке много имён. В другое время крупные звёзды уже были привязаны к командам. Но не в этот раз.

 

   В современном велоспорте прилагаемые усилия гораздо больше рассчитываются и измеряются. Это позволяет гонщикам продолжать выступать, когда они становятся гораздо старше. Считаю, что сейчас за победу на Гранд-туре можно бороться и в 38 – 39 лет, и выиграть. Примером служит Крис Хорнер на Вуэльте Испании-2013. А в случае с таким многократным победителем Гранд-туров как Фрум у него есть и опыт борьбы.

 

  Моё мнение – в следующем году Фрум всё ещё будет одним из фаворитов на Тур де Франс».

 

  Альберто Контадор считает, что команда Ineos совершит ошибку, если не включит Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2020:

 

  «Думаю, сильнейшие гонщики команды Ineos всегда относились друг к другу с уважением и вежливостью, насколько я это мог видеть. Между ними тремя не было трений. Но, прежде всего, я не думаю, что кто-то из лидеров Ineos захочет отстранить другого от участия в гонке, будь то Томас, Фрум или Берналь.

 

  Любая команда хочет привезти на Тур лучших гонщиков, это логично. Сложности в управлении? Время покажет. Но определённо есть параллели с Тур де Франс-2009, и тогда мы всё отлично разрешили, это был триумф команды.

 

Даже если команда Ineos будет ощущать больше стресса, думаю, выгода перевешивает любые возможные неудобства».

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Теги к статье: Альберто Контадор Крис Фрум Chris Froome Ineos Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:00 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Альберто Контадор
    Крис Фрум в 2021 году сможет бросить вызов команде Ineos

    уже в 2020-м придётся )

  2. Имя: Андрей

    karlovich

    Сегодня, 07:11 | Регистрация: 17.03.2015

    есть параллели с Тур де Франс-2009, и тогда мы всё отлично разрешили,

    Хотелось бы услышать мнение Лёни Сильнорученкова)))

     

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Технический директор команды I ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    ох, если они попробуют его не взять на тур, он так дверью хлопнет, что штукатурка посыплется О_о

  • karlovich
    Альберто Контадор о переходе К ... (2)
    karlovich-Фото

    есть параллели с Тур де Франс-2009, и тогда мы всё отлично разрешили,

    Хотелось бы услышать мнение Лёни Сильнорученкова)))

     

  • Shalam s Urala
    Альберто Контадор о переходе К ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Альберто Контадор
    Крис Фрум в 2021 году сможет бросить вызов команде Ineos

    уже в 2020-м придётся )

  • Shalam s Urala
    Технический директор команды I ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    да! самое время вот таким образом "поддержать" человека, принёсшего команде 4 тура!

    тут мы в тебя не верим, а вот тут мы в тебя верим! )

  • Sezar
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (23)
    Sezar-Фото

    Ну с этим и так все понятно :).

  • Адриен
    Технический директор команды I ... (3)
    Адриен-Фото

    Лицемерие есть лицемерие - как не камуфлируй его дежурными , избитыми фразами. Что - ПО СУЩЕСТВУ - имеет в виду Jeppesen ? Да всего одно - Фрум должен засунуть собственные амбиции в одно место и пахать на Берналя. Аргументы - "...я не уверен на 100%, что он будет готов, что выйдет к той форме, которая нужна для победы". ЭТО ЧТО ТАКОЕ ? А В Бернале, стало быть, уверен на все 100? И в Томасе?.. При таких подходах руководства, формирующего стратегию команды на гонку, у Фрума шансов нет - в какой бы великолепной форме он не находился. Все ставки - на Берналя. Ведь случись победа Фрума, это будет чувствительным УДАРОМ по руководству команды - как же тогда быть с заявлениями , ОПРАВДЫВАЮЩИМИ уход Фрума ?.. А нам всё пытаются внушить, что на Туре будет разыграна некое подобие игры в кости - от того, как они лягут и будет зависеть стратегия на гонку. Это - ЛАПША на уши. Лидер определяется ДО гонки, на него делается основная ставка - иначе и быть не может. А уже потом в ход идут - если нужно - план В, план С - и т.д. ...

  • close2you
    Ники Терпстра вернулся на вело ... (3)
    close2you-Фото
    Мне кажется что все, доказывает и в спорт директора
  • Earl57
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: Earl57
    Данбар у них есть из горняков. Еще испанец Родригес. Он совсем молодой, всего 19 лет.
    Вчера на виртуальном Мон-Ванту Данбар очень был заметен. Но до Вудса и Поццовиво не дотянулся.
    У Вудса в марте на ПН был перелом бедра. Думали, что в этом году он уже не вернется в гонки. А тут ему реальное сопротивление только Поццо смог оказать, который немного отстал только за З км до финиша. Какая страшная авария в прошлом году, живого места не было. А сейчас молодые его догнать не могли. Барде от стыда сгорал, просил убрать камеру. Алафилип бросил на середине дистанции. Впрочем, Мон-Ванту ему совсем не подходит, ни в каком виде.

    Слона то я и позабыла)) А тут фото с прошлогодней Вуэльты Бургоса увидела и вспомнила.

    Как чистый горняк Соса превосходит Берналя и Карапаса. Но разделка никакая, поэтому генеральщиком на ГТ он не станет.

  • paindoc
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    paindoc-Фото

    Мда, потусоваться с гонцами не получится скорее всего.

    Жаль.... Главное чтобы все были здоровы.

  • Camel
    Протоколы UCI по проведению ве ... (2)
    Camel-Фото

    Судя по тому, что Кинтана приехал в двойном скафандре, приобретённом на складе списанных в утиль воздушно-космическими войсками тренировочных костюмов, велогонки будут проводиться в намордниках. А это, в свою очередь, добавляет интриги.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
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