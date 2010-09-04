Альберто Контадор о переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation и его шансах на Тур де Франс

Альберто Контадор уверен, что Крис Фрум сможет бороться за победу на Тур де Франс в 2021 году

Альберто Контадор убеждён, что его бывший соперник Крис Фрум в 2021 году сможет бросить вызов команде Ineos и выиграть Тур де Франс в составе команды Israel Start-Up Nation. Своё мнение о переходе Криса Фрума в израильскую команду и потенциале четырёхкратного победителя Тур де Франс Альберто Контадор высказал в интервью Cyclingnews.

Альберто Контадор: «Вообще-то, всё логично. Он выиграл четыре Тур де Франс, Джиро д’Италия и Вуэльту Испании, и всё ещё достаточно силён, чтобы бороться за эти гонки.

Думаю, Берналь будет одним из гонщиков, формирующих целую эру на Гранд-турах. Он очень быстро прогрессирует. Поэтому если бы Фрум оставался в Ineos, ему или пришлось изменить цели, или работать на Берналя.

Израильская велокоманда хочет подняться на более высокий уровень. Теоретически нельзя объявлять о новых контрактах до августа. Но я уверен, что прямо сейчас они ищут гонщиков, которые будут помогать Фруму, потому что в противном случае не получится воспользоваться в полной мере тем, что Фрум может предложить. Сейчас на рынке много имён. В другое время крупные звёзды уже были привязаны к командам. Но не в этот раз.

В современном велоспорте прилагаемые усилия гораздо больше рассчитываются и измеряются. Это позволяет гонщикам продолжать выступать, когда они становятся гораздо старше. Считаю, что сейчас за победу на Гранд-туре можно бороться и в 38 – 39 лет, и выиграть. Примером служит Крис Хорнер на Вуэльте Испании-2013. А в случае с таким многократным победителем Гранд-туров как Фрум у него есть и опыт борьбы.

Моё мнение – в следующем году Фрум всё ещё будет одним из фаворитов на Тур де Франс».

Альберто Контадор считает, что команда Ineos совершит ошибку, если не включит Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2020:

«Думаю, сильнейшие гонщики команды Ineos всегда относились друг к другу с уважением и вежливостью, насколько я это мог видеть. Между ними тремя не было трений. Но, прежде всего, я не думаю, что кто-то из лидеров Ineos захочет отстранить другого от участия в гонке, будь то Томас, Фрум или Берналь.

Любая команда хочет привезти на Тур лучших гонщиков, это логично. Сложности в управлении? Время покажет. Но определённо есть параллели с Тур де Франс-2009, и тогда мы всё отлично разрешили, это был триумф команды.

Даже если команда Ineos будет ощущать больше стресса, думаю, выгода перевешивает любые возможные неудобства».