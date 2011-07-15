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Крис Фрум проехал последнюю гонку с командой Ineos Grenadiers

Крис Фрум награждён как победитель Вуэльты Испании-2011

 


  Вуэльта Испании-2020 стала для Криса Фрума первым Гранд-туром с момента возвращения после травмы, полученной в июне 2019 года, и последней гонкой в составе велокоманды Ineos Grenadiers. На старте финального 18-го этапа Вуэльты Испании-2020 35-летний британский велогонщик получил трофей победителя Вуэльты Испании-2011 (после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо).

 

 

Крис Фрум награждён как победитель Вуэльты Испании-2011


  Крис Фрум выступал в велокоманде Дэйва Брэйлсфорда с момента основания в 2010 году. Вместе с командой Sky одержал 46 побед, в том числе стал четырёхкратным победителем Тур де Франс, двукратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д'Италия.
Вуэльту Испании-2020 Крис Фрум проехал в качестве звёздного грегари капитана команды, эквадорского велогонщика Ричарда Карапаса, занявшего на испанском Гранд-туре 2-е место.

 

Крис Фрум проехал последнюю гонку с командой Ineos Grenadiers

 


  Крис Фрум: "Для меня победа на Вуэльте Испании-2011 особенная. С ней связано много воспоминаний. Особенным стал момент, когда я узнал, что стал победителем.

 

  Мне сообщили об этом, когда я ещё находился в палате интенсивной терапии после серьёзного инцидента, случившегося в прошлом году. Тогда мне сказали: "Поздравляем, ты выиграл Вуэльту". Ощущения были странными.

 

  Но Вуэльта для меня особенная гонка. На ней я впервые раскрыл себя как гонщика на Гранд-туры и претендента на борьбу за генеральную классификацию. Впервые поверил в себя как в генеральщика. Она дала мне уверенность, чтобы потом бороться за Тур де Франс и продолжать ставить целью  Гранд-туры.


  Очень надеюсь, что в следующем сезон я снова буду здесь уже в друой роли.


  Я с радостным волнением жду то, что ждёт впереди, но сейчас время вспомнить все взлёты и падения последних 11 лет.


  Сегодня я завершил мой первый с момента падения Гранд-тур. И хотя я выступал не на том уровне, на который надеялся и ради которого работал, горжусь, что сделал этот шаг на пути к возвращению туда, где хотел быть.


  Спасибо всем и каждому гонщику команды, всему персоналау и руководству, всем, кто был со мной во время путешествия с Ineos Grenadiers. Это были невероятные, особенные 11 лет. Буду всегда ценить ремя, которые мы провели вместе.


  Мы несколько раз бок о бок вместе с Ричардом противостояли другим генеральщикам. На таких этапах, как Англиру и 17-й , просветы были очень маленькими. Ричард счастлив. Он чувствует, что отдал все силы. Команда должна быть довольно таким результатом, хотя это не победа".

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos INEOS Grenadiers Israel Start-Up Nation Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гранд-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 15:09 | Регистрация: 13.04.2016

    Лучше бы завершил. Дальше будет только хуже. Чемпионам надо уходить пока ты в 10-ке иначе все заслуги размываются

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 15:47 | Регистрация: 17.05.2015

    А вот хорошо, что не завершил. Вряд ли он сам сам согласен с текущем положением. Думаю, для того и остался - уйти В СВОЁ ВРЕМЯ по чемпионски, не по воли трагической случайности, а по своей... Да и гонки с его присутствием для болельщиков будут интереснее, интрижнее...

  3. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 15:53 | Регистрация: 29.03.2018

    Того же мнения. Может и не выиграет больше гранд тур, но фрумишоу надеюсь подарит.

  4. Meilleur

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 15.07.2011

    Заслуги не размываются никогда. Фрум уже в истории, в ареопаге великих. Тут проблема в том, что суперчемпион нужен болельщикам только в ранге суперчемпиона, призер-пятерочник-десяточник - это уже не чемпион, а хромая утка после всего, что было. mosking Даже не знаю, что у Фрума на уме. Вероятно, чувствует себе внутренние силы на заход на топ-5 Тура, возможно, на этап. Почти наверняка так, иначе закончил бы. Но шансы, что получится, невелики.  Фрум, безусловно, великий атлет, который достаточно поздно заскочил в большие результаты, но нейро-мышечные связи уж очень слабеют после 30-ти, не говоря уже о том, какой мышечный и невролгический урон ему нанесло серьезнейшее падение и простой прошлого года. Я думаю, его реальные цели - что-то типа топ 5-10 ТдФ плюс этап.

  5. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 16:54 | Регистрация: 6.11.2012

    Больной астматик (((

    П@здуй на покой !!!!!

    bye

    ... хэйтеры идите на х@Й !!!

    acute

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (13)
    vova-55-Фото

    Примож достойный генеральщик. 

    Если бы не Погачар, который потенциально

    талантлив как Индурайн, то Примож взял бы два

    грандиура в одном сезоне. 

    Проблема Приможа - возраст, ему осталось пару лет, 

    даже пик может быть уже пройден...

  • BlAr
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    BlAr-Фото
    СК очень часто слишком отвлекается от собственно гонки и упускает из вида важные события, либо делает ошибки (например, путает гонщиков). Причем некоторые свои ошибки потом замечает, а некоторые так и остаются без внимания. Уверен, что причиной является именно его любовь к "флуду", а не принципиальная невозможность следить за событиями.
    Хотя, с другой стороны, бывает очень интересно послушать разные истории про гонщиков (но не про места и их специфику), когда на гонке затишье.
    В общем, если бы он сам смог найти золотую середину, либо кто-то его бы своевременно возвращал в гонку (пусть даже это будет редакция канала, а не сокомментатор) - было бы очень неплохо!
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото
    Я не спорю, что то, что он делает, превосходит других. Для меня его ранние комментарии были очень хороши. НО.... Эта Джиро у меня впервые вызвала желание отключить звук на СК (наверное мне, сидящему в России (зависть, зависть) не очень интересно знасть в какие долины идут те или иные дороги, а интересно что произошло в гонке). Вуэльту большинство этапов смотрел по оригиналу GCN, что позволило не сильно сосредотачиваться на комментариях, хотя их там тоже несет знатно.
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото
    Спасибо, поправил, что-то замкнуло.
  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пересмотрел хайлайты и повторы 17 этапа. Посмотрел внимательно когда именно сАтаковал Ричард. Какой же у него по спортивному был взгляд тогда. Пошёл на "все деьги", без оглядки, "пан или пропал". Вот за это мы любим настоящих вело-бойцов good

    Цитата: Ice
    Цитата: Astanaforever
    Карабас прозевал атаку ровно на полтора км. Хватило бы.
    А были ли силы рвануть на полтора км раньше?)

    Я вот склоняюсь кварианту, что он и мог, и наверное хотел рвануть скорее, но сил бы не хватило даже на то, сколько он отыграл в реале...увы и ахх((( Так что Карапаз всё рассчитал (каг бэ), но за Роглу сыиграли все вот еготе БОНУСнЫе секунды, заработанные ранее.

    Viva Ecuador!! 

    Админы, ну добавтье в смайл-теги флаги Словении и Эквадора уже) а вот Бразилию (зачем она) можно убрать

  • Shega
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Shega-Фото
    Не Руслан, а Ренат только. А в остальном согласна полностью. Хамидулина слушала с удовольствием и интересом. Очень жалею, что его больше не приглашают хотя бы в пару к основному комментатору(
    А в этом сезоне половину трансляций смотрела без звука на ТВ-экране, параллельно читая комментарии в чате (Спасибо огромное Велолайву). Сложно иногда было, но чтобы понимать, что происходит, информации хватило.
  • ROSt
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (5)
    ROSt-Фото

    Больной астматик (((

    П@здуй на покой !!!!!

    bye

    ... хэйтеры идите на х@Й !!!

    acute

  • velodoctor
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    velodoctor-Фото
    СК в эфире очень много зачитывает информации, интервью и прочее. Вы складываете мнения о гонщиках часто с его слов. Например о Хью Карти на этой Вуэльте. Я заметил, что в эмоциях он потерял только.
  • Meilleur
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (5)
    Meilleur-Фото
    Заслуги не размываются никогда. Фрум уже в истории, в ареопаге великих. Тут проблема в том, что суперчемпион нужен болельщикам только в ранге суперчемпиона, призер-пятерочник-десяточник - это уже не чемпион, а хромая утка после всего, что было. mosking Даже не знаю, что у Фрума на уме. Вероятно, чувствует себе внутренние силы на заход на топ-5 Тура, возможно, на этап. Почти наверняка так, иначе закончил бы. Но шансы, что получится, невелики.  Фрум, безусловно, великий атлет, который достаточно поздно заскочил в большие результаты, но нейро-мышечные связи уж очень слабеют после 30-ти, не говоря уже о том, какой мышечный и невролгический урон ему нанесло серьезнейшее падение и простой прошлого года. Я думаю, его реальные цели - что-то типа топ 5-10 ТдФ плюс этап.
  • Freejazz
    Примож Роглич - победитель Вуэ ... (14)
    Freejazz-Фото

    У Сергея, к сожалению, в комментариях все больше и больше становится туризма и все меньше велоспорта. Я понимаю, что надо говорить о чем нибудь по 5 часов и он это делает красочнее других, но это приводит к потери смысла содержимого. Ренат Хамидуллин, когда они были вместе, ещё мог разбавить туризм техническими деталями и интересными фактами изнутри, но теперь это редкость. Кроме того, есть (должно быть) много тем, непосредственно связанных с происходящим на картинке. Каналу надо думать о двойном комментировании и планировать правильную экономическую составляющую, чтобы не было комментаторской войны, но был рост.

     

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