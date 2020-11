Крис Фрум проехал последнюю гонку с командой Ineos Grenadiers

Вуэльта Испании-2020 стала для Криса Фрума первым Гранд-туром с момента возвращения после травмы, полученной в июне 2019 года, и последней гонкой в составе велокоманды Ineos Grenadiers. На старте финального 18-го этапа Вуэльты Испании-2020 35-летний британский велогонщик получил трофей победителя Вуэльты Испании-2011 (после дисквалификации Хуана-Хосе Кобо).



Крис Фрум выступал в велокоманде Дэйва Брэйлсфорда с момента основания в 2010 году. Вместе с командой Sky одержал 46 побед, в том числе стал четырёхкратным победителем Тур де Франс, двукратным победителем Вуэльты Испании, победителем Джиро д'Италия.

Вуэльту Испании-2020 Крис Фрум проехал в качестве звёздного грегари капитана команды, эквадорского велогонщика Ричарда Карапаса, занявшего на испанском Гранд-туре 2-е место.



Крис Фрум: "Для меня победа на Вуэльте Испании-2011 особенная. С ней связано много воспоминаний. Особенным стал момент, когда я узнал, что стал победителем.

Мне сообщили об этом, когда я ещё находился в палате интенсивной терапии после серьёзного инцидента, случившегося в прошлом году. Тогда мне сказали: "Поздравляем, ты выиграл Вуэльту". Ощущения были странными.

Но Вуэльта для меня особенная гонка. На ней я впервые раскрыл себя как гонщика на Гранд-туры и претендента на борьбу за генеральную классификацию. Впервые поверил в себя как в генеральщика. Она дала мне уверенность, чтобы потом бороться за Тур де Франс и продолжать ставить целью Гранд-туры.



Очень надеюсь, что в следующем сезон я снова буду здесь уже в друой роли.



Я с радостным волнением жду то, что ждёт впереди, но сейчас время вспомнить все взлёты и падения последних 11 лет.



Сегодня я завершил мой первый с момента падения Гранд-тур. И хотя я выступал не на том уровне, на который надеялся и ради которого работал, горжусь, что сделал этот шаг на пути к возвращению туда, где хотел быть.



Спасибо всем и каждому гонщику команды, всему персоналау и руководству, всем, кто был со мной во время путешествия с Ineos Grenadiers. Это были невероятные, особенные 11 лет. Буду всегда ценить ремя, которые мы провели вместе.



Мы несколько раз бок о бок вместе с Ричардом противостояли другим генеральщикам. На таких этапах, как Англиру и 17-й , просветы были очень маленькими. Ричард счастлив. Он чувствует, что отдал все силы. Команда должна быть довольно таким результатом, хотя это не победа".

In 11 years we've been through it all, together. There will never be enough words, so we'll just say this:



Thank you, Froomey ❤️ pic.twitter.com/cQlMI3HTVv