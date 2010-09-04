Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том, войдёт ли Крис Фрум в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020

Гонщик

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4) Цитата: Адриен Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего Инеос будет разгромлен на предстоящем Туре .



Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего Инеос будет разгромлен на предстоящем Туре . Цитата: Sezar Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит. Наврят ли , будет как Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему . Наврят ли , будет как Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .

Sezar

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4) Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.

Shalam s Urala

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4) Цитата: Адриен Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ ну Армстронг тут всё-таки несско в стороне и очень отдельно - слишком комплексное явление. большой вопрос - выпадет ли ещё хоть раз такой набор "козырей" одному человеку да кто знает, может Берналь и тянет. просто его пока никто не видел под настоящим прессом. один только трёхголовый слон хорошо придавить может. учтём ещё - мальчику защищать свой титул не только от чужих, но и от своих. посмотрим чего стоит.

а Уайт нагнетает. все заявления от Инеоса уже прозвучали и (надеюсь) джентльмены не позволят себе настолько потерять лицо. такшт - только Фрум может не поставить Фрума в состав

Адриен

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4) Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

Alya

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10) Об этом должна голова болеть у ФВСР, а не у меня) Когда наша трасса в лесу оказалась под угрозой застройки торговыми центрами - мы свой лес отстояли и появился Горскинско-Ометьевский Парк.

Сейтмеметов сейтхалил

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10) Цитата: Alya

в роли:

Баскова Волочковой Менделеева Ленина Белки и Стрелки Хочу закарина в рекламе 5 колец москвыв роли: Да уж, мечтать не вредно, тут трассу в крылатском собираются уничтожить а вы о пять колец Москвы говорите

Alya

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10) Хочу закарина в рекламе 5 колец москвы в роли: Баскова Волочковой Менделеева Ленина Белки и Стрелки

Сейтмеметов сейтхалил

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10) Цитата: Khan Nessun dorma (кода All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!) была бы куда уместнее в контексте амбиций Сагана, да она и узнаваемее, не знаю зачем такой странный выбор

Очень хорошее замечание , но имелось ввиду основной приз. Infinito Очень хорошее замечание , но имелось ввиду основной приз. Infinito

sergeipauk

Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10) Саган уникум, талант. У на вроде про велоспорт?

paindoc

Патрик Лефевр против включения ... (17) ой все