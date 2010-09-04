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Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том, войдёт ли Крис Фрум в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020

Сириль Гимар и Мэтт Уайт: возьмёт ли руководство команды Ineos Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2020?

 

 

Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том, войдёт ли Крис Фрум в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020   Велокоманда Ineos поясняла, что объявление о переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation было сделано до старта Тур де Франс-2020,  чтобы избежать спекуляций по поводу положения четырёхкратного победителя французского Гранд-тура в команде.

 

  Но это объявление вызвало новые обсуждения – будет ли Крис Фрум включён в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020.

 

  Свои мнения на эту тему высказали Сириль Гимар (Cyrille Guimard), бывший профессиональный велогонщик, победитель семи этапов Тур де Франс, а затем успешный спортивный директор, семь раз выигрывавший Тур де Франс вместе со своими подопечными – Бернаром Ино, Лораном Финьоном и Люсьеном Ван Импом, и Мэтт Уайт, спортивный директор велокоманды Mitchelton-SCOTT.

 

  В интервью CyclismActu Сириль Гимар прокомментировал переход четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума в израильскую велокоманду Israel Start-Up Nation.

 

  Сириль Гимар: «Должна ли команда Ineos брать Фрума на старт Тур де Франс-2020 – большой вопрос. Без сомнений, он там будет, но чем это закончится? Если честно, я бы не выставлял на старт троих гонщиков, являющихся победителями Тур де Франс.   

 

   В любом случае Фрум будет как порох. Когда вспыхнет искра, которая всё взорвёт? Предсказать невозможно. Кто знает, может, Берналь скажет Фруму, что повезёт его от подножия, пока не кончатся силы? Но это если Фрум будет силён. А если нет, то зачем брать его в состав, занимая место другого хорошего доместика? Это может вызвать конфликт – или Фрум не слишком хорош, а значит, не стоит брать его в состав, или он силён, но тогда для Ineos  каждый день гонки будет проходить под дамокловым мечом.  

 

  На этой гонке может представиться невероятный шанс увидеть, как во время Тура «взорвётся» Ineos. Имею в виду, что для Тура и для других команд гораздо лучше, если Ineos выставит всех трёх капитанов вместе – Берналя, Фрума и Томаса. Это откроет двери соперникам. И мы не должны забывать, что, к несчастью, у них больше нет Николя Порталя, который мог бы сгладить напряжённые моменты.

 

  В любом случае, я считаю, что если все трое выйдут на старт – это хорошо. Мы будем более внимательно следить за всем, что происходит. И это хорошо для Пино, Барде, Кинтаны, для Jumbo-Visma. Будет интересно.

 

  Фрум должен был уходить, это очевидно. Когда есть гонщик, четыре раза выигравший Тур де Франс, и другой, побеждавший один раз, но который, возможно, потенциально может выиграть четыре или пять раз, они не могут оставаться в одной команде. Если только Фрум не скажет: «Я больше не смогу ещё раз выиграть Тур, поэтому отдам себя в распоряжение молодого гонщика». Но сказать так не в характере Фрума.

 

  При достижении определённого уровня в команде подарки не раздаются, на такой гонке как Тур де Франс не помогают товарищам побеждать. Он мог помогать на Париж-Ницце, но не на Туре. Поэтому он не мог оставаться в этой команде, а Ineos не могли выбрать Фрума и прогнать Берналя. Берналь высказался предельно ясно – он капитан и точка. Поэтому уход Фрума был неминуем».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott, в интервью SBS подчеркнул, что не удивится, если не увидит Криса Фрума в составе велокоманды Ineos на Тур де Франс-2020:

 

  «Всё, о чём заботятся в команде Ineos – победа на Тур де Франс. И они хорошо умеют отделять эмоции от решений. Думаю, всё зависит от того, каким Крис Фрум вернётся в гонки. Не удивлюсь, если они не возьмут его в состав. С тремя лидерами ситуация усложнится. Трудно руководить, когда в одной команде три последних победителя Тур де Франс».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Israel Start-Up Nation Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 17.05.2015

    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:54 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Адриен
    Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ

    ну Армстронг тут всё-таки несско в стороне и очень отдельно - слишком комплексное явление. большой вопрос - выпадет ли ещё хоть раз такой набор "козырей" одному человеку

    да кто знает, может Берналь и тянет. просто его пока никто не видел под настоящим прессом. один только трёхголовый слон хорошо придавить может. учтём ещё - мальчику защищать свой титул не только от чужих, но и от своих. посмотрим чего стоит.
    а Уайт нагнетает. все заявления от Инеоса уже прозвучали и (надеюсь) джентльмены не позволят себе настолько потерять лицо. такшт - только Фрум может не поставить Фрума в состав

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 06:07 | Регистрация: 3.07.2011

    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.

  4. Гонщик

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Адриен
    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.
    Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать  точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего  Инеос  будет разгромлен на предстоящем Туре .



    Цитата: Sezar
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
    Наврят ли , будет как  Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .

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Комментарии

  • Гонщик
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.
    Нет у Фрума времени на раскачку , поезд его стремительно уходит и если не получиться в этом году нанести нокаутирующий удар , придётся лишь передавать опыт молодым в слабой команде . Томас и Берналь на него работать  точно не станут , ибо своих амбиций выше крыши , поэтому скорее всего  Инеос  будет разгромлен на предстоящем Туре .



    Цитата: Sezar
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
    Наврят ли , будет как  Кинтаныч , Колумбйцы быстро сдуваются , какие там пять Туров , один счучайно зацепил и хватит ему .

  • Sezar
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Sezar-Фото
    Хм, ну как по мне, совершенно очевидно, что Берналь в топовых кондициях будет сильнее Фрума в его лучшие времена. Другое дело, что те, кто идут после Берналя - сильнее их обоих. Потому 5 ТДФ Берналю вряд ли светит.
  • Shalam s Urala
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ

    ну Армстронг тут всё-таки несско в стороне и очень отдельно - слишком комплексное явление. большой вопрос - выпадет ли ещё хоть раз такой набор "козырей" одному человеку

    да кто знает, может Берналь и тянет. просто его пока никто не видел под настоящим прессом. один только трёхголовый слон хорошо придавить может. учтём ещё - мальчику защищать свой титул не только от чужих, но и от своих. посмотрим чего стоит.
    а Уайт нагнетает. все заявления от Инеоса уже прозвучали и (надеюсь) джентльмены не позволят себе настолько потерять лицо. такшт - только Фрум может не поставить Фрума в состав

  • Адриен
    Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том ... (4)
    Адриен-Фото

    Как-то не верится, что - как сказал Гимар - Берналь сможет выиграть ТДФ 4-5 раз... Не знаю... Ну не тянет он на уровень Армстронга, Контадора, Фрума и более ранних "монстров"- на ЛЕГЕНДУ. Конечно, всё может быть, но вспоминаются подобные прогнозы о "головокружительной " карьере того же Кинтаны. Какие были надежды ! И не безосновательные... А что на выхлопе ?.. Что касается Фрума - если его допустят до Тура ( не пустить - проявить неэтичность и непорядочность), то он будет его проходить в ОДИНОЧКУ . Поэтому ( уже писал) ему не стоит сильно напрягаться, рвать жилы и тратить драгоценное здоровье ради победы уже ЧУЖОЙ команды. Тем более, что она вряд ли будет работать на самого Фрума... Проехать в СВОЁ удовольствие, взять этап... А вот в 2021 , будучи ЕДИНОЛИЧНЫМ и НЕПРЕРЕКАЕМЫМ - "распрямить пружину" по максимуму... Конечно, руководство Ineos хорошо осведомлено о здоровье Фрума после травмы, о его функционале, о настроении, о  форме. То же касается и Берналя. Наверное поэтому и предпочли последнего, не церемонясь с четырехкратным. Но очень хочется , чтобы желаемое стало действительным. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ и СОВЕСТИ.

  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    Alya-Фото

    Об этом должна голова болеть у ФВСР, а не у меня) Когда наша трасса в лесу оказалась под угрозой застройки торговыми центрами - мы свой лес отстояли и появился Горскинско-Ометьевский Парк.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Alya
    Хочу закарина в рекламе 5 колец москвы
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    Да уж, мечтать не вредно, тут трассу в крылатском собираются уничтожить а вы о пять колец Москвы говорите
  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    Alya-Фото

    Хочу закарина в рекламе 5 колец москвы

    в роли:

    • Баскова
    • Волочковой
    • Менделеева
    • Ленина
    • Белки и Стрелки 
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Khan
    Nessun dorma (кода All’alba vincerò! Vincerò! Vincerò!) была бы куда уместнее в контексте амбиций Сагана, да она и узнаваемее, не знаю зачем такой странный выбор
    Очень хорошее замечание , но имелось ввиду основной приз. Infinito
  • sergeipauk
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