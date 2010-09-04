Сириль Гимар и Мэтт Уайт о том, войдёт ли Крис Фрум в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020

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- Дата:
- Вчера, 23:01
Сириль Гимар и Мэтт Уайт: возьмёт ли руководство команды Ineos Криса Фрума в состав на Тур де Франс-2020?
Велокоманда Ineos поясняла, что объявление о переходе Криса Фрума в команду Israel Start-Up Nation было сделано до старта Тур де Франс-2020, чтобы избежать спекуляций по поводу положения четырёхкратного победителя французского Гранд-тура в команде.
Но это объявление вызвало новые обсуждения – будет ли Крис Фрум включён в состав команды Ineos на Тур де Франс-2020.
Свои мнения на эту тему высказали Сириль Гимар (Cyrille Guimard), бывший профессиональный велогонщик, победитель семи этапов Тур де Франс, а затем успешный спортивный директор, семь раз выигрывавший Тур де Франс вместе со своими подопечными – Бернаром Ино, Лораном Финьоном и Люсьеном Ван Импом, и Мэтт Уайт, спортивный директор велокоманды Mitchelton-SCOTT.
В интервью CyclismActu Сириль Гимар прокомментировал переход четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума в израильскую велокоманду Israel Start-Up Nation.
Сириль Гимар: «Должна ли команда Ineos брать Фрума на старт Тур де Франс-2020 – большой вопрос. Без сомнений, он там будет, но чем это закончится? Если честно, я бы не выставлял на старт троих гонщиков, являющихся победителями Тур де Франс.
В любом случае Фрум будет как порох. Когда вспыхнет искра, которая всё взорвёт? Предсказать невозможно. Кто знает, может, Берналь скажет Фруму, что повезёт его от подножия, пока не кончатся силы? Но это если Фрум будет силён. А если нет, то зачем брать его в состав, занимая место другого хорошего доместика? Это может вызвать конфликт – или Фрум не слишком хорош, а значит, не стоит брать его в состав, или он силён, но тогда для Ineos каждый день гонки будет проходить под дамокловым мечом.
На этой гонке может представиться невероятный шанс увидеть, как во время Тура «взорвётся» Ineos. Имею в виду, что для Тура и для других команд гораздо лучше, если Ineos выставит всех трёх капитанов вместе – Берналя, Фрума и Томаса. Это откроет двери соперникам. И мы не должны забывать, что, к несчастью, у них больше нет Николя Порталя, который мог бы сгладить напряжённые моменты.
В любом случае, я считаю, что если все трое выйдут на старт – это хорошо. Мы будем более внимательно следить за всем, что происходит. И это хорошо для Пино, Барде, Кинтаны, для Jumbo-Visma. Будет интересно.
Фрум должен был уходить, это очевидно. Когда есть гонщик, четыре раза выигравший Тур де Франс, и другой, побеждавший один раз, но который, возможно, потенциально может выиграть четыре или пять раз, они не могут оставаться в одной команде. Если только Фрум не скажет: «Я больше не смогу ещё раз выиграть Тур, поэтому отдам себя в распоряжение молодого гонщика». Но сказать так не в характере Фрума.
При достижении определённого уровня в команде подарки не раздаются, на такой гонке как Тур де Франс не помогают товарищам побеждать. Он мог помогать на Париж-Ницце, но не на Туре. Поэтому он не мог оставаться в этой команде, а Ineos не могли выбрать Фрума и прогнать Берналя. Берналь высказался предельно ясно – он капитан и точка. Поэтому уход Фрума был неминуем».
Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды Mitchelton-Scott, в интервью SBS подчеркнул, что не удивится, если не увидит Криса Фрума в составе велокоманды Ineos на Тур де Франс-2020:
«Всё, о чём заботятся в команде Ineos – победа на Тур де Франс. И они хорошо умеют отделять эмоции от решений. Думаю, всё зависит от того, каким Крис Фрум вернётся в гонки. Не удивлюсь, если они не возьмут его в состав. С тремя лидерами ситуация усложнится. Трудно руководить, когда в одной команде три последних победителя Тур де Франс».
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