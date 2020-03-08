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Велокоманда Israel Start-Up Nation снялась с гонки Париж-Ницца-2020

Велокоманда Israel Start-Up Nation не выйдет на старт заключительного этапа Париж-Ницца-2020

 

 

  Хотя велогонка Париж-Ницца-2020 завершится завтра, 14 марта, велокоманда Israel Start-Up Nation не выйдет на старт заключительного этапа. Об этом решении команда объявила после финиша 6-го этапа.

 

  В пресс-релизе команды говорится: «После обсуждений в команде, в которых участвовал и медицинский персонал, выслушав опасения наших гонщиков относительно кризиса с коронавирусом, мы приняли решение не продолжать гонку.

 

Команда стартовала на 6-м этапе Париж-Ницца-2020 с большой  мотивацией и желанием ехать гонку в полную силу.

 

Но сразу после финиша этапа команда покидает гонку. Все наши гонщики вернутся домой».

 

  Менеджер команды Кьелль Карлстрём: «Мы придерживались твёрдой позиции продолжать гонку до тех пор, пока местные власти считают это безопасным. Но из-за эскалации кризиса и в соответствии с нашей политикой, в которой за велогонщиками остаётся последнее слово, мы решили, что самым ответственным решением будет прекратить гонку сейчас».

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Теги к статье: Israel Start-Up Nation Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Верить CNN можно с очень большим натягом )

  • Earl57
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Earl57-Фото
    Конечно, откуда RCS Sport знать как организовать и провести Джиро. Первый же раз этим занимаются и кроме Веньи с несколькими помощниками там никого нет...
  • litxaa
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Кажется речь идет о сложностях именно переноса гонки и о том, что скорее всего под переносом мягко так сообщают об отмене. Но я не Автор и не могу поручаться за истинность своего прочтения его поста.
  • Hansmer
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Hansmer-Фото

    Цитата: close2you
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???

    Не надо читать так как хочется это прочитать, куда то вас понесло, вам так не кажется?! Суть в том что перенести Джиро не возможно. Соревнования отменили в связи с ситуацией! Грандиозное событие это масштабное, если вы не понимаете. 

  • close2you
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    close2you-Фото
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    Полностью согласен, его ошибка.
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020 завершится 14 ... (8)
    Earl57-Фото

    В субботу еще одна команда не выйдет на старт. Они уже попрощались с ПН в своем твиттере. Гонщики разъезжаются по домам.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Как видим падение не досадное
  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Я так и предполагал, что его жесты на финише об этом. Но...это ну не завал финишный в классическом виде. Он же сам ошибся
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    упс, а Шахманну ставят общее время, видно попал под нейтрализацию?

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