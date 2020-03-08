Велокоманда Israel Start-Up Nation снялась с гонки Париж-Ницца-2020

Велокоманда Israel Start-Up Nation не выйдет на старт заключительного этапа Париж-Ницца-2020

Хотя велогонка Париж-Ницца-2020 завершится завтра, 14 марта, велокоманда Israel Start-Up Nation не выйдет на старт заключительного этапа. Об этом решении команда объявила после финиша 6-го этапа.

В пресс-релизе команды говорится: «После обсуждений в команде, в которых участвовал и медицинский персонал, выслушав опасения наших гонщиков относительно кризиса с коронавирусом, мы приняли решение не продолжать гонку.

Команда стартовала на 6-м этапе Париж-Ницца-2020 с большой мотивацией и желанием ехать гонку в полную силу.

Но сразу после финиша этапа команда покидает гонку. Все наши гонщики вернутся домой».

Менеджер команды Кьелль Карлстрём: «Мы придерживались твёрдой позиции продолжать гонку до тех пор, пока местные власти считают это безопасным. Но из-за эскалации кризиса и в соответствии с нашей политикой, в которой за велогонщиками остаётся последнее слово, мы решили, что самым ответственным решением будет прекратить гонку сейчас».