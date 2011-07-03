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Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума из команды Ineos был вопросом времени»

Бывший спортивный директор команды Sky об уходе Криса Фрума

 

 

 

  Шон Йейтс (Sean Yates), бывший профессиональный велогонщик, работал спортивным директором британской велокоманды Sky с 2010 по 2012 годы. Вместе с ним команда одержала первую победу на Тур де Франс с Брэдли Уиггинсом, а Крис Фрум начал восхождение как претендент на борьбу за генеральную классификацию на Гранд-турах.   

 

  Шон Йейтс, который две недели назад присоединился к французской велокоманде Nippo Delko One Provence в качестве тренера, в интервью Cycling Weekly поделился мнением по поводу предстоящего ухода четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума из команды Ineos.

 

 

  Шон Йейтс: «Его уход был вопросом времени, учитывая все обстоятельства и проблему с лидерством. Когда нет гарантии, что он будет единственным капитаном команды, это ставит под угрозу его шансы на победу в Тур де Франс.

 

  В будущем Берналь станет только сильнее, а позиции Фрума теоретически станут более шаткими. Думаю, прекрасно видно, как Фруму нравится побеждать и почему он выиграл так много – он потрясающий, он «киллер».

 

  Я бы очень удивился, если бы он выиграл ещё один Тур. Он верит, что сможет быть конкурентоспособным, возможно, если обстоятельства сложатся в его пользу, он сумеет победить, но моё мнение – едва ли у него это получится.

 

  Команда Israel Start-Up Nation нуждается в сильном лидере, чтобы пойти дальше, а Фрум – сильный лидер. Он зверь, его список побед знают все.

 

На Вуэльте Испании-2011 он выступил феноменально, так же, как и на Тур де Франс в 2012, где было ясно, что он – лучший горняк. Уверен, что в тот год он мог выиграть Тур. Мне было ясно, что он  очень амбициозный.

 

  Ближайшие годы для команды Israel Start-Up Nation могут стать прорывом, потому что команде необходимо попасть в центр внимания.

 

Фрум принесёт команде гораздо больше, чем физический уровень выступления. Каждый в команде без колебаний должен взять на себя ответственность и действовать. Руководство будет оценивать всех, от механиков до массажистов. Теперь всё будет серьёзно».

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Теги к статье: Шон Йейтс Sean Yates Крис Фрум Chris Froome Ineos Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 15:19 | Регистрация: 18.09.2014

    Вполне понимаю. Фрум не тот человек, который будет безропотно возить Берналя. Возраст, авторитет, амбиции, регалии - все против этого. Тот послушный боец Скай, который возил сэра Бредли, остался далеко позади.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Сегодня, 19:46 | Регистрация: 3.07.2011

      Так не было послушного бойца. Едва в узде держали.

  2. Adriano

    Сегодня, 16:45 | Регистрация: 2.04.2015

    Я бы на месте Фрумми ложил болт на инеос на этом туре и играл в свою игру.Просто всех этих латиносов уничтожал в горах и на разделке

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Комментарии

  • Alya
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Alya-Фото

    Какая чудесная рекламная компания

  • sergio_300
    Крис Фрум переходит в велокома ... (18)
    sergio_300-Фото
    В прошлом году доехал. На 11 месте. Ехал не ярко, но в 10ке, а на последнем горном этапе взорвался. Он может капитанить и на ГТ, но не за первые места. Наступает эра Берналя и Погачара все-таки. Этот тур покажет.
  • Sezar
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Sezar-Фото
    Так не было послушного бойца. Едва в узде держали.
  • Ice
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (20)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    "...Мы решили не продлять его... Учитывая достижения Криса в велоспорте, понятно, что он хочет быть единственным лидером команды в следующем периоде своей карьеры. Мы же не можем ему это гарантировать в данный момент... его уход позволит другим членам нашей команды использовать шанс стать лидером, возможность, которую они по праву заслужили." - А Фрум не заслужил ?!?!.КАКИЕ ВОПРОСЫ ? КАКИЕ ДОМЫСЛЫ ? Можно просто сказать - пошел вон (уволен, отчислен). А можно - решили не продлять, не можем гарантировать, правильное решение. Итог - в конце концов - один и тот же...

    А вы в курсе его формы? Может, он вообще никакой? Или так сильно уступает своим сокомандникам, что делать его лидером равноценно тому, что заранее согласиться с проигрышем? Мы ничего не знаем о том, что там в ИНЕОСе творится. Может, Крис запросил космические деньги или вконец разругался со всеми в команде. Прошлые заслуги для генеральщика - ничто, если он не готов здесь и сейчас. И это не вопрос уважения, а вопрос здравого смысла. 

  • Ice
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (3)
    Ice-Фото

    И повар, и портной выходят гармоничными и естественными) Ждем продолжения)

  • Adriano
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Adriano-Фото

    Я бы на месте Фрумми ложил болт на инеос на этом туре и играл в свою игру.Просто всех этих латиносов уничтожал в горах и на разделке

  • Александра
    Шон Йейтс: «Уход Криса Фрума и ... (3)
    Александра-Фото

    Вполне понимаю. Фрум не тот человек, который будет безропотно возить Берналя. Возраст, авторитет, амбиции, регалии - все против этого. Тот послушный боец Скай, который возил сэра Бредли, остался далеко позади.

  • Александра
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (20)
    Александра-Фото
    Не знаю, мне кажется, Фруму тройное лидерство вообще не нужно.Я бы поставила на то, что он сам захотел сменить команду в таких условиях. В Инеос железная дисциплина, если скажут работать на Берналя, то он... Будет работать на Берналя? А Фруму-то какая с этого выгода?
    Это еще спорный вопрос, чья была инициатива.
  • levonardo
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (7)
    levonardo-Фото
    А также множество людей, которые переносят болезнь без симптомов и в лёгкой форме. А Фернандо жив-здоров, возобновил тренировки ещё в конце апреля. Не ленитесь, собирайте информацию, прежде чем сообщат всем своё важное мнение.
  • Адриен
    Крис Фрум переходит в велокома ... (18)
    Адриен-Фото

    Нравится-не нравится, но Фрум уже сам по себе - КАПИТАЛ . Важно УМЕТЬ им воспользоваться. Удивительно, что в Ineos*е это не поняли или недопоняли - в отличии, к примеру, от Movistar , в котором продлили Вальверде...

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