VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда Israel Start-Up Nation ведёт переговоры с Крисом Фрумом?

Крис Фрум может перейти в команду Israel Start-Up Nation?

Велокоманда Israel Start-Up Nation ведёт переговоры с Крисом Фрумом?

 

  Репортажи бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, итальянского издания Tuttobici и британской газеты The Times сообщают, что четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, выступающий в команде Ineos, ведёт переговоры с израильской командой Мирового тура Israel Start-Up Nation, и что обсуждается трёхлетний контракт.

 

Согласно The Times, израильская команда предложила Крису Фруму предложили примерно 5 миллионов долларов за сезон.

 

Ни команда Ineos, ни команда Israel Start-Up Nation не комментируют появившиеся в прессе предположения.

 

  Представитель команды Israel Start-Up Nation на вопрос VeloNews по поводу переговоров с Фрумом сказал: «Мы никогда не даём комментариев по поводу переговоров или интересов команды. Конечно, мы уважаем Криса Фрума как гонщика и как человека, его прошлые достижения говорят сами за себя».

 

  Как сообщает Tuttobici, Сильван Адамс, канадский миллиардер, спонсирующий Israel Start-Up Nation, хочет, чтобы команда в ближайшем будущем покорила вершины мирового велоспорта.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 08:00 | Регистрация: 27.08.2018

      Ну да, ну да. Посмотрите: Моллема - Ломбардия..., Чикконе - Джиро. Если команда не выигрывает в генерале - это не делает её недостойной.

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 18.09.2014

    «Мы никогда не даем комментариев» - уже достаточно информативно.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:45 | Регистрация: 4.07.2011

    Не верю, хоть и Израиль, там знают, что делают.

  4. Camel

    Сегодня, 09:59 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Astanaforever
    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))

    Это Фрум-то сбитый летчик?

    1. Имя: Алексей

      AvA

      Сегодня, 11:55 | Регистрация: 14.05.2017

      да у него много таких...
      Фрум - сбитый лётчик
      Том - вчерашний день
      Саган - победы позади

      но!!!
      только Ленин Лопес такой молодой,
      И юный — Октябрь впереди!

      biggrin

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 10:46 | Регистрация: 17.05.2015

     Могут арабы из McLaren подсуетиться. Свято место пусто не бывает - Фрум может добиться большего, чем ушедший Нибали. Они же еще и к Лопесу внимательно приглядываются...

  6. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 11:25 | Регистрация: 5.10.2016

    шо, опять?

  7. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))
    Эти хоть полетали, Простомен на взлете об землю бабахнулся и с тех пор все не может набрать высоту)))

  8. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 7.12.2014

    Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.

    Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    Earl57-Фото

    Первоистоником сообщений о переговорах Фрума с израильтянами называют "Tuttobici". Итальянцы говорят, что инфа у них "из окружения, близкого к гонщику". И это ключевой момент.

    Фрум старается подписать новый контакт до начала Тур де Франс. И это понятно - если Фрум ничего не выиграет на Туре, его трансферная цена упадет в разы. Засада в том, что это понимают и генеральные менеджеры всех команд. И никто не хочет подписать гонщика на 3 года с годовой зарплатой в 5 млн евро, а потом обнаружить, что он уже не способен побеждать на ГТ. Какими бы не были его прошлые достижения. Это бизнес и лишних денег ни у кого нет.

  • Earl57
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (5)
    Earl57-Фото

    На самом деле все просто. Испанцы решили, что становясь титульным спонсором, они автоматом становятся владельцами лицензии. Они не сами переговоры с Райаном вели, а Гадзелли договаривался от их лица. И заверил их, что все на !00%. Теперь остается только гадать, что испанцам пообещал Гадзелли. Гадзелли, а не Райан. И кто кого не понял. Итальянец то знает, что титульное спонсорство - это одно, а лицензия - совсем другое. И цена лицензии совсем другая.

    Когда Райан заподозрил неладное, решил внести ясность, что продавать лицензию не собирается. Испанцы возмутились и заявили, что хотят стать владельцами команды, а не просто спонсорами. Тогда Райан просто отказался от сделки. Он то хотел немного облегчить финансовое бремя. На самом деле австралиец заслуживает уважения. Несмотря на кризис, он пообещал обеспечивать команду и в 2021 году, до тех пор, пока не найдут других спонсоров.

  • Ice
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))
    Эти хоть полетали, Простомен на взлете об землю бабахнулся и с тех пор все не может набрать высоту)))

  • EL-Fenomeno
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Кто платит, тот и музыку заказывает", верно ведь?

    Как дети маленькие, начинаются игры у кого более весомые аргументы (кто прав, а кто виноват).

    А вобще то вся эта канитель напоминает мне один совестский мульт моего раннего детсва, вот


     

  • AvA
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    AvA-Фото

    да у него много таких...
    Фрум - сбитый лётчик
    Том - вчерашний день
    Саган - победы позади

    но!!!
    только Ленин Лопес такой молодой,
    И юный — Октябрь впереди!

    biggrin

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп провёл развед ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Как же приятно видеть их всех вместе) 

  • Kitsune-taichou
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    Kitsune-taichou-Фото

    шо, опять?

  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT о ... (5)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Райан нашёл более приемлемые условия для продолжения работы команды. Кто-то, о ком мы услышим в скором будущем — "запрыгнул в последний вагон"

  • Адриен
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    Адриен-Фото

     Могут арабы из McLaren подсуетиться. Свято место пусто не бывает - Фрум может добиться большего, чем ушедший Нибали. Они же еще и к Лопесу внимательно приглядываются...

  • Camel
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Трек Сегафредо вроде всегда был аэродромом для сбитых летчиков. И Ричи Порт его пожизненный колесник заждался.)))

    Это Фрум-то сбитый летчик?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Cofidis)

19 июня

Sacha Modolo (Alpecin Fenix)

20 июня

Franck Bonnamour (Team Arkea - Samsic)

Robin Carpenter (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (46)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)