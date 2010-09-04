Крис Фрум переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation в 2021 году

Велокоманда Israel Start-Up Nation подтвердила подписание контракта с Крисом Фрумом

Велокоманда Israel Start-Up Nation подтвердила, что с 2021 года в команде будет выступать 35-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который 1 августа подпишет долгосрочный контракт.

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Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Для команды Israel Start-Up Nation, Израиля, спорта Израиля, наших многочисленных болельщиков по всему миру, и, конечно, для меня лично это исторический момент, момент невероятной гордости.

Крис – лучший велогонщик своего поколения, он возглавит нашу команду на Тур де Франс и Гранд-турах. Мы надеемся вместе с Крисом войти в историю, борясь за победы на Тур де Франс и Гранд-турах, достижения, которые позволят называть Криса величайшим велогонщиков всех времён.

Мы приложим все силы, чтобы построить вокруг Криса команду ,с которой вместе сможем соперничать с сильнейшими и достичь нашей главной цели – победы на Тур де Франс».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Мы будем усиливать состав команды на 2021 год по нескольким направлениям, не в последнюю очередь для того, чтобы стать претендентами на борьбу за победу на Гранд-турах. Впечатляющий список побед Криса Фрума делает его идеальным лидером, а нашу команду серьёзным претендентом на этих гонках, особенно на Тур де Франс.

Карьера Криса Фрума экстраординарна, мы считаем, что у него есть и моральный настрой и физические способности, чтобы вместе с нами одержать победу на ещё большем количестве Гранд-туров. В то же время он будет наставником для наших молодых таланов, помогать им преуспеть».

Крис Фрум: «Я очень рад присоединиться к семье Israel Start-Up Nation. С нетерпением жду новых вызовов, а также тем, что буду выступать с их талантливыми гонщиками, которые жаждут добиться успехов. Команда Israel Start-Up Nation ворвалась в велоспорт и продолжает расти. Меня заряжает энергией, что буду выступать вместе с ними. Убеждён, что вместе мы сможем добиться великих результатов».