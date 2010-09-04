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Крис Фрум переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation в 2021 году

Велокоманда Israel Start-Up Nation подтвердила подписание контракта с Крисом Фрумом

 

 

  Велокоманда Israel Start-Up Nation подтвердила, что с 2021 года в команде будет выступать 35-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, который 1 августа подпишет долгосрочный контракт.

 

 

Крис Фрум переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation в 2021 году

 

Photo © Instagram @ chrisfroome

 

 

  Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start-Up Nation: «Для команды Israel Start-Up Nation, Израиля, спорта Израиля, наших многочисленных болельщиков по всему миру, и, конечно, для меня лично это исторический момент, момент невероятной гордости.

 

  Крис – лучший велогонщик своего поколения, он возглавит нашу команду на Тур де Франс и Гранд-турах. Мы надеемся вместе с Крисом войти в историю, борясь за победы на Тур де Франс и Гранд-турах, достижения, которые позволят называть Криса величайшим велогонщиков всех времён.

 

  Мы приложим все силы, чтобы построить вокруг Криса команду ,с которой вместе сможем соперничать с сильнейшими и достичь нашей главной цели – победы на Тур де Франс».

 

  Кьелль Карлстрём, менеджер команды Israel Start-Up Nation: «Мы будем усиливать состав команды на 2021 год по нескольким направлениям, не в последнюю очередь для того, чтобы стать претендентами на борьбу за победу на Гранд-турах. Впечатляющий список побед Криса Фрума делает его идеальным лидером, а нашу команду серьёзным претендентом на этих гонках, особенно на Тур де Франс.

 

  Карьера Криса Фрума экстраординарна, мы считаем, что у него есть и моральный настрой и физические способности, чтобы вместе с нами одержать победу на ещё большем количестве Гранд-туров. В то же время он будет наставником для наших молодых таланов, помогать им преуспеть».

 

  Крис Фрум: «Я очень рад присоединиться к семье Israel Start-Up Nation. С нетерпением жду новых вызовов, а также тем, что буду выступать с их талантливыми гонщиками, которые жаждут добиться успехов. Команда Israel Start-Up Nation ворвалась в велоспорт и продолжает расти. Меня заряжает энергией, что буду выступать вместе с ними. Убеждён, что вместе мы сможем добиться великих результатов».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 4.09.2010

    чуть-чуть не в Катюшу )

  2. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 16:22 | Регистрация: 18.09.2014

    Тоже первым делом подумала о том, что Фрум с буквой К на рукаве - это какая-то сюрная картинка.))

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  3. Бакеша

    Сегодня, 17:23 | Регистрация: 1.02.2018

    Ну конечно! Молодые наступают на пятки

  4. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 8.07.2017

    Если слухи о сумме контракта окажутся верны (трёхлетний по 5 млн. евро в год) - то это будет главная победа Фрумми в карьере.

     

    И тогда мы поздравим К. Фрума с таким успехом!

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Если слухи о сумме контракта окажутся верны (трёхлетний по 5 млн. евро в год) - то это будет главная победа Фрумми в карьере.

     

    И тогда мы поздравим К. Фрума с таким успехом!

     

  • Адриен
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    Адриен-Фото

    По сегодняшним временам вроде как НОРМАЛЬНАЯ новость... А на деле - как то мерзковато... Что же, такова сущность современного профессионального спорта. А вообще - хочется, чтобы Фрум в следующем году был НАГОЛОВУ сильнее и Берналя, и Томаса, и остальных Ineos*овцев... Вот тогда такой деловой и бескомпромиссный Брэйлсфорд почешет репу ...

  • RVL
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    RVL-Фото

    Угомонитесь, переболеют все , пока вакцины нет...рано или поздно, в сложности от состояния здоровья. Примите это как данность и не эксплуатируйте эту историю

  • Бакеша
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Бакеша-Фото
    Ну конечно! Молодые наступают на пятки
  • Earl57
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    Earl57-Фото

    И маски были в лучшем случае у одного из тысячи. У оргов чемпионата вообще ни у кого не было и в помине.

    Один из зрителей на обочине принес большую канистру с каким-то напитком и щедро наливал из нее окружающим)) Лепота!

  • дрокер
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    дрокер-Фото

    Советую посмотреть запись с груповой гонки чемпионата Словении 2020, все как обычно, зрители, рукопожатия, интервью

  • дрокер
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    дрокер-Фото

    Цитата: RVL
    Это как надо Берналю и Томасу мотивировать себя...если,что работать на Фруми. Посмотрим на эту ментально физическую схватку. Фрум как Конта когда то в Астане с лэнсом...свой среди чужих, чужой среди своих

    Не совсем корректное сравнение, тогда Альберто был на голову сильнее, потом просто сказал, что не понимает по английски:)

  • Александра
    Крис Фрум переходит в велокома ... (4)
    Александра-Фото

    Тоже первым делом подумала о том, что Фрум с буквой К на рукаве - это какая-то сюрная картинка.))

  • Адриен
    Бен Херманс о влиянии социальн ... (4)
    Адриен-Фото

    Ну да, всё правильно. По любому этот сезон будет НЕНОРМАЛЬНЫМ. А значит и ЦЕНА побед в нем будет СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ. Да и состоятся ли некоторые запланированные гонки - большой вопрос. Во многих странах COVID не сдается, даже - наоборот... Ко всему, о чем написал Hermans можно добавить ГЛАВНУЮ проблему - отсутствие публики. Без неё любой вид спорта превращается в СУРРОГАТ. Это как в театре. Разве может он существовать без ПРЯМОГО человеческого контакта ? Ну да, спектакли можно транслировать по ТВ, по сети. Но это уже НЕ театр. Почти кино... То, что на экране - НЕ НАСТОЯЩЕЕ. По сути - какая разница, видим ли мы на нем натурального Фрума или ... программу, изображающую Фрума ? Как МАТРИЦА... Я к тому, что - при любых обстоятельствах - НЕЛЬЗЯ опускаться до ЗАМЕНИТЕЛЕЙ. Иначе - даже когда всё налаживается - потом от них НЕ ИЗБАВИТЬСЯ. Появляется ПРЕЦЕДЕНТ... Было бы самым правильным вообще ОТМЕНИТЬ все гонки в 2020. Понимаю, что финансовые проблемы, тоска по нормальной жизни, "хлеба и зрелищ"... Но это как один раз встать на колени...

  • SportSpirit
    Крис Фрум покидает велокоманду ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Между строк всех интервью и высказываний (Томаса, Берналя, Брейлсфорда) я подчитываю, что Крис сейчас функционально не тянет. 

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