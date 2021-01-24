39-летний Кристиан Кнеес завершил карьеру профессионального велогонщика

Кристиан Кнеес завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика

39-летний Кристиан Кнеес (Christian Knees) завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика. Он останется в Ineos Grenadiers в новом качестве – применит свой опыт, помогая отделам, ответственным за велогонки и выступление велокоманды. Чемпион Германии 2010 года, победитель Тура Баварии и классики Rund um Köln, Кристиан Кнеес принял участие в 20 Гранд-турах, лишь один из них не доехав до конца.

Он выступал в британской команде Sky с 2011 года, был в составе на Тур де Франс в 2012 году, когда Брэдли Уиггинс одержал победу, помогал Крису Фруму одержать победу на трёх Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании в 2017 году и на Джиро д’Италия в 2018.

Кристиан Кнеес: «17 лет – это много. Немногие остаются профессиональными велогонщиками в 39 лет. В какой-то момент нужно уходить, хотя заканчивать всегда трудно. Я очень горжусь тем, чего достиг. Побеждал с командой на Гранд-турах - с Брэдли в 2012, с Фруми выступал с Тура Германии-2017. У меня так много хороших воспоминаний, не говоря о том, что я 10 лет выступал в одной из лучших в мире велокоманд.

На личном уровне был чемпионом Германии в 2010, год выступать в майке чемпиона – большая честь. Я побеждал на моей родной гонке Rund um Koln, выигрывал Тур Баварии. Оглядываясь на несколько этих высоких результатов, могу высоко держать голову.

Настало время для новых проектов, но я продолжу кататься на велосипеде. Люблю крутить педали, мне нравится тренироваться.

В следующем году я остаюсь в команде, чему очень рад. Сначала собираюсь посмотреть на всё под другим углом, попробовать что-то новое вне велосипеда, буду искать, как лучше всего помочь команде быть успешной».

Зима 2010 года стала ключевой в карьере Кнееса. Он остался без команды и в последний момент смог подписать контракт с командой Sky на 2011 год:

«Мне, наверное, повезло в тот год. Я бы сказал, что после провала проекта команды Pegasus найти другую команду мне очень помог титул чемпиона Германии. Но я не просто нашёл команду, я нашёл эту команду. Когда мой менеджер сказал, что ведёт переговоры со Sky, это было невероятно. Мне пришлось звонить Дэйву Брэйлсфорду 24 декабря, чтобы пообещать ему, что я подпишу контракт. Это было очень – очень поздно, но контракт стал отличным рождественским подарком! Я очень благодарен за этот шанс. Кто бы мог подумать, что я проработаю в этой команде 10 лет. Потрясающе.

Мне нравилось выступать в немецких командах, очень благодарен всем, с кем меня свёл велоспорт. Никогда не воспринимал это как работу. Велоспорт – моя страсть, поэтому никогда не чувствовал слишком сильного давления. Я просто любил своё дело».

Кристиан Кнеес с особой гордостью вспоминает сезон 2012 года, когда Брэдли Уиггинс принёс команде первую победу на Тур де Франс.

«Весь тот 2012 год был просто феноменальным. Мы выигрывали везде – на Париж-Ницце, потом на Критериуме Дофине. На Дофине Майк Роджерс команда показала великолепный результат – победа Брэдли Уиггинса в общем зачёте и подиум Майка Роджерса, высокое место Криса. Каждый день на Тур де Франс шёл по плану. Я ни разу не засомневался, сможем ли добиться успеха. После 2011 года, когда на Туре Брэдли упал и сломал ключицу, решимости было ещё больше. Не хотел снова увидеть его на земле, знал свою работу, защищал и закрывал его, каждый день старался изо всех сил. Я знал, что у нас был хороший шанс выиграть Тур в первый раз».

Кристиан Кнеес сыграл ключевую роль в победах Криса Фрума на трёх Гранд-турах подряд – Тур де Франс, Вуэльте Испании в 2017 году и Джиро д’Италия-2018.

«Всегда хотел проехать три Гранд-тура подряд в течение года. Было интересно проверить, как буду себя чувствовать. В итоге хотя с Фруми мы не проехали три Гранд-тура в один сезон, но выступили на трёх Гранд-турах подряд и все их выиграли. Это был совершенно особенный опыт. Я был единственным гонщиком команды, кто ехал с ним эти три Гранд-тура. Мне не важно, что мало кто из зрителей об этом знал – я люблю свою работу, мне нравится, что могу рассказать внукам о тех днях».