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39-летний Кристиан Кнеес завершил карьеру профессионального велогонщика

Кристиан Кнеес завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика

 

 

  39-летний Кристиан Кнеес (Christian Knees) завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика. Он останется в Ineos Grenadiers в новом качестве – применит свой опыт, помогая отделам, ответственным за велогонки и выступление велокоманды. Чемпион Германии 2010 года, победитель Тура Баварии и классики Rund um Köln, Кристиан Кнеес принял участие в 20 Гранд-турах, лишь один из них не доехав до конца.

 

  Он выступал в британской команде Sky с 2011 года, был в составе на Тур де Франс в 2012 году, когда Брэдли Уиггинс одержал победу, помогал Крису Фруму одержать победу на трёх Гранд-турах – Тур де Франс и Вуэльте Испании в 2017 году и на Джиро д’Италия в 2018.

 

39-летний Кристиан Кнеес завершил карьеру профессионального велогонщика

 

 

  Кристиан Кнеес: «17 лет – это много. Немногие остаются профессиональными велогонщиками в 39 лет. В какой-то момент нужно уходить, хотя заканчивать всегда трудно.  Я очень горжусь тем, чего достиг. Побеждал с командой на Гранд-турах  -  с Брэдли в 2012, с Фруми выступал с Тура Германии-2017. У меня так много хороших воспоминаний, не говоря о том, что я 10 лет выступал в одной из лучших в мире велокоманд.

 

  На личном уровне был чемпионом Германии в 2010,  год выступать в майке чемпиона – большая честь. Я побеждал на моей родной гонке Rund um Koln, выигрывал Тур Баварии. Оглядываясь на несколько этих высоких результатов, могу высоко держать голову.

 

  Настало время для новых проектов, но я продолжу кататься на велосипеде. Люблю крутить педали, мне нравится тренироваться.

 

  В следующем году я остаюсь в команде, чему очень рад. Сначала собираюсь посмотреть на всё под другим углом, попробовать что-то новое вне велосипеда, буду искать, как лучше всего помочь команде быть успешной».

 

  Зима 2010 года стала ключевой в карьере Кнееса. Он остался без команды и в последний момент смог подписать контракт с командой Sky на 2011 год:

 

  «Мне, наверное, повезло в тот год. Я бы сказал, что после провала проекта команды Pegasus найти другую команду мне очень помог титул чемпиона Германии. Но я не просто нашёл команду, я нашёл эту команду. Когда мой менеджер сказал, что ведёт переговоры со Sky, это было невероятно. Мне пришлось звонить Дэйву Брэйлсфорду 24 декабря, чтобы пообещать ему, что я подпишу контракт. Это было очень – очень поздно, но контракт стал отличным рождественским подарком! Я очень благодарен за этот шанс. Кто бы мог подумать, что я проработаю в этой команде 10 лет. Потрясающе.

 

  Мне нравилось выступать в немецких командах, очень благодарен всем, с кем меня свёл велоспорт. Никогда не воспринимал это как работу. Велоспорт – моя страсть, поэтому никогда не чувствовал слишком сильного давления. Я просто любил своё дело».

 

  Кристиан Кнеес с особой гордостью вспоминает сезон 2012 года, когда Брэдли Уиггинс принёс команде первую победу на Тур де Франс.

 

  «Весь тот 2012 год был просто феноменальным. Мы выигрывали везде – на Париж-Ницце, потом на Критериуме Дофине. На Дофине Майк Роджерс команда показала великолепный результат – победа Брэдли Уиггинса в общем зачёте и подиум Майка Роджерса, высокое место Криса. Каждый день на Тур де Франс шёл по плану. Я ни разу не засомневался, сможем ли добиться успеха. После 2011 года, когда на Туре Брэдли упал и сломал ключицу, решимости было ещё больше. Не хотел снова увидеть его на земле, знал свою работу, защищал и закрывал его, каждый день старался изо всех сил. Я знал, что у нас был хороший шанс выиграть Тур в первый раз».

 

  Кристиан Кнеес сыграл ключевую роль в победах Криса Фрума на трёх Гранд-турах подряд – Тур де Франс, Вуэльте Испании в 2017 году и Джиро д’Италия-2018.

 

  «Всегда хотел проехать три Гранд-тура подряд в течение года. Было интересно проверить, как буду себя чувствовать. В итоге хотя с Фруми мы не проехали три Гранд-тура в один сезон, но выступили на трёх Гранд-турах подряд и все их выиграли. Это был совершенно особенный опыт. Я был единственным гонщиком команды, кто ехал с ним эти три Гранд-тура. Мне не важно, что мало кто из зрителей об этом знал – я люблю свою работу, мне нравится, что могу рассказать внукам о тех днях».

 

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Теги к статье: Кристиан Кнеес Christian Knees Sky Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • shain
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    shain-Фото
    Жаль, что название такое.
  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: chel
    Это ж только для бельгийцев премия

    Ну да, у них свои заморочки на булыгах и свой, внутренний, мир велоспорта и свои кумиры.

  • chel
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    chel-Фото

    Это ж только для бельгийцев премия

  • AAA
    Риккардо Рикко получил пожизне ... (16)
    AAA-Фото
    Так на Тенерифе все на сборах сидят на вулкане, может не зря он именно там что то морозит?
  • Shalam s Urala
    Фабрицио Гвиди – новый спортив ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ну там много еще дежурной бредятины типа "разделяю философию команды" и всё такое

    вроде же - ну какую ещё философию можно нафанатазировать то? кроме как быть собссно (во всех давно уже известных смыслах) командой? заботиться, беречь, умно по гонке строить, побеждать, и - ! - вознаграждать за это каждого! от слов до всяких там висюлек и денюжек

    с другой стороны, с учётом суровой реальности, - спонсоры, реклама, паблисити, индекс цитируемости и пр.пр.пр. - приходится принять всё это. ну невозможно же опубликовать новость "звали-звали его - никак, потом его попёрли, он стал сговорчивый, и вот он с нами! ура!", а тот такой "да хз, согласился чёт" ..

    кмк, такое принимаешь к сведению - и норм.

    и ,кстати, иногда бывают и яркие высказывания )

    ps

    Гвиди.. СК в нулевых ещё величал его Гуиди. и итальянцы с ним солидарны

  • flugegeheimen
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    flugegeheimen-Фото

    здорово, что есть такие награды.

  • RVL
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    RVL-Фото

    В такой нехрустальной номинации и хрустальный велосипед..

    Парень ниразу не хрустальный

  • s75
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    s75-Фото

    Страшный сон любителей покататься по отрывам))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (125)
    s75-Фото

    Официально - СК закончил карьеру и получил работу в команде.
    Кэмерон, похоже, остается.

  • Ice
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: motte
    Сто пудов ЗА..высокий, широкий, неимоверно работоспособный дизель -тягач на любом покрытии и в любую погоду, способный все 200 км тянуть, за ним, точно, как за Камазом , в полном безветрии.
    Искренне рад!!!
     

    Согласен, его по ширине плеч проще всего узнать, настоящий гренадер)

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