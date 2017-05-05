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Юрген Ван ден Брук завершит карьеру велогонщика в конце сезона 2017 года

Юрген Ван ден Брук решил завершить карьеру велогонщика в конце 2017 года

 

 

  Юрген ван ден Брук (Jurgen van den Broeck) объявил, что в конце этого сезона завершит карьеру профессионального велогонщика. 34-летний бельгийский гонщик в этом году выступает в команде LottoNL-Jumbo, контракт с которой действует до конца 2018 года. Однако, Юрген Ван ден Брук сказал, что ещё один год  - это «слишком много», что после всех усилий, которые он приложил, чтобы выйти на необходимый уровень формы, заставили осознать, что он не хочет продолжать карьеру.

 

В данный момент бельгийский гонщик едет Джиро д’Италия-2017 в качестве помощника капитана команды Стевен Крёйсвейка.

 

 Photo (c) LottoNL-Jumbo Team

 

  Юрген Ван ден Брук: «Я вслушался в своё тело и то, что подсказывает мне сердце. Профессиональным велосипедистом можно быть лишь в том случае, если ты готов на 100%. Мне становится всё труднее достигать этого, и с каждым годом всё сложнее проводить вне дома так много времени.

  В команде LottoNL-Jumbo я чувствую себя как дома, и моя нынешняя роль помощника очень мне подходит. Я очень благодарен команде, что подумали о том, что будет для меня лучше всего».

 

 Мерейн Земан, спортивный директор LottoNL-Jumbo: «Юрген сделал прекрасную карьеру, он может ей гордиться. Я восхищаюсь его честностью в этой ситуации. Мы много говорили с ним, и вместе пришли к этому решению. Его целью остаётся Джиро д’Италия и роль помощника. Успешная Джиро д’Италия будет одним из ярких моментов его последнего сезона в качестве профессионального велогонщика».

 

  Юрген Ван ден Брук пришёл в профессиональный велоспорт в 2004 году, за 14 сезонов в качестве профессионала он выступал за команды Discovery Channel,  Lotto и Katusha. Он стартовал на 15 Гран-турах, на трёх из них финишировал в топ-10 генеральной классификации, одержал две победы – на этапе Критериума Дофине в 2011 и становился чемпионом Бельгии в разделке в 2015.

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Теги к статье: Юрген ван ден Брук Jurgen van den Broeck LottoNL-Jumbo

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14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California

17 - 21 мая 2017

Tour of Norway

19 - 21 мая 2017

Vuelta a Castilla y Leon

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Bjoern
    Герант Томас вынужден сойти с ... (4)
    Bjoern-Фото

    Это настолько было ожидаемо и предсказуемо (предсказанно ещё до начала гонки), что даже не удивлен сходом Томаса, а скорее удивлен, что Ланда ещё в гонке.

  • YuraHist
    Герант Томас вынужден сойти с ... (4)
    YuraHist-Фото
    Вася на последнюю разделу должен настроился, надо брать реванш у судьбы за падение... А сход Томаса это было дело времени
  • Olivia Nibali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    Olivia Nibali-Фото
    Цитата: Андрон
     Было такое ощушение, что Ричезе вывез Гавирию вперед и стал притормаживать, чтобы, не дай бог, не выиграть случайно.
    Казалось, что Ричезе и сам мог выиграть этап :)
  • chel
    Герант Томас вынужден сойти с ... (4)
    chel-Фото
    Вася, конечно Вася, ну кто его не знает
  • Stack
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (5)
    Stack-Фото
    Майка-то тянет в борьбе с соперниками уровня Талански, Босвелла и Беннетта. Но каких-то особых впечатлений нет. Был бы кто посерьезнее - есть сомнения, что потянул бы.
  • EL-Fenomeno
    Герант Томас вынужден сойти с ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    хеппи енда не будет((
    Не зря СКАЙевское рукводство спрашивало после инцидента: "Team Sky wants answers after moto causes crash"
    Ланда откатился в генерале, Томас вообще сошел; кто теперь ответит. Остается только ждать что Д.Роза (или же тот самый М.Ланда) отхватит какой то клёвый горный этап и победу на нём для команды Скай

  • Андрон
    Хет-трик Фернандо Гавирии на э ... (4)
    Андрон-Фото
    Ничего себе, Фредди Маэртенс - некий. Вот так лет через 30 кто-нибудь напишет здесь - некий Саган.
  • Berdok
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (7)
    Berdok-Фото
    действительно, прослеживается какая-то дорожная безысходность
  • Grinta
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (5)
    Grinta-Фото

    Ну, что первая победа Кэнондейл в гонках Про-Тура за 2 (!!!!) года - есть.

    Попрёт теперь, нет?

     

    Бестолковейшая команда. Хотя гонщиков просто отличных - каждый второй.

  • tim147
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (5)
    tim147-Фото
    Шанс у Майки на генерал есть, если не провалит 6 этап - разделку 25 км

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
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