Юрген Ван ден Брук завершит карьеру велогонщика в конце сезона 2017 года

хеппи енда не будет((

Не зря СКАЙевское рукводство спрашивало после инцидента: "Team Sky wants answers after moto causes crash"

Ланда откатился в генерале, Томас вообще сошел; кто теперь ответит. Остается только ждать что Д.Роза (или же тот самый М.Ланда) отхватит какой то клёвый горный этап и победу на нём для команды Скай