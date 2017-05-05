Юрген Ван ден Брук завершит карьеру велогонщика в конце сезона 2017 года

Юрген Ван ден Брук решил завершить карьеру велогонщика в конце 2017 года

Юрген ван ден Брук (Jurgen van den Broeck) объявил, что в конце этого сезона завершит карьеру профессионального велогонщика. 34-летний бельгийский гонщик в этом году выступает в команде LottoNL-Jumbo, контракт с которой действует до конца 2018 года. Однако, Юрген Ван ден Брук сказал, что ещё один год - это «слишком много», что после всех усилий, которые он приложил, чтобы выйти на необходимый уровень формы, заставили осознать, что он не хочет продолжать карьеру.

В данный момент бельгийский гонщик едет Джиро д’Италия-2017 в качестве помощника капитана команды Стевен Крёйсвейка.

Photo (c) LottoNL-Jumbo Team

Юрген Ван ден Брук: «Я вслушался в своё тело и то, что подсказывает мне сердце. Профессиональным велосипедистом можно быть лишь в том случае, если ты готов на 100%. Мне становится всё труднее достигать этого, и с каждым годом всё сложнее проводить вне дома так много времени.

В команде LottoNL-Jumbo я чувствую себя как дома, и моя нынешняя роль помощника очень мне подходит. Я очень благодарен команде, что подумали о том, что будет для меня лучше всего».

Мерейн Земан, спортивный директор LottoNL-Jumbo: «Юрген сделал прекрасную карьеру, он может ей гордиться. Я восхищаюсь его честностью в этой ситуации. Мы много говорили с ним, и вместе пришли к этому решению. Его целью остаётся Джиро д’Италия и роль помощника. Успешная Джиро д’Италия будет одним из ярких моментов его последнего сезона в качестве профессионального велогонщика».

Юрген Ван ден Брук пришёл в профессиональный велоспорт в 2004 году, за 14 сезонов в качестве профессионала он выступал за команды Discovery Channel, Lotto и Katusha. Он стартовал на 15 Гран-турах, на трёх из них финишировал в топ-10 генеральной классификации, одержал две победы – на этапе Критериума Дофине в 2011 и становился чемпионом Бельгии в разделке в 2015.