Паоло Тиралонго завершил карьеру велогонщика

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- Сегодня, 14:59
Паоло Тиралонго завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика
39-летний итальянский гонщик команды Astana Паоло Тиралонго (Paolo Tiralongo) объявил о завершении карьеры профессионального велосипедиста. Джиро д’Италия-2017 стала финальной гонкой его 17-летней карьеры.
Паоло Тиралонго пришёл в профессиональный велоспорт в 2000 году, начав свой путь с команды Fassa Bortolo, затем выступал в проконтинентальной команде Panaria, в 2006 году перешёл в Lampre, где проработал до 2009 года. С 2010 года и до конца карьеры Паоло Тиралонго выступал за казахстанскую команду Astana.
Он стартовал на 26 Гран-турах, из которых 21 проехал до конца, будучи незаменимым помощником для капитанов команды. Он участвовал в 12 выпусках Джиро д’Италия, в пяти выпусках Тур де Франс и в 9 выпусках Вуэльты Испании. За свою карьеру Паоло Тиралонго одержал 4 победы, из них 3 – на этапах Джиро д’Италия.
Юбилейный выпуск Джиро д’Италия для Паоло Тиралонго прошёл не так, как задумывалась финальная гонка 17-летней карьеры. На старт итальянский гонщик вышел, переживая смерть близкого друга и товарища по команде Микеле Скарпони. На этапе до Пескичи Паоло Тиралонго упал и сломал ребро, но не сдался и проехал свою последнюю в карьере гонку до конца.
Паоло Тиралонго: «В конце концов, я сделал это, финишировал на моей последней Джиро д’Италия, решительность оказалась больше, чем боль. Я должен был быть в Милане. После трагедии с Микеле я собирался посвятить ему победу на этапе, но не смог выиграть.
Нам было нелегко стартовать на этой Джиро д’Италия, но мы были должны, и мы чувствовали, что он присутствует с нами. Сейчас мне надо думать о том, что я буду делать после завершения карьеры, но сначала мне надо осознать, что она закончилась.
Со мной останутся прекрасные и плохие воспоминания, собранные за эти годы, и я уже знаю, что буду скучать по миру велоспорта, частью которого был 17 лет.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня все эти годы. Я возвращаюсь домой, к жене Анжеле, к сыну, и буду наслаждаться отдыхом. До скорого!»
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