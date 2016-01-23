VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Беньят Инчаусти завершил карьеру профессионального велогонщика

33-летний Беньят Инчаусти завершил 12-летнюю карьеру велогонщика из-за мононуклеоза

 

 

  33-летний испанский велогонщик Беньят Инчаусти (Beñat Intxausti) был вынужден завершить карьеру после того, как последние 4 года сражался с вирусом Эпштейна  - Бара (мононуклеозом). О своём решении он объявил на пресс-конференции 20 января.

 

Беньят Инчаусти завершил карьеру велогонщика

 

Photo © @PhotoGomezSport

 

  За 12 лет карьеры Беньят Инчаусти выступал в командах Euskaltel – Euskadi, Movistar, Sky, последний год выступал в проконтинентальной команде Euskadi Basque Country – Murias.   

 

 В 2016 году, когда Беньят Инчаусти стал гонщиком команды Sky, у него обнаружили мононуклеоз. За период с 2016 по 2018 год у него было всего 22 гоночных дня -  только 11 стартов на гонках. Ситуация не улучшилась и в 2019, после перехода в команду Euskadi Basque Country – Murias, когда Инчаусти набрал лишь 38 гоночных дней и сошёл с 14 гонок.

 

  За свою карьеру Беньят Инчаусти одержал 6 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия, общий зачёт Тура Пекина и Вуэльты Астурии. Последнюю победу он одержал в 2015 году на этапе Джиро д’Италия.

 

  Йон Одриосола, спортивный директор команды Euskadi Basque Country – Murias: «Беньят был очень важным гонщиком нашей команды. Несмотря на то, что он не мог выступать на своём лучшем уровне, он внёс большой вклад в работу команды благодаря своему опыту. Он был лидером, вдохновлял молодых. Я был очень доволен его работой вне гонок. Мы благодарим его за всё, что он сделал, пусть даже он не мог выступать так, как в свои лучшие годы».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Беньят Инчаусти Benat Intxausti

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 23.01.2016

    Эх, так и остался вечно молодым

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

26 января - 2 февраля 2020

Vuelta a San Juan

30 января - 2 февраля 2020

Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca

2 февраля 2020

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

11 - 16 февраля 2020

Tour of Oman

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Rokka
    Беньят Инчаусти завершил карье ... (1)
    Rokka-Фото
    Эх, так и остался вечно молодым
  • Hammill
    Эган Берналь: «Полностью сфоку ... (2)
    Hammill-Фото
    Похоже Томас больше на пиве концентрируется.)
  • Camel
    Schwalbe Classic-2020 (7)
    Camel-Фото
    Большое спасибо!
  • Earl57
    Schwalbe Classic-2020 (7)
    Earl57-Фото

    Нет, в прямом эфире.
    У Юэна №31, чтобы ориентироваться. У Вивиани №41, у Беннета №51.

     

    Я на этом ютубовском канале велокросс смотрю. Очень рекомендую, интереснее подавляющего большинства спринтерских гонок. Тем более что Ван Арт вернулся в гонки. А соперничество в женском велокроссе даже круче, чем в мужском. Молодую голландку Альворадо называют женской версией Ван дер Пула.

  • Camel
    Schwalbe Classic-2020 (7)
    Camel-Фото
    Спасибо! Вы в записи смотрели?
  • rude_rider
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (16)
    rude_rider-Фото

    он смогет если берналь и томас его пропустят на финише

    а так если в честной борьбе он им уже не соперник пока что

    посмотрим по ходу сезона. хотя чувствую что он будет весь сезон в тренеровочном режиме ехать

  • RVL
    Эган Берналь: «Полностью сфоку ... (2)
    RVL-Фото

    Бедолага Фрум...ещё и этот только на туре концентрируется )), не считая Томаса, пары монстров из юмбо со своей когортой, и прочих парней с прицелом на генерал.

    Очень крутой тур намечается.

    Потираю лапки

  • Earl57
    Schwalbe Classic-2020 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    А где вы смотрели? Ссылку дадите?

    https://www.youtube.com/watch?v=LR9nJj6hYis

  • Camel
    Schwalbe Classic-2020 (7)
    Camel-Фото
    А где вы смотрели? Ссылку дадите?
  • SportSpirit
    Крис Фрум: «Тур де Франс-2020 ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Восхищаюсь Фрумом за его запредельную самоотдачу велоспорту и поставленной цели 5-й TDF ": "Я собираюсь отдать ради этого абсолютно все силы"!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 января

Lawson Craddock (EF Pro Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (60)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)