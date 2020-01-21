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Бернхард Айзель объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Бернхард Айзель завершил 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика

 

 

  38-летний австрийский велогонщик Бернхард Айзель (Bernhard Eisel) объявил о завершении профессиональной карьеры, которую начал 19 лет назад. Айзель выступал в командах Mapei, FDJ, T-Mobile, HTC-Columbia, Sky, последние четыре года выступал в команде Dimension Data.

 

  За свою карьеру Бернхард Айзель одержал 15 побед, в числе которых победа на Гент-Вевельгем, два этапа Тура Швейцарии, Paris-Bourges, принял участие в 19 Гранд-турах, в том числе входил в состав команды Sky на Тур де Франс в 2012 году, когда победу одержал Брэдли Уиггинс. Несмотря на травму головы, полученную во время падения на Тиррено-Адриатико и последовавшую операцию, Бернхард Айзель продолжил выступать в 2019 году.

 

 

О своём решении Бернхард Айзель объявил через Твиттер:

 

 «Привет всем.

 

  Просто хочу всем сообщить, что после 19 лет я решил официально завершить карьеру профессионального велогонщика. Для меня было невероятной привилегией выступать в некоторых из самых престижных велокоманд, в их самые яркие годы. Я приобрёл друзей на всю жизнь, путешествовал по всему миру, воплощая в реальность мечту. Но теперь пришло время сделать следующий шаг в моём путешествии.

 

  Я буду бережно хранить воспоминания об участии в гонках, включая 12 стартов на Тур де Франс (почти год во Франции), а также на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Гранд-туры – это кульминация и настоящий тест, который проверяет тебя и показывает, что на самом деле главное в этом спорте – Команда!

 

  Как вы знаете, я любил и классики. Мне повезло в некоторых из них добиться успеха и встречать с радостью все испытания, которые этот вид гонок бросал нам. Я 16 раз стартовал на Париж-Рубэ и 16 раз финишировал, чем особенно горжусь. Эту гонку особенно люблю.

 

  Наш спорт – невероятный и, конечно, опасный. В 2018 году я получил травму, которая могла поставить точку в моей карьере. Не каждому везёт уйти из спорта на своих условиях. Поэтому то, что я смог выступать в гонках в финальном сезоне, делать то, что люблю, позволяет мне уйти c удовлетворением и гордостью.

 

  Мне также повезло выступать за такие команды как Mapei, FDJ, T-Mobile, Columbia/HTC, Dimension Data. Честно могу сказать, что великим велоспорт делают люди. В велоспорте много героев, которые никогда не бывают в центре внимания, но вносят огромный вклад. Воспоминания, связывающие меня с этими людьми, я также буду всегда бережно хранить.

 

  Я очень признателен моим товарищам по команде, членам персонала, представителям велогонок и организаторам, журналистам и болельщикам за то, что предоставили мне привилегию работать с вами. Спасибо всем, это были великолепно.

 

  Наконец, хочу поблагодарить мою семью и особенно жену и детей за их жертвы, любовь, не ставившую условий, за поддержку. Надеюсь, я дал вам повод для гордости.

  В завершении хочу сказать – я счастлив, что не покидаю этот спорт, буду рассматривать возможности, которые, позволят мне продолжить работать со многими из вас, что я с нетерпением жду.

 

Берни».

 

Бернхард Айзель так подытожил свою карьеру:

 

"Статистика:

- участвовал в более чем 1300 гонках;

 

- 1-е место на Гент-Вевельгем в 2010;

 

- 2 победы на этапах Тура Швейцарии;

 

- Победа на Тур де Франс с Брэдли в 2012;

 

- был одним из 3 мушкетёров (Марк Реншоу, Марк Кэвендиш)"

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Теги к статье: Бернхард Айзель Bernhard Eisel

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Эдо Маас начал ходить с помощь ... (2)
    sashaney-Фото

    Эдо, я знаю - ты читаешь, есть вещи важнее вело. Удачи во всём !!!

  • Николай Степаныч
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Будут теперь как российские спортсмены в почти всех циклических видах спорта. Ещё коммендантский час ввести и органичение на посещение вечеринок.

  • Student
    Эдо Маас начал ходить с помощь ... (2)
    Student-Фото
    Жалко парня, терпения ему и твердости характера.
  • Костя К
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (15)
    Костя К-Фото

    А я почему-то вспомнил возвращение Валерия Харламова. Тогда и медицина была не чета нынешней. Однако же смог вернуться. Правда помоложе был.

      И Фрум сможет!

  • Ice
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Ice-Фото

    Подбухивали видать))) Раз запреты делают)))

  • Sezar
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Sezar-Фото

    А я-то думал в чем тут засада...

  • Yuriy 17
    Команда Lotto Soudal ввела зап ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Какая жестокость!

    Не будет успехов у такой команды Lotto Soudal

     

    Казнь короля Англии Карла І Стюарта в 1649 году

    Художник Джон Висоп, XVII век

     

     

     

     

     

     

     

  • archi
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    archi-Фото

    Как .., Стюдент стал адвокатом Ару? Бывает же такое. А вообще могёт, если гонец уходить из Астаны

  • Student
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    встречный вопрос а какие вы увидели его шансы на туре?
    кроме как быть мальчиком для битья отвлекая от погачара своими атаками?
    ну туре по сильнее бизоны едут ,трехголовый скай ,двухголовый Юмбо ,вечно второй кинтана, злые французы, вечный притендент от команды пенсионеров Порт и тд и тп..
    а на Джиро ему стоит побороться с Нибали да Карапасом. Они ему по силе.
    О победе речь не идёт, а вот занять достойное место вполне можно, Тур горный, а какой раздедьщик Ару известно всем. И из французов там только Пино будет)
  • Адриен
    Фабио Ару: "Хочу забыть сезон ... (10)
    Адриен-Фото
    Система Станиславского легла в основу методики актерской подготовки во ВСЁМ МИРЕ,в том числе и в Италии.К примеру, в Accademia Nazionale d’Arte Drammatica (Национальной академии театрального искусства) проводится обучение именно на её основе...

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