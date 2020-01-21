Бернхард Айзель объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

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- Дата:
- Вчера, 22:35
Бернхард Айзель завершил 19-летнюю карьеру профессионального велогонщика
38-летний австрийский велогонщик Бернхард Айзель (Bernhard Eisel) объявил о завершении профессиональной карьеры, которую начал 19 лет назад. Айзель выступал в командах Mapei, FDJ, T-Mobile, HTC-Columbia, Sky, последние четыре года выступал в команде Dimension Data.
За свою карьеру Бернхард Айзель одержал 15 побед, в числе которых победа на Гент-Вевельгем, два этапа Тура Швейцарии, Paris-Bourges, принял участие в 19 Гранд-турах, в том числе входил в состав команды Sky на Тур де Франс в 2012 году, когда победу одержал Брэдли Уиггинс. Несмотря на травму головы, полученную во время падения на Тиррено-Адриатико и последовавшую операцию, Бернхард Айзель продолжил выступать в 2019 году.
О своём решении Бернхард Айзель объявил через Твиттер:
«Привет всем.
Просто хочу всем сообщить, что после 19 лет я решил официально завершить карьеру профессионального велогонщика. Для меня было невероятной привилегией выступать в некоторых из самых престижных велокоманд, в их самые яркие годы. Я приобрёл друзей на всю жизнь, путешествовал по всему миру, воплощая в реальность мечту. Но теперь пришло время сделать следующий шаг в моём путешествии.
Я буду бережно хранить воспоминания об участии в гонках, включая 12 стартов на Тур де Франс (почти год во Франции), а также на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Гранд-туры – это кульминация и настоящий тест, который проверяет тебя и показывает, что на самом деле главное в этом спорте – Команда!
Как вы знаете, я любил и классики. Мне повезло в некоторых из них добиться успеха и встречать с радостью все испытания, которые этот вид гонок бросал нам. Я 16 раз стартовал на Париж-Рубэ и 16 раз финишировал, чем особенно горжусь. Эту гонку особенно люблю.
Наш спорт – невероятный и, конечно, опасный. В 2018 году я получил травму, которая могла поставить точку в моей карьере. Не каждому везёт уйти из спорта на своих условиях. Поэтому то, что я смог выступать в гонках в финальном сезоне, делать то, что люблю, позволяет мне уйти c удовлетворением и гордостью.
Мне также повезло выступать за такие команды как Mapei, FDJ, T-Mobile, Columbia/HTC, Dimension Data. Честно могу сказать, что великим велоспорт делают люди. В велоспорте много героев, которые никогда не бывают в центре внимания, но вносят огромный вклад. Воспоминания, связывающие меня с этими людьми, я также буду всегда бережно хранить.
Я очень признателен моим товарищам по команде, членам персонала, представителям велогонок и организаторам, журналистам и болельщикам за то, что предоставили мне привилегию работать с вами. Спасибо всем, это были великолепно.
Наконец, хочу поблагодарить мою семью и особенно жену и детей за их жертвы, любовь, не ставившую условий, за поддержку. Надеюсь, я дал вам повод для гордости.
В завершении хочу сказать – я счастлив, что не покидаю этот спорт, буду рассматривать возможности, которые, позволят мне продолжить работать со многими из вас, что я с нетерпением жду.
Берни».
Бернхард Айзель так подытожил свою карьеру:
"Статистика:
- участвовал в более чем 1300 гонках;
- 1-е место на Гент-Вевельгем в 2010;
- 2 победы на этапах Тура Швейцарии;
- Победа на Тур де Франс с Брэдли в 2012;
- был одним из 3 мушкетёров (Марк Реншоу, Марк Кэвендиш)"
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