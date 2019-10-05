Лауренс тен Дам завершил карьеру велогонщика на классике Ломбардия-2019

Лауренс тен Дам завершил 16-летнюю карьеру профессионального велогонщика

38-летний нидерландский велогонщик команды CCC Лауренс тен Дам (Laurens ten Dam) объявил о завершении карьеры. Его финальной гонкой стала классика – Монумент Ломбардия-2019.

Лауренс тен Дам пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начав выступать в проконтинентальной команде Unibet.com, 9 лет выступал в команде Rabobank (Belkin, LottoNL-Jumbo), с 2016 по 2018 был гонщиком команды Sunweb (Giant-Alpecin), а в этом сезоне выступал в команде CCC. За свою карьеру Лауренс тен Дам одержал две победы, принял участие в 18 Гран-турах ,из которых только три не проехал до конца, дважды финишировал в топ-10 на Гран-турах (9-й на Тур де Франс-2014 и 8-й на Вуэльте Испании-2012). Будучи доместиком, в 2017 году Лауренс тен Дам внёс свой вклад в победу Тома Дюмулина на Джиро д’Италия.

Лауренс тен Дам: «Сказать, что завершаю карьеру, сложнее, чем сказать, что продолжаю. Но это мой последний год в Мировом туре. В ноябре мне будет 39, я 16 лет выступаю в профессионалах. До того, как стал велогонщиком, не думал, что так получится.

Для меня как сказка, что я закончил карьеру в тот же день, когда Бауке, мой соотечественник и друг выиграл Ломбардию-2019. Сегодня вечером мы с ним вместе отметим, это будет двойной праздник. С ума сойти, как всё совпало.

Я по-настоящему наслаждался моей последней гонкой. Почти никогда не видел на Ломбардии такой погоды как сегодня. И это была очень красивая гонка. У меня хорошо шла нога, но на Сормано поехали слишком быстро. Я был счастлив, проезжая Гизалло. В общем, финальная гонка сложилась для меня неплохо».