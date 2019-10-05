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Лауренс тен Дам завершил карьеру велогонщика на классике Ломбардия-2019

Лауренс тен Дам завершил 16-летнюю карьеру профессионального велогонщика

 

 

  38-летний нидерландский велогонщик команды CCC Лауренс тен Дам (Laurens ten Dam) объявил о завершении карьеры. Его финальной гонкой стала классика – Монумент Ломбардия-2019.

 

  Лауренс тен Дам пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начав выступать в проконтинентальной команде Unibet.com, 9 лет выступал в команде Rabobank (Belkin, LottoNL-Jumbo), с 2016 по 2018 был гонщиком команды Sunweb (Giant-Alpecin), а в этом сезоне выступал в команде CCC. За свою карьеру Лауренс тен Дам одержал две победы, принял участие в 18 Гран-турах ,из которых только три не проехал до конца, дважды финишировал в топ-10 на Гран-турах (9-й на Тур де Франс-2014 и 8-й на Вуэльте Испании-2012). Будучи доместиком, в  2017 году Лауренс тен Дам внёс свой вклад в победу Тома Дюмулина на Джиро д’Италия.

 

Лауренс тен Дам завершил карьеру велогонщика на классике Ломбардия-2019

 

  Лауренс тен Дам: «Сказать, что завершаю карьеру, сложнее, чем сказать, что продолжаю. Но это мой последний год в Мировом туре. В ноябре мне будет 39, я 16 лет выступаю в профессионалах. До того, как стал велогонщиком, не думал, что так получится.

 

  Для меня как сказка, что я закончил карьеру в тот же день, когда Бауке, мой соотечественник и друг выиграл Ломбардию-2019. Сегодня вечером мы с ним вместе отметим, это будет двойной праздник. С ума сойти, как всё совпало.

 

  Я по-настоящему наслаждался моей последней гонкой. Почти никогда не видел на Ломбардии такой погоды как сегодня. И это была очень красивая гонка. У меня хорошо шла нога, но на Сормано поехали слишком быстро. Я был счастлив, проезжая Гизалло. В общем, финальная гонка сложилась для меня неплохо».

 

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Теги к статье: Лауренс тен Дам Laurens ten Dam Ломбардия

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Комментарии

  • Бакеша
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Бакеша-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: RVL
    -
    "Среди претендентов также...
    Александр Власов и Николай Черкасов (Gazprom-RusVelo) ..."
    ничего не имею против гонцов...
    Претенденты на 50-ые и 100-ые места, все предельно ясно...
    Ахаха, к сожалению
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    ну давайте так. на следующий сезон даю прогноз уже сейчас.

    можете печатать его после Вашего превью любого монумента или классики Ворлд тура Юси.
    ни одного претендента  на победу в любом монументе или даже классике ворлд тура из Газпром -Русвело нет.

    т.е. никто из них не победит. яготов на пари.

    но , я не про это совсем...;)

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    В следующий раз, когда Вы напишите и опубликуете превью перед гонкой, обсудим его после опубликования итогового протокола.
  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sergejdriver
    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми
    Что же ты такой гадкий? Злости в душе жбан @овна. Все слова затрактовал как тебе нужно. Я про всех говорил без исключения включая тебе вражеской Астаны.
  • Николай Степаныч
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Николай Степаныч-Фото
    Не смог посмотреть, но как я рад за Моллему – наконец-то пришла большая победа!
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    т.е. подобные результаты на этих гонках, дали кому то полагать, что есть шанс)))
    я шапошный болельщик, но Моллема, даже не особо котировался. Но, давайте подумаем, где Моллема и где, весь Газпром-Русвело вместе взятый? да даже, если бы Моллема был в Газпроме, то только на него и можно было бы делать некий прогноз.
    снимаю шляпу

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    Претендовать до старта могут все...

    Николай Черкасов
    10/10/2019 15 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 17 место на Giro dell'Emilia

    Александр Власов
    10/10/2019 22 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 35 место на Giro dell'Emilia
  • sergejdriver
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    sergejdriver-Фото

    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми

  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    это же зэ бэст у пацанов!)

    я скорее подумал,что работа с соцсетями и проч продвижение, #газпром...
    ну откуда эти люди в тексте просто так?
    аналитик велолайв, ау!?)

  • kwwk
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    kwwk-Фото
    Насчет денег не скажу, но на два сезона 20-21 годов точно

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5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
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