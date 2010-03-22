Симон Шпилак завершил карьеру профессионального велогонщика

Shalam s Urala

Симон Шпилак завершил карьеру ... (5) Цитата: Astanaforever Если бы Катюшу не украли

кто украл? Макаров сам у себя украл? кто украл? Макаров сам у себя украл? Катюша как была макаровской так и остаётся. и сам владелец бренда не исключает возврат лицензии в Россию (по мне - сомнительно) может лицензию украли? тоже вроде нет. нашёлся спонсор-партнёр - "вошёл в дело" была Итера - были одни возможности. допустим, у Арети они скромнее. и вообще, упрекать в чём-то Макарова (который продолжает оставаться спонсором велоспорта в РФ) можно лишь в одном единственном и простом случае - если сам регулярно жертвуешь свои средства в неменьшем объёме - хотя-б относительно своего достатка. - может есть такое? ) Цитата: Astanaforever Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло

если этот "факт" на кого-то свалился внезапным сюрпризом (например, как повод поистерить на форуме о подлости мира), то это не значит, что все катюшинцы синхронно ахнули и завизжали. так или иначе все знали (понимали) к чему идёт. и все эти печальки чётко прописаны в контрактах. и никого из команды вовсе не пустили по миру с голым задом (UCI присматривает) если этот "факт" на кого-то свалился внезапным сюрпризом (например, как повод поистерить на форуме о подлости мира), то это не значит, что все катюшинцы синхронно ахнули и завизжали. так или иначе все знали (понимали) к чему идёт. и все эти печальки чётко прописаны в контрактах. и никого из команды вовсе не пустили по миру с голым задом (UCI присматривает) Цитата: VeloVelo Замечательный парень. Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких! Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. Удачи, Симон! Эх, жаль что больше не увижу его в гонках ) на 146% поддерживаю, добавить нечего

Shalam s Urala

Ломбардия-2019. Превью (23) Цитата: Salamandra на своем выигранном этапе именно на спуске оторвался от всех Цитата: GTX Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона

ну он в прошлой то жизни довольно покатался с горок. "там", где как раз всё - на чувстве момента, скорости, равновесии, координации. ну он в прошлой то жизни довольно покатался с горок. "там", где как раз всё - на чувстве момента, скорости, равновесии, координации. да и тут уже не новичок. и все эти критические моменты (виража, срыва колеса и пр) давно прописались в голове (да и на заднице)

Shega

Ломбардия-2019. Превью (23) Будьте добры, если не трудно, пишите, пожалуйста, подобные комментарии от своего имени, без "мы..." Ибо это - на самом деле - исключительно только Ваши и мнение, и отношение к словам motte.

Sozircatel

Ломбардия-2019. Превью (23) Мы все рады , что Нибали в неплохой форме , а особенно , что Вы едите на ралли " Сааремаэ" , и , что Вы не увидите трансляцию ?

VeloVelo

Симон Шпилак завершил карьеру ... (5) Плюсую )

VeloVelo

Симон Шпилак завершил карьеру ... (5) Замечательный парень.

Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких!

Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик.

Удачи, Симон!



Эх, жаль что больше не увижу его в гонках )

Astanaforever

Эстебан Чавес и Микель Ниеве о ... (1) Колумбы как рано зажигаются, так и рано угасают. Один Кинтана более менее держится с горем пополам, падениями и взлетами.

Astanaforever

Симон Шпилак завершил карьеру ... (5) Если бы Катюшу не украли выступал бы выступал себе в кайф. А как остальные ребята...что им делать? Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло.

GTX

Ломбардия-2019. Превью (23) Цитата: error Тут надо еще спуски уметь ездить, так что не уверен я за Роглича. с другой стороны равнинка неплохая перед финишными горками. Можно подтянуть

плохо вы гонки смотрите, Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона плохо вы гонки смотрите, Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона

Александра

Ломбардия-2019. Превью (23) А я, честно говоря, подумала, что это какой-то сбой, а не новая система ... эээ... обратной связи.)) Мне нравятся плюсы и минусы, сама всегда их ставила и получала, не вижу в этом проблемы.)