Симон Шпилак завершил карьеру профессионального велогонщика

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- Дата:
- Вчера, 20:23
Симон Шпилак завершил 12-летнюю карьеру профессионального велогонщика
33-летний словенский велогонщик Симон Шпилак (Simon Špilak) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Он пришёл в профессиональный велоспорт в 2008 году, начав выступать в команде Lampre, с 2012 года стал гонщиком команды Katusha, где выступал последние 8 лет. За свою карьеру Симон Шпилак одержал 12 побед, в том числе дважды становился победителем Тура Швейцарии (2015 и 2017), в 2010 году стал победителем в общем зачёте Тура Романдии.
Последней гонкой Симона Шпилака стал Гран-при Монреаля, где он не доехал до финиша. В этом году его лучшим результатом стало 6-е место в общем зачёте на Туре Швейцарии.
Симон Шпилак рассматривал возможность подписания контракта с командой Bahrain-Meridas на следующий год, но затем решил поставить точку в карьере.
В интервью L’Equipe Симон Шпилак сказал: «Решение завершить карьеру пришло инстинктивно. Конечно, у меня была мысль продолжать выступать ещё несколько лет, но я посчитал, что сейчас настал самый подходящий момент».
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