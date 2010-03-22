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Симон Шпилак завершил карьеру профессионального велогонщика

Симон Шпилак завершил 12-летнюю карьеру профессионального велогонщика

 

 

  33-летний словенский велогонщик Симон Шпилак (Simon Špilak) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Он пришёл в профессиональный велоспорт в 2008 году, начав выступать в команде Lampre, с 2012 года стал гонщиком команды Katusha, где выступал последние 8 лет. За свою карьеру Симон Шпилак одержал 12 побед, в том числе дважды становился победителем Тура Швейцарии (2015 и 2017), в 2010 году стал победителем в общем зачёте Тура Романдии.

 

 

 

  Последней гонкой Симона Шпилака стал Гран-при Монреаля, где он не доехал до финиша. В этом году его лучшим результатом стало 6-е место в общем зачёте на Туре Швейцарии.

 

  Симон Шпилак рассматривал возможность подписания контракта с командой Bahrain-Meridas на следующий год, но затем решил поставить точку в карьере.

 

  В интервью L’Equipe Симон Шпилак сказал: «Решение завершить карьеру пришло инстинктивно. Конечно, у меня была мысль продолжать выступать ещё несколько лет, но я посчитал, что сейчас настал самый подходящий момент».

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Теги к статье: Симон Шпилак Simon Spilak

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  1. Имя: Paolo

    bettini11

    Вчера, 20:50 | Регистрация: 22.03.2010

    Один из любимых гонцов пелотона. Не затерялся, в свое время, в горняцкой банде Катюши. Всегда было интересно понаблюдать, как Симон, в одиночку защищал честь команды в весенних гонках. В то время, когда Пурито со своей бандой зажигал на Тиррено, Каталонии, на стране басков, Шпилак блистал на Ницце, и , конечно, в любимой им, Швейцарии. А затем пришел Кристофф. И Катя стала одной из самых крутых команд пелотона! 2014 год - это апогей и вершина всего проекта. Взяли очень много всего! Ну а Шпиля, конечно же, Тур Швейцарии:)) Эх...было время.....:((

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:39 | Регистрация: 4.07.2013

      Плюсую ) 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Если бы Катюшу не украли выступал бы выступал себе в кайф. А как остальные ребята...что им делать? Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 4.07.2013

    Замечательный парень.
    Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких!
    Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. 
    Удачи, Симон! 

    Эх, жаль что больше не увижу его в гонках ) 

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:14 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Astanaforever
    Если бы Катюшу не украли

    кто украл? Макаров сам у себя украл?

    Катюша как была макаровской так и остаётся. и сам владелец бренда не исключает возврат лицензии в Россию (по мне - сомнительно)

    может лицензию украли? тоже вроде нет. нашёлся спонсор-партнёр - "вошёл в дело"

    была Итера - были одни возможности. допустим, у Арети они скромнее.

    и вообще, упрекать в чём-то Макарова (который продолжает оставаться спонсором велоспорта в РФ) можно лишь в одном единственном и простом случае - если сам регулярно жертвуешь свои средства в неменьшем объёме - хотя-б относительно своего достатка. - может есть такое? )

    Цитата: Astanaforever
    Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло

    если этот "факт" на кого-то свалился внезапным сюрпризом (например, как повод поистерить на форуме о подлости мира), то это не значит, что все катюшинцы синхронно ахнули и завизжали. так или иначе все знали (понимали) к чему идёт. и все эти печальки чётко прописаны в контрактах. и никого из команды вовсе не пустили по миру с голым задом (UCI присматривает)

    Цитата: VeloVelo
    Замечательный парень. Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких! Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. Удачи, Симон! Эх, жаль что больше не увижу его в гонках )

    на 146% поддерживаю, добавить нечего

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Если бы Катюшу не украли

    кто украл? Макаров сам у себя украл?

    Катюша как была макаровской так и остаётся. и сам владелец бренда не исключает возврат лицензии в Россию (по мне - сомнительно)

    может лицензию украли? тоже вроде нет. нашёлся спонсор-партнёр - "вошёл в дело"

    была Итера - были одни возможности. допустим, у Арети они скромнее.

    и вообще, упрекать в чём-то Макарова (который продолжает оставаться спонсором велоспорта в РФ) можно лишь в одном единственном и простом случае - если сам регулярно жертвуешь свои средства в неменьшем объёме - хотя-б относительно своего достатка. - может есть такое? )

    Цитата: Astanaforever
    Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло

    если этот "факт" на кого-то свалился внезапным сюрпризом (например, как повод поистерить на форуме о подлости мира), то это не значит, что все катюшинцы синхронно ахнули и завизжали. так или иначе все знали (понимали) к чему идёт. и все эти печальки чётко прописаны в контрактах. и никого из команды вовсе не пустили по миру с голым задом (UCI присматривает)

    Цитата: VeloVelo
    Замечательный парень. Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких! Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. Удачи, Симон! Эх, жаль что больше не увижу его в гонках )

    на 146% поддерживаю, добавить нечего

  • Shalam s Urala
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Salamandra
    на своем выигранном этапе именно на спуске оторвался от всех

    Цитата: GTX
    Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона

    ну он в прошлой то жизни довольно покатался с горок. "там", где как раз всё - на чувстве момента, скорости, равновесии, координации.

    да и тут уже не новичок. и все эти критические моменты (виража, срыва колеса и пр) давно прописались в голове (да и на заднице)

  • Shega
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Shega-Фото
    Будьте добры, если не трудно, пишите, пожалуйста, подобные комментарии от своего имени, без "мы..." Ибо это - на самом деле - исключительно только Ваши и мнение, и отношение к словам motte.
  • Sozircatel
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Sozircatel-Фото
    Мы все рады , что Нибали в неплохой форме , а особенно , что Вы едите на ралли " Сааремаэ" , и , что Вы не увидите трансляцию ?
  • VeloVelo
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Плюсую ) 

  • VeloVelo
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный парень.
    Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких!
    Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. 
    Удачи, Симон! 

    Эх, жаль что больше не увижу его в гонках ) 

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес и Микель Ниеве о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Колумбы как рано зажигаются, так и рано угасают. Один Кинтана более менее держится с горем пополам, падениями и взлетами.
  • Astanaforever
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Если бы Катюшу не украли выступал бы выступал себе в кайф. А как остальные ребята...что им делать? Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло.
  • GTX
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    GTX-Фото
    Цитата: error
    Тут надо еще спуски уметь ездить, так что не уверен я за Роглича. с другой стороны равнинка неплохая перед финишными горками. Можно подтянуть
    плохо вы гонки смотрите, Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона
  • Александра
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Александра-Фото
    А я, честно говоря, подумала, что это какой-то сбой, а не новая система ... эээ... обратной связи.)) Мне нравятся плюсы и минусы, сама всегда их ставила и получала, не вижу в этом проблемы.)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
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