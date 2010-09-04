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Давиде Ребеллин завершит 27-летнюю карьеру велогонщика в июне 2019 года

47-летний Давиде Ребеллин объявил, что завершит карьеру на чемпионате Италии в июне 2019 года

 

 

  47-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин собирается завершить 27-летнюю карьеру профессионального велогонщика 30 июня этого года - на чемпионате Италии. Об этом Давиде Ребеллин объявил в интервью La Gazzetta della Sport. В феврале 2019 года контракт итальянского велогонщика с континентальной алжирской командой Sovac был расторгнут по взаимному согласию. До июня, чтобы подготовиться к чемпионату Италии, Давиде Ребеллин будет выступать в хорватской континентальной команде Meridiana Kamen, гонщиком которой был в 2012 году.

 

Давиде Ребеллин завершит 27-летнюю карьеру велогонщика в июне 2019 года

Photo © Bettini Photo

 

   Давиде Ребеллин: «Я закончу карьеру на чемпионате Италии, в воскресенье 30 июня в Компьяно. Этот сезон я начал в алжирской команде Sovac, но там возникли проблемы, поэтому мы решили расторгнуть контракт по взаимному согласию.

 

  Но мне хочется быть в хорошей форме на чемпионате Италии,  поэтому я договорился с командой Meridiana Kamen, у которой хорватская лицензия. Это интересный проект, в котором смогу остаться работать и после завершения карьеры профессионального велогонщика».

 

  Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году и за эти годы одержал 60 побед. Он является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, а также выигрывал многодневные велогонки Тиррено-Адриатико и Париж-Ницца, стал победителем этапа Джиро д’Италия в 1996 году. Результаты Давиде Ребеллин показывал на протяжении всей карьеры. В 2018 году он стал призёром Tour International de la Wilaya d'Oran, где также выиграл этап, стал 4-м на Туре Алжира.

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Теги к статье: Давиде Ребеллин Davide Rebellin

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Великий спортсмен.

  2. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 21:33 | Регистрация: 2.05.2014

    Мужик!Гонщик который с детства стал примером)))

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 21:39 | Регистрация: 4.09.2010

    Ребеликс бесподобен

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Ближайшие старты

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Сорокопут
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (4)
    Сорокопут-Фото
    Молодец Якоб, так и дальше к Победам! Погодные условия веселые были. Фульс чуть не разбился, Исагире на повороте мог со всего хода влететь в дерево. Это только то, что было по TV. А еще серьезная травма Гесинга - здоровья ему.
  • Rokka
    Давиде Формоло и Максимилиан Ш ... (1)
    Rokka-Фото
    Радует что Бора и без Сагана хорошо разыгрывает свои карты. Лишь бы потом не показали ему на дверь за неимением результатов
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тоже хотел спросить, что с ним случилось? Ведь ещё за пару км. до финиша догонял вместе с МОВИСТАРовцем группу фаворитов, а в итоговом протоколе DNF

  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что с формой Луценко? Никто и не заметил, не доехал все арденны
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин ,тяжёлая травма,столько работы предстоит, скорейшего восстановления и здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец,очень рад за него ,и третье ,и второе, и победа наконец то))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro dell'Appennino-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рава третий ,тягается с такими горцами,молодеу
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    О Алена восьмая ,Молодец!!!! Так держать ,глядишь к европейским играм нога подойдет!!!
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Через объективные и субъективные обстоятельства успел посмотреть только последние 22км. гонки, но кажись ничего (главного) не пропустил. Якоб знал что делает и я думаю он чётко осознавал, что нужно сбрасывать абсолютно всех оппонентов-соперников так сказать "навсегда", чтобы не повторилось как на Амстеле или ФВ. ЛБЛ всегда проходила и смотрелась "на ура", не стал исключением и этот выпуск!

     

    БОРА в этом сезоне колективными усилиями удачно компенисирует всё то, что не выходит (не вышло) у Сагана, а Шахман то вообще молорик этой весной. Может стать весьма удачной заменой (для Петера) т.е. альтернативой капитана команды на однодневки будущих сезонов.

  • Zhanzhak
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У кого то праздник, а у кого то больничные будни! Выздоровления! Всегда больно за них и смотреть , как грузят покалечавшихся в карету скорой помощи! Очень жаль! Хорошо что, без трагичных последствий! ! 

    И слава богу, что тот дрифт для Якоба не стал роковым! 

    Я отвлеклась на секунду на сотку в тот момен, когда СК пронзительно вскрикнул я аж вся похолодела, повтор конечно вызвал мини инфаркт! Ух! Потом уже не отвлекалась ни на секунду! Молилась и кулаки держала! 

     

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