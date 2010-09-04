Давиде Ребеллин завершит 27-летнюю карьеру велогонщика в июне 2019 года

47-летний Давиде Ребеллин объявил, что завершит карьеру на чемпионате Италии в июне 2019 года

47-летний итальянский велогонщик Давиде Ребеллин собирается завершить 27-летнюю карьеру профессионального велогонщика 30 июня этого года - на чемпионате Италии. Об этом Давиде Ребеллин объявил в интервью La Gazzetta della Sport. В феврале 2019 года контракт итальянского велогонщика с континентальной алжирской командой Sovac был расторгнут по взаимному согласию. До июня, чтобы подготовиться к чемпионату Италии, Давиде Ребеллин будет выступать в хорватской континентальной команде Meridiana Kamen, гонщиком которой был в 2012 году.

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Давиде Ребеллин: «Я закончу карьеру на чемпионате Италии, в воскресенье 30 июня в Компьяно. Этот сезон я начал в алжирской команде Sovac, но там возникли проблемы, поэтому мы решили расторгнуть контракт по взаимному согласию.

Но мне хочется быть в хорошей форме на чемпионате Италии, поэтому я договорился с командой Meridiana Kamen, у которой хорватская лицензия. Это интересный проект, в котором смогу остаться работать и после завершения карьеры профессионального велогонщика».

Давиде Ребеллин начал карьеру в 1992 году и за эти годы одержал 60 побед. Он является трёхкратным победителем Флеш Валлонь, победителем Льеж-Бастонь-Льеж и Амстел Голд Рэйс, а также выигрывал многодневные велогонки Тиррено-Адриатико и Париж-Ницца, стал победителем этапа Джиро д’Италия в 1996 году. Результаты Давиде Ребеллин показывал на протяжении всей карьеры. В 2018 году он стал призёром Tour International de la Wilaya d'Oran, где также выиграл этап, стал 4-м на Туре Алжира.