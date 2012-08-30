Рамунас Навардаускас завершил карьеру профессионального велогонщика

Рамунас Навардаускас завершил 10-летнюю карьеру профессионального велогонщика

32-летний литовский велогонщик Рамунас Навардаускас (Ramunas Navardauskas) принял решение завершить карьеру, о чём объявил в интервью французскому изданию La Provence.

Последние два года Рамунас Навардаускас выступал во французской проконтинентальной велокоманде NIPPO DELKO One Provence (Delko Marseille Provence).

В профессиональный велоспорт он пришёл в 2011 году, став гонщиком команды Garmin-Cervélo, в тот же год помог команде одержать победу в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс.

За свою карьеру Рамунас Навардаускас одержал 14 побед, в том числе на этапе Джиро д’Италия в 2013 и этапе Тур де Франс-2014. В 2015 году Рамунас Навардаускас стал бронзовым призёром чемпионата мира по велоспорту в групповой гонке. В 2017 году, во время выступления в команде Bahrain-Merida, у литовского велогонщика диагностировали аритмию и провели операцию. Он вернулся к работе, стал чемпионом Литвы в групповой гонке в 2019 году.

Рамунас Навардаускас: «Я завершаю карьеру, но продолжу кататься на велосипеде ради удовольствия. Я прошёл через три очень трудных года, боролся с собой. И всё это навалилось сразу.

Мне нужен отдых, нужно подойти к жизни более спокойно, ненадолго забыть о велоспорте. Возможно, через несколько лет я пожалею, но в настоящий момент с меня хватит. Просто хочу жить легче.

Когда был юниором, не думал становиться профессионалом, но в итоге моя карьера продолжалась 10 лет и сложилась великолепно. Я одержал несколько красивых побед. Это было отличное путешествие».