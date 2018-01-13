Данило Наполитано объявил о завершении карьеры велогонщика

молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят.

ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же..

и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )