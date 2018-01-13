Данило Наполитано объявил о завершении карьеры велогонщика

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- Дата:
- Сегодня, 07:30
Данило Наполитано завершил 14-летнюю карьеру велогонщика
36-летний итальянский гонщик Данило Наполитано (Danilo Napolitano) объявил о завершении карьеры. Уроженец Сицилии, он стал профессионалом в 2004 году, был гонщиком команд Lampre, Katusha, Acqua Sapone, последние пять сезонов провёл в команде Wanty-Groupe Gobert. За свою карьеру Наполитано одержал 33 победы, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2007 году, когда обошёл в спринте Робби МакЮэна и Алессандро Петакки.
Последнюю победу одержал в 2015 году на этапе гонки Boucles de la Mayenne.
Данило Наполитано: «Это послание всем моим болельщикам, которые всегда поддерживали меня. Но я должен объявить, что 2017 год стал моим последним сезоном в качестве профессионального велогонщика. Я принимал участие во всех трёх Гран-турах, где всегда боролся. Также я участвовал во всех классиках, подходящих под мои характеристики, таких, как Париж-Рубэх и Гент-Вевельгем. Я горжусь тем, что сделал за карьеру».
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