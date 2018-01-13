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Данило Наполитано объявил о завершении карьеры велогонщика

Данило Наполитано завершил 14-летнюю карьеру велогонщика

 

  36-летний итальянский гонщик Данило Наполитано (Danilo Napolitano) объявил о завершении карьеры. Уроженец Сицилии, он стал профессионалом в 2004 году, был гонщиком команд Lampre, Katusha, Acqua Sapone, последние пять сезонов провёл в команде Wanty-Groupe Gobert. За свою карьеру Наполитано одержал 33 победы, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия в 2007 году, когда обошёл в спринте Робби МакЮэна и Алессандро Петакки.

 

 

Данило Наполитано объявил о завершении карьеры велогонщика

 

 

Последнюю победу одержал в 2015 году на этапе гонки Boucles de la Mayenne.

 

  Данило Наполитано: «Это послание всем моим болельщикам, которые всегда поддерживали меня. Но я должен объявить, что 2017 год стал моим последним сезоном в качестве профессионального велогонщика. Я принимал участие во всех трёх Гран-турах, где всегда боролся. Также я участвовал во всех классиках, подходящих под мои характеристики, таких, как Париж-Рубэх и Гент-Вевельгем. Я горжусь тем, что сделал за карьеру».

 

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Теги к статье: Данило Наполитано Danilo Napolitano

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Комментарии

  • Student
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (1)
    Student-Фото
    Как будто это ему поможет на Туре.
  • Marodior
    Альберто Лосада объявил о заве ... (1)
    Marodior-Фото

    Спасибо за работу и за зрелище Альберто!

    Удачи в будущих начинаниях и спортивной деятельности.

  • protur
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    protur-Фото

     А вот, что думают британские болельщики…

    (Никнеймы не стал копировать, обозначил как 1,2,3,4) и таких мнений полно!

    1…the whole Sky jiffy bag scheme still is unresolved and stinks; many unanswered questions, from sir brad, the team , the team doctor, dave B, on and on. no one knows or remembers anything, no records, it looks very suspicious, but since there is no hard proof , they get away with whatever they were doing, but it makes them all look sneaky and devious. no one should believe anything any of them says. sir brad will never bring legal action because then he and all the others will have to testify under oath, tell the truth or lie, either way much more info about this whole mess would come to light, and he most likely doesn't want that.

     

    2.What I take away from this is that because of terrible record keeping, (and why would you keep accurate records if you were doping is my thinking and give people a smoking gun) you can possibly get away with some very serious doping yet they can never clear their name either. And on it goes...

     

    3.What a crock of shite, pretty obvious it was triamcinolone not fluimicil. Wiggo and Brailsford are dirty.

     

    4.Just like RUSADA... let me guess, in brext time i would be too ‘expensive’ to reveal everything.

     

     Подробности на http://www.cyclingnews.com

    Christhage must be destroyed!

  • Yuriy 17
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга

    Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать допинг (триамцинолона ацетонид) в виде инъекций 26 июня 2012 года.
    А 30 июня 2012 Уиггинс стартовал на Тур де Франс, в котором он победил в общем зачете.

    Это ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга.

  • 0x5F375A86
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    0x5F375A86-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     
    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

    А если бы вовсе без команды? А если ноги отрезать? А то с ногами каждый дурак может, а ты пойти без них попробуй.

  • Camel
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Gonza Golanov
    Заявление настоящего джентльмена?

     

    А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

  • Gonza Golanov
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    Gonza Golanov-Фото
    Заявление настоящего джентльмена?
  • Shalam s Urala
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят.

    ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же..

    и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )

  • protur
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    protur-Фото

    Ну ЛА тоже не с первой попытки взяли. Тоже грозил всем судами и не разу не подал. 

    Источник - он внутри команды, обделенный теневой лидер, который подписал бумагу о неразглашении "комерческих и иных тайн" Скай могущих нанести репутационный ущерб команде, с бешенными штрафами. Источник знает наверняка - 100%. 

    Скай учтя ошибки ЛА здорово прикрылось бумажками. БУ молчал потому как не был уверен на все 100, что эти бумажки его прикроют. А теперь, конечно, голос прорезался.

  • Адриен
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10)
    Адриен-Фото

     Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

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