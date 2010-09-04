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Брэдли Уиггинс: «Никогда в карьере мы не пересекали этическую черту»

Брэдли Уиггинс отрицает употребление запрещённых веществ, Флойд Лэндис не верит команде Sky

 

 

  Брэдли Уиггинс категорически отрицает все обвинения в нарушении этических норм и применении запрещённых препаратов, нарушающих антидопинговые правила, с целью улучшения выступления, о которых говорится в докладе Комиссии при британском парламенте «Борьба с допингом в спорте». Анонимный источник, на которого ссылаются в докладе, и который назван достоверным, рассказал, что Уиггинс и избранная группа гонщиков команды Sky тренировалась отдельно от остальной команды во время подготовки к сезону 2012 года. 

 

  В то же время Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) заявило, что не собирается вновь открывать дело команды Sky, связанное с таинственным пакетом.

 

  Глава UKAD Николь Степстед (Nicole Sapstead) сказала: «В ноябре 2017 года мы объявили, что наше расследование по поводу пакета пришло к выводу, что антидопинговые правила нарушены не были. Если появятся новые материалы и информация, UKAD может пересмотреть материалы, но мы больше не следим ни за какими новостями по поводу расследования этого дела. Триамцинолон в настоящее время запрещён лишь во время соревнований. UKAD ранее предлагало запретить использование этого и других глюкокортикостероидов не только во время соревнований, но и вне их. Мы понимаем, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) создавало рабочую группу по глюкокортикостероидам, но эта группа пришла к выводу, что статус этих препаратов в списке запрещённых менять не следует. UKAD продолжает настаивать, чтобы статус глюкокортикостероидов был изменён».

В интервью BBC Sports первый британский победитель Тур де Франс сказал, что все лекарственные препараты были выписаны ему врачами по медицинским показаниям, и что нынешнюю ситуацию считает «охотой на ведьм».

 

 

  Брэдли Уиггинс: «Никогда в моей карьере мы не переходили этическую черту. Как я говорил ранее, я пошёл к врачу из-за своего состояния и проходил лечение с 2003 года, когда врачи британской велосипедной федерации поставили мне диагноз. Это было лечение, назначенное по тому конкретному случаю, то же самое, что и 7 лет назад, которое я проходил под специальным наблюдением и в соответствии с правилами того времени, которые позволяли применение этих лекарственных средств.

 

  Для меня эти лекарства не были средством улучшить выступление, у меня действительно были проблемы – атаки астмы. Мне было трудно дышать, когда астма проявлялась сильнее всего в период цветения растений. Это был противовоспалительный препарат, который я принимал, чтобы предотвратить приступы, чтобы соревноваться на том же уровне, на котором я выступал весь сезон. Это не были запрещённые вещества, это не те препараты, которые принимают, чтобы получить преимущество.

 

 В этом процессе у меня было бы больше прав, если бы я убил кого-то. Я не знаю, что двигало источником. Всё, что я принимал, было по медицинским показателям.

 

  Мне приходится разбираться с негативными последствиями, я остался в центре этого скандала, и пытаюсь оправдать себя из-за злонамеренных обвинений анонимного источника.

 

Кто этот источник? Выходит. Покажи записи. Это серьёзное обвинение.

 

Я работал и был страстно увлечён своим делом на протяжении 15-20 лет,  и это худшее обвинение из всех возможных».

 

 

  Флойд Лэндис, бывший профессиональный велогонщик, лишённый титула победителя Тур де Франс-2006 за употребление допинга, в интервью Cyclingnews сказал, что не верит Брэдли Уиггинсу и считает, что команды Sky в этом году не должно быть на Тур де Франс-2018.

 

 

  Флойд Лэндис: «Я не знаю, почему в докладе говорится, что нарушения антидопинговых правил не было. Для меня это дело абсолютно попадает в категорию нарушений по всем пунктам. Они использовали препараты для улучшения выступления, здесь нет никакой двусмысленности. Уиггинс должен быть лишён титула победителя Тур де Франс. Не понимаю, как спортивное руководство может не обращать на это внимания. Если они не предпринимают никаких действий, к ним нельзя относиться серьёзно. Этот доклад прямо перед ними. Я считаю, что у WADA нет другого выхода как отстранить его и забрать титул.

 

  Такой парень как Уиггинс, который слишком тяжёлый и не горняк, от кортикоидов получает такой же эффект, как от стероидов, ЭПО или допинга крови, потому что если бы он их не использовал, то не смог бы стать таким худым, и всё ЭПО мира не помогло бы ему преодолеть горы. Люди не должны недооценивать то, что происходит. Он использовал стероиды. Меня из-за подобного выбросили из спорта и лишили титула.

 

  Он должен выйти и сказать правду, что вся антидопинговая система – это фарс. Вот это люди должны понять, а не просто указывать на Уиггинса пальцем. Он не единственный. Меня не волнует, что он принимал запрещённые препараты. Самое главное, что русские хакеры - это единственная причина, по которой всё стало известно. WADA не делает ничего, это они должны быть на обложках газет, а не Уиггинс. Не он создал эту систему. Всё обман.

 

  Это должно стать концом команды. Я на сто процентов уверен, что команды Sky в этом году на Тур де Франс не будет. Все части складываются вместе, и каждый, у кого есть больше двух клеток мозга, сможет сопоставить детали и сделать вывод, что всё это не случайно.

 

  Не думаю, что такие парни как Фрум и Брэйлсфорд осознают, насколько самодовольными и презренными выглядят. Они считают, что смогут умно выкрутиться, но они выглядят, как величайшие говнюки на Земле. Они считают, что находятся на вершине мира, что всё это забавно, что это игра, но никто больше не будет доверять Брэйлсфорду.

 

 Всё повторяется. Одну команду снесли, другая появилась из страны с новыми фанатами, которые не знают, на что похож велоспорт. Они вопят и кричат, и снова будет куча запрещённых веществ, вся эта история стара как мир».

 

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Теги к статье: Sky Брэдли Уиггинс Bradley Wiggins Флойд Лэндис Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Имя: валерий

    collega2011

    Вчера, 18:26 | Регистрация: 11.03.2011

    Флойд зажег конкретно.Все знает изнутри,плюс обида и горечь от того,что сделали с ним и не хотят делать с другими.Короче джин вышел из бутылки...

    1. Имя: Marcko

      Berdok

      Вчера, 18:56 | Регистрация: 21.01.2011

      битва джентльменов

  2. Имя: Marcko

    Berdok

    Вчера, 18:58 | Регистрация: 21.01.2011

    Никогда в моей карьере мы не переходили этическую черту - а потом он скажет - "я не врал! тут же ничего не сказано про допинг!"

  3. Имя: Paul

    CRUZE16042003

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 13.12.2017

    Флойд Красава, золотые слова!!!

  4. RVL

    Вчера, 19:14 | Регистрация: 30.08.2012

    так что? достоверный источник-это русске хакеры?

    т.е. накопали так , что проще на русских хакеров спихнуть? ))



    зря Виго в горы полез. тащили его на подицм за уши.  а теперь и победы на треке с душком выглядят

  5. Rokka

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 23.01.2016

    Видимо все нынешние и будущие победители тура обязательно будут астматиками. И не просто астматиками, а теми, кто знает этическую черту. Три пшика во имя королевы!

    Забыл уточнить - нынешние и будущие победители тура из Англии!

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:20 | Регистрация: 7.12.2014

    Анонимный источник, на которого ссылаются в докладе, и который назван достоверным, рассказал, что Уиггинс и избранная группа гонщиков команды Sky тренировалась отдельно от остальной команды во время подготовки к сезону 2012 года.

    Тренировка отдельно от команды как бы не может считаться допингом.

    В то же время Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) заявило, что не собирается вновь открывать дело команды Sky, связанное с таинственным пакетом.

      Глава UKAD Николь Степстед (Nicole Sapstead) сказала: «В ноябре 2017 года мы объявили, что наше расследование по поводу пакета пришло к выводу, что антидопинговые правила нарушены не были. Если появятся новые материалы и информация, UKAD может пересмотреть материалы, но мы больше не следим ни за какими новостями по поводу расследования этого дела. Триамцинолон в настоящее время запрещён лишь во время соревнований. UKAD ранее предлагало запретить использование этого и других глюкокортикостероидов не только во время соревнований, но и вне их. Мы понимаем, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) создавало рабочую группу по глюкокортикостероидам, но эта группа пришла к выводу, что статус этих препаратов в списке запрещённых менять не следует. 

    В соревновательный период в допинг-пробах Уиггинса запрещенных веществ обнаружено не было, так что применить к нему какие-либо санкции не получится.

     

    1. RVL

      Вчера, 19:27 | Регистрация: 30.08.2012

      так к чему весь сыр-бор тогда?

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Вчера, 19:32 | Регистрация: 7.12.2014

        Имитация бурной деятельности. Ну и испортить репутацию Сэра в глазах общественности.

        1. Имя: Саша

          VeloVelo

          Сегодня, 01:07 | Регистрация: 4.07.2013

          А смысл? Кому это выгодно?

  7. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 17.05.2015

    Двойные стандарты, а по русски - лицемерие. Помните, как выразился МОК по поводу мельдония у российского керлингиста - " Мы вполне допускаем, что препарат был принят НЕНАМЕРЕННО, но так как его наличие в организме может повлиять на результат - увы, медаль надо отдать...". А в случае Виггинса или Фрума ? Ведь ТО ЖЕ САМОЕ ! Допустим они действительно неизлечимо больны. Но препарат, купирующий заболевание, так же влияет и на спортивные результаты. И то, что предъявляется одним, как преступление, для других - особое допущение... Ну ладно, руководство борется, юлит, оправдывается, защищается - это понятно. Но - пишу еще раз - как САМ Фрум не понимает , что цена его будущих побед - если будет оправдан - этими разоблачениями будет девальвирована до плинтуса? И не исключено, что в него полетит уже не жидкое, а мягкое ? Ему самому это надо ? Да сознайся, ПОКАЙСЯ, пропусти полгода, а затем выступай "с чистой совестью"...

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 19:49 | Регистрация: 7.12.2014

      И отдать 150 000 евро призовых?
      Плюс 11 000 за зеленую майку, которые он отжал у Трентина.

      1. RVL

        Вчера, 19:52 | Регистрация: 30.08.2012

        согласен, нафик нужно. справка то есть

  8. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 4.09.2010

    Брэдли Уиггинс отрицает употребление запрещённых веществ, Флойд Лэндис не верит команде Sky.. а Опра Унфри делает пометочку в своих рабочих планах

     

    Цитата: Earl57
    Тренировка отдельно от команды как бы не может считаться допингом.
    ага, Цыпа подтвердит. но ему - как-бы посчитали

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 20:05 | Регистрация: 7.12.2014

      Презумпцию невиновности в Соединенном королевстве вроде как еще не отменили.

      1. Имя: Shalam

        Shalam s Urala

        Вчера, 20:12 | Регистрация: 4.09.2010

        королевство тут боком. в велоспорте свой цирк с конями. Жёлтомаечному Цыпе дали пендаля без всяких там презумпций

        1. Имя: Ольга

          Earl57

          Вчера, 20:43 | Регистрация: 7.12.2014

          Сказали же уже официально, что пришли к заключению, что антидопинговые правила не были нарушены и возобновлять расследование они не будут.

      2. Имя: Саша

        VeloVelo

        Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

        Насколько знаю, в Соединенном королевстве, в отличие от большинства "цивилизованных стран", как раз НЕТ презумпции невиновности.
        Т.е., если тебя в чем-то обвиняют, то доказать свою невиновность должен ты сам.

    2. Имя: protur

      protur

      Вчера, 20:32 | Регистрация: 19.07.2014

      Да, да! На каждого Фрума всегда найдется своя Опра!

  9. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 24.12.2017

    В Англии английское право, имеют одинаковый вес и обвинение и защита . пока не доказано обратно и только на рассмотрении суда, так что вигу нужно оправдыватся

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 20:47 | Регистрация: 7.12.2014

      Для этого анонимный источник должен перестать быть анонимным. А почему он анонимный? Может быть потому что и у Уиггинса найдется что про этот источник порассказать?

  10. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:59 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Shalam s Urala
    королевство тут боком. в велоспорте свой цирк с конями. Жёлтомаечному Цыпе дали пендаля без всяких там презумпций

    Ну, вот и упомянутый Рассмусен объявился с рассуждениями о моральных принципах. "Rasmussen: Bradley Wiggins and Team Sky crossed the line". 

    Интереснее другое. Там Прюдом волну поднимает относительно Фрума и уже не просит, а требует от имени всех организаторов грантуров, чтобы UCI что-то конкретно сделало и внесло ясность в этот вопрос.

  11. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 21:12 | Регистрация: 6.11.2012

    АЙ ЯЙ ...ВСЁ ТЕПЛЕЕ...СКОРО ОЧ СКОРО МЫ ВСЕ УЗНАЕМ ПРАВДУ)))

    ...но не очко обычно губит ,а к одиннадцати ТУЗ !!!

    drinks

  12. Имя: Володя

    ezhachok

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 24.08.2011

    Вся эта история стара как мир, золотые слова. Хотя Лэндис тоже еще тот гавнюк. Когда-то кто-то предлагал устроить соревнования среди спортсменов, официально использующих допинг, вот было бы забавно... Не знаю уж верить Вигго или не верить, но сколько уж лет а все одно и тоже.

  13. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 4.09.2010

    Бредли не чёрт из табакерки, уже в 2008-м нахватал звёзд будь здоров, на посмертно хватило-б. но.. большая шоссейная лихорадка дело такое. не остановиться. вот как Лэнс - остался б воистину 7-кратным не только де-факто, но и де-юре, если-б не этот чёртов камбэк..

    "аппетит" там приходит и до, и во время, и после, и ещё бог знает как. велоспорт ГТ-формата - самая тяжкая спортивная судьба. каждый из этой обоймы - чемпионы упёртости. да любой красный фонарь любого ГТ отдал себя больше, чем любой Пеле и прочие рональды вместе взятые. какой градус у всех этих ГТ в районе 10-20 гк - говорить нечего. это вершина. и голову сносит, и "гибнут" чемпионы. и, как на Эвересте, - своё кладбище

    кстати, Виго заехал впервые Тур 4-м отнюдь не в Скае, даже помню его сокровенный инсайд, он тогда неплохо подал

    "по чесноку" - предпочту чтоб всех нынешних, а теперь уже и слегка прошлых героев ГТ валили также цинично и показательно, как ЛА (ну - если есть за что). только потому, что он (ЛА) не оправдал ожидания организаторов пост-фестиновского Тура (по средней скорости, по некоторым подъёмам и пр.пр) точно также, как его не оправдывали почти все из его (ЛА) последователей

    физиология - довольно точная наука, несмотря на всех дейвов и тренеров по плаванию

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

      Есть еще психология. Она, конечно, весьма неточная наука, но, она существует. И таки влияет на физиологию, кто бы что не говорил )

      ЗЫ: В целом по вашему посту - поддерживаю!

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Там склеп. И поворот тоже проезжать будут .не только нибали ,для всех за честь выиграть там, друг все таки был многим , а в марках горки огого .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так на преодолении сопротивления воздуха и построенна вся стратегия тактика и суть велоспорта кто меньше его поймал по ходу гонки тот и победитель в конце. Конечно хочется каждый день видеть сухорученкова который сам по 200 км ездит но так уже не будет.ну и в каждой техничке говорят своему гонцу экономься, а там уже у кого нервы окажутся крепче тот и выдержит и не начнёт тупо тратится. Санчесу удачи ,он майку одел ,не факт что довезет ,но это его выбор он рискнул по крупному а Ивер рискнул на этапе .
  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Есть еще психология. Она, конечно, весьма неточная наука, но, она существует. И таки влияет на физиологию, кто бы что не говорил )

    ЗЫ: В целом по вашему посту - поддерживаю!

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Насколько знаю, в Соединенном королевстве, в отличие от большинства "цивилизованных стран", как раз НЕТ презумпции невиновности.
    Т.е., если тебя в чем-то обвиняют, то доказать свою невиновность должен ты сам.

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    А смысл? Кому это выгодно?

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Earl57-Фото

    Нибали сказал, что хочет побороться на этапе до Филотрано.

    Вероятно на могилку сходит после этапа.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать

    То есть цель оправдывает средства и колесники теперь уважаемые люди в велоспорте?

  • Zhanzhak
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Zhanzhak-Фото
    Цель была желтая майка, а этап как приятный бонус. Если бы не сработалась эта троица, то не было бы праздника сегодня в Астане (да и у меня, чего уж там :) .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Бредли не чёрт из табакерки, уже в 2008-м нахватал звёзд будь здоров, на посмертно хватило-б. но.. большая шоссейная лихорадка дело такое. не остановиться. вот как Лэнс - остался б воистину 7-кратным не только де-факто, но и де-юре, если-б не этот чёртов камбэк..

    "аппетит" там приходит и до, и во время, и после, и ещё бог знает как. велоспорт ГТ-формата - самая тяжкая спортивная судьба. каждый из этой обоймы - чемпионы упёртости. да любой красный фонарь любого ГТ отдал себя больше, чем любой Пеле и прочие рональды вместе взятые. какой градус у всех этих ГТ в районе 10-20 гк - говорить нечего. это вершина. и голову сносит, и "гибнут" чемпионы. и, как на Эвересте, - своё кладбище

    кстати, Виго заехал впервые Тур 4-м отнюдь не в Скае, даже помню его сокровенный инсайд, он тогда неплохо подал

    "по чесноку" - предпочту чтоб всех нынешних, а теперь уже и слегка прошлых героев ГТ валили также цинично и показательно, как ЛА (ну - если есть за что). только потому, что он (ЛА) не оправдал ожидания организаторов пост-фестиновского Тура (по средней скорости, по некоторым подъёмам и пр.пр) точно также, как его не оправдывали почти все из его (ЛА) последователей

    физиология - довольно точная наука, несмотря на всех дейвов и тренеров по плаванию

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
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