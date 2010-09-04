Брэдли Уиггинс: «Никогда в карьере мы не пересекали этическую черту»

Брэдли Уиггинс отрицает употребление запрещённых веществ, Флойд Лэндис не верит команде Sky

Брэдли Уиггинс категорически отрицает все обвинения в нарушении этических норм и применении запрещённых препаратов, нарушающих антидопинговые правила, с целью улучшения выступления, о которых говорится в докладе Комиссии при британском парламенте «Борьба с допингом в спорте». Анонимный источник, на которого ссылаются в докладе, и который назван достоверным, рассказал, что Уиггинс и избранная группа гонщиков команды Sky тренировалась отдельно от остальной команды во время подготовки к сезону 2012 года.

В то же время Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) заявило, что не собирается вновь открывать дело команды Sky, связанное с таинственным пакетом.

Глава UKAD Николь Степстед (Nicole Sapstead) сказала: «В ноябре 2017 года мы объявили, что наше расследование по поводу пакета пришло к выводу, что антидопинговые правила нарушены не были. Если появятся новые материалы и информация, UKAD может пересмотреть материалы, но мы больше не следим ни за какими новостями по поводу расследования этого дела. Триамцинолон в настоящее время запрещён лишь во время соревнований. UKAD ранее предлагало запретить использование этого и других глюкокортикостероидов не только во время соревнований, но и вне их. Мы понимаем, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) создавало рабочую группу по глюкокортикостероидам, но эта группа пришла к выводу, что статус этих препаратов в списке запрещённых менять не следует. UKAD продолжает настаивать, чтобы статус глюкокортикостероидов был изменён».

В интервью BBC Sports первый британский победитель Тур де Франс сказал, что все лекарственные препараты были выписаны ему врачами по медицинским показаниям, и что нынешнюю ситуацию считает «охотой на ведьм».

Брэдли Уиггинс: «Никогда в моей карьере мы не переходили этическую черту. Как я говорил ранее, я пошёл к врачу из-за своего состояния и проходил лечение с 2003 года, когда врачи британской велосипедной федерации поставили мне диагноз. Это было лечение, назначенное по тому конкретному случаю, то же самое, что и 7 лет назад, которое я проходил под специальным наблюдением и в соответствии с правилами того времени, которые позволяли применение этих лекарственных средств.

Для меня эти лекарства не были средством улучшить выступление, у меня действительно были проблемы – атаки астмы. Мне было трудно дышать, когда астма проявлялась сильнее всего в период цветения растений. Это был противовоспалительный препарат, который я принимал, чтобы предотвратить приступы, чтобы соревноваться на том же уровне, на котором я выступал весь сезон. Это не были запрещённые вещества, это не те препараты, которые принимают, чтобы получить преимущество.

В этом процессе у меня было бы больше прав, если бы я убил кого-то. Я не знаю, что двигало источником. Всё, что я принимал, было по медицинским показателям.

Мне приходится разбираться с негативными последствиями, я остался в центре этого скандала, и пытаюсь оправдать себя из-за злонамеренных обвинений анонимного источника.

Кто этот источник? Выходит. Покажи записи. Это серьёзное обвинение.

Я работал и был страстно увлечён своим делом на протяжении 15-20 лет, и это худшее обвинение из всех возможных».

Флойд Лэндис, бывший профессиональный велогонщик, лишённый титула победителя Тур де Франс-2006 за употребление допинга, в интервью Cyclingnews сказал, что не верит Брэдли Уиггинсу и считает, что команды Sky в этом году не должно быть на Тур де Франс-2018.

Флойд Лэндис: «Я не знаю, почему в докладе говорится, что нарушения антидопинговых правил не было. Для меня это дело абсолютно попадает в категорию нарушений по всем пунктам. Они использовали препараты для улучшения выступления, здесь нет никакой двусмысленности. Уиггинс должен быть лишён титула победителя Тур де Франс. Не понимаю, как спортивное руководство может не обращать на это внимания. Если они не предпринимают никаких действий, к ним нельзя относиться серьёзно. Этот доклад прямо перед ними. Я считаю, что у WADA нет другого выхода как отстранить его и забрать титул.

Такой парень как Уиггинс, который слишком тяжёлый и не горняк, от кортикоидов получает такой же эффект, как от стероидов, ЭПО или допинга крови, потому что если бы он их не использовал, то не смог бы стать таким худым, и всё ЭПО мира не помогло бы ему преодолеть горы. Люди не должны недооценивать то, что происходит. Он использовал стероиды. Меня из-за подобного выбросили из спорта и лишили титула.

Он должен выйти и сказать правду, что вся антидопинговая система – это фарс. Вот это люди должны понять, а не просто указывать на Уиггинса пальцем. Он не единственный. Меня не волнует, что он принимал запрещённые препараты. Самое главное, что русские хакеры - это единственная причина, по которой всё стало известно. WADA не делает ничего, это они должны быть на обложках газет, а не Уиггинс. Не он создал эту систему. Всё обман.

Это должно стать концом команды. Я на сто процентов уверен, что команды Sky в этом году на Тур де Франс не будет. Все части складываются вместе, и каждый, у кого есть больше двух клеток мозга, сможет сопоставить детали и сделать вывод, что всё это не случайно.

Не думаю, что такие парни как Фрум и Брэйлсфорд осознают, насколько самодовольными и презренными выглядят. Они считают, что смогут умно выкрутиться, но они выглядят, как величайшие говнюки на Земле. Они считают, что находятся на вершине мира, что всё это забавно, что это игра, но никто больше не будет доверять Брэйлсфорду.

Всё повторяется. Одну команду снесли, другая появилась из страны с новыми фанатами, которые не знают, на что похож велоспорт. Они вопят и кричат, и снова будет куча запрещённых веществ, вся эта история стара как мир».