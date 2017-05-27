VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Матье ван дер Пул о подготовке к дебюту на Париж-Рубэ

Матье ван дер Пул: «На брусчатке тяжело контролировать скорость»

 

 

  В этом году Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) планирует дебютировать на классике – Монументе велоспорта Париж-Рубэ, которая пройдёт 25 октября. В июне 25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix впервые проехал основные сектора брусчатки Париж-Рубэ. Отец Матье ван дер Пула – Адри, финишировал на подиуме Париж-Рубэ в 1986 году. Он уверен, что его сын сможет стать победителем легендарной классики.

 

В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул рассказал о впечатлениях после разведки участков Париж-Рубэ и о планах на оставшуюся часть сезона.

 

Матье ван дер Пул о подготовке к дебюту на Париж-Рубэ

 

  Матье ван дер Пул: «Разведка прошла интересно. Никогда раньше не ездил эти сектора. А теперь мы проехали все после Аренбергского леса, последние сто километров маршрута. Конечно, от своих товарищей по команде я уже слышал рассказы о брусчатке. И они были правы – ехать по ней очень трудно. Том Боонен сравнивал эти сектора с полосой, намазанной клеем. Теперь я понял, что он имел в виду. На брусчатке очень тяжело контролировать скорость».

 

  Когда Матье ван дер Пул выложил данные с некоторых секторов на Strava и получил очки Strava KOM на секторах Templeuve и Bourghelles à Wannehain, Карстен Кроон, бывший профессиональный велогонщик, а теперь комментатор Eurosport, усомнился в показателях мощности Матье ван дер Пула, посчитав, что тот ехал за сопровождавшей машиной.

 

  «Могу заверить, всё было честно. Если у вас есть хоть крупица знаний, то увидите, что мои ватты соответствуют скорости. Если понимаете, и посмотрите, какие ватты я показал на этих секторах, то не стали бы говорить такое».

 

  Матье ван дер Пул осторожно оценивает свои шансы на победу в Париж-Рубэ: «Трудно сказать, если никогда не участвовал в гонке. Она кажется очень тяжёлой, но я люблю трудные гонки».

 

  Матье ван дер Пул должен был начать сезон с румынской велогонки Sibiu Tour, но из-за обострения ситуации с коронавирусом команда Alpecin-Fenix может отказаться от этого старта.  

 

  «Новости о Румынии в последние несколько дней не радуют. Мы оценим, разумно ли туда ехать. Не думаю, что перед итальянскими велогонками мне нужны гоночные дни. В данный момент я не на пике формы, но она хорошая.

 

Остаются ещё вопросы. Меня интересует чемпионат Европы, но по поводу участия в нём мы ещё не решили.

 

  Очень хочу снова начать выступать. Жду не какую-то определённую гонку, а сами соревнования. Во время изоляции мне их ужасно не хватало, хотя в целом это время провёл хорошо, совершенно не так, как было на протяжении последних лет.

 

  Наслаждался, потому что впервые за долгое время не чувствовал давления. Очень часто выезжал тренироваться со Зденеком Штыбаром, чего раньше никогда не было. И я мог побыть дома, после того, как последние несколько лет проводил в дороге».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 27.05.2017

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

28 июля - 1 августа 2020

Vuelta a Burgos

1 августа 2020

Strade Bianche

1 - 4 августа 2020

La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

3 августа 2020

Gran Trittico Lombardo

5- 9 августа 2020

Tour de Pologne

5- 8 августа 2020

Le Tour de Savoie Mont Blanc

5 августа 2020

Milano-Torino

6 августа 2020

Mont Ventoux Denivele Challenge

6 - 9 августа 2020

Czech Tour

7 - 9 августа 2020

Tour de l'Ain

8 августа 2020

Milano-Sanremo

12 - 16 августа 2020

Criterium du Dauphine

12 августа 2020

Gran Piemonte

14 - 19 августа 2020

Tour de l'Avenir

15 августа 2020

Il Lombardia

15 августа 2020

Dwars door het Hageland

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

28 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Pi-man
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Pi-man-Фото

    Я думаю, что реальный план Закарина именно таков - на Тур за этапом, на Вуэльту - за высоким местом в генерале. А говорить - так это часть работы...

  • Cyrill
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Ильнуру - конечно, деньги надо отрабатывать, куда ставят, там и ехать. Но, если смотреть на вещи реально - взять этап на ТДФ и попасть в тройку генерала на Вуэльте - это будет супер-результат для Ильнура. Я надеюсь, они шутят, говоря про генерал ТДФ ? Просто в погоне за журавлём, он будет истощён к Вуэльте. Про его капитанство в целом - думаю у него сейчас одна из самых выгодных позиций в пелотоне - его рассматривают максимум как претендента на горный этап, но по сути он может больше...

  • Camel
    Велокоманда CCC распределила к ... (3)
    Camel-Фото

    Что-то мне подсказывает, что Закарин как капитан, что баба на судне.

  • motte
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    motte-Фото
    Спасибо
    Искренне,
  • Серафим
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    Серафим-Фото
    ИМХО, у Берналя, Роглича, Погачара рост идеальный для многодневщика на ГТ. На недельках это уже не так важно, там один этап разделки часто решает в генерале.
    Мне кажется, и без гормонов можно взрастить хорошего генеральщика, рост 175 вполне себе обычный, генетически определенный, даже в Европе, Я не говорю про Азию, где это даже слишком высокий рост.
    Кстати, Саму Дюмулен с ростом 158 был довольно неплохим спринтером, любопытно, да? Только недавно закончил карьеру.
  • uran
    Матье ван дер Пул о подготовке ... (1)
    uran-Фото

    Ему нужно ехать все подряд, все монументы. К чему эти наскоки Париж-Рубе? Шансов на выиграть в 5 гонках куда выше, чем в одной. Лишним опыт никогда не будет, тем более для такого классика, Матье создан для монументов.

  • uran
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    uran-Фото
    Глянул антропометрию основных новых: Берналь 175 60 Роглич 177 65 Погачар 176 66 Карапас 170 62 Алафилипп 173 62 Ну и Эвенепул 171 61 Из 180+ это Дюмолан Фрум Томас, которые уже не действующие. Уж не будут сейчас специально готовить будущих генеральщиков на гормонах и ограничивать рост? Пидкок 158, что за рост такой?
  • Shega
    Крис Фрум переходит в велокома ... (36)
    Shega-Фото
    Вы про напиток с кетоновыми телами?
    Судя вот по этому отрывку, вряд ли..
    "По данным Mail on Sunday, перед домашней Олимпиадой «волшебный напиток» получили 91 спортсмен в восьми олимпийских видах спорта. Испытания проходили в обстановке строжайшей секретности. Спортсмены подписывали бумаги, где давали обязательство не рассказывать о приеме напитка никому, кроме своего ближайшего окружения. А также там была фраза: «Олимпийский комитет Великобритании не гарантирует и не дает никаких обязательств того, что использование кетоновых тел соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и поэтому не несет за это никакой ответственности».

    При этом спортивные власти честно отправили запрос в ВАДА и в национальное антидопинговое агентство, чтобы узнать — разрешено ли использование подобного напитка. ВАДА ответило: на данный момент, нет, но оно сохраняет за собой право в будущем изменить эту позицию. "
  • Camel
    Рик Цабель и Александр Катафор ... (3)
    Camel-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Рик Цабель
    с нетерпением жду, когда стану отцом

    третьего Цабеля нарекут Ик Цабель ! pioneer

    biggrin

  • salomon
    Тадей Погачар готовится дебюти ... (8)
    salomon-Фото
    Тадей, конечно, - суперталант, однако... UAE - насквозь итальянская команда. Стафф сплошь итальянцы. Так что... Не стал утверждать, что главная ставка - Погачар.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 июля

Emanuel Mini (Team Novo Nordisk)

Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Team)

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2020 (44)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)