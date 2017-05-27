Матье ван дер Пул о подготовке к дебюту на Париж-Рубэ

Матье ван дер Пул: «На брусчатке тяжело контролировать скорость»

В этом году Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) планирует дебютировать на классике – Монументе велоспорта Париж-Рубэ, которая пройдёт 25 октября. В июне 25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix впервые проехал основные сектора брусчатки Париж-Рубэ. Отец Матье ван дер Пула – Адри, финишировал на подиуме Париж-Рубэ в 1986 году. Он уверен, что его сын сможет стать победителем легендарной классики.

В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул рассказал о впечатлениях после разведки участков Париж-Рубэ и о планах на оставшуюся часть сезона.

Матье ван дер Пул: «Разведка прошла интересно. Никогда раньше не ездил эти сектора. А теперь мы проехали все после Аренбергского леса, последние сто километров маршрута. Конечно, от своих товарищей по команде я уже слышал рассказы о брусчатке. И они были правы – ехать по ней очень трудно. Том Боонен сравнивал эти сектора с полосой, намазанной клеем. Теперь я понял, что он имел в виду. На брусчатке очень тяжело контролировать скорость».

Когда Матье ван дер Пул выложил данные с некоторых секторов на Strava и получил очки Strava KOM на секторах Templeuve и Bourghelles à Wannehain, Карстен Кроон, бывший профессиональный велогонщик, а теперь комментатор Eurosport, усомнился в показателях мощности Матье ван дер Пула, посчитав, что тот ехал за сопровождавшей машиной.

«Могу заверить, всё было честно. Если у вас есть хоть крупица знаний, то увидите, что мои ватты соответствуют скорости. Если понимаете, и посмотрите, какие ватты я показал на этих секторах, то не стали бы говорить такое».

Матье ван дер Пул осторожно оценивает свои шансы на победу в Париж-Рубэ: «Трудно сказать, если никогда не участвовал в гонке. Она кажется очень тяжёлой, но я люблю трудные гонки».

Матье ван дер Пул должен был начать сезон с румынской велогонки Sibiu Tour, но из-за обострения ситуации с коронавирусом команда Alpecin-Fenix может отказаться от этого старта.

«Новости о Румынии в последние несколько дней не радуют. Мы оценим, разумно ли туда ехать. Не думаю, что перед итальянскими велогонками мне нужны гоночные дни. В данный момент я не на пике формы, но она хорошая.

Остаются ещё вопросы. Меня интересует чемпионат Европы, но по поводу участия в нём мы ещё не решили.

Очень хочу снова начать выступать. Жду не какую-то определённую гонку, а сами соревнования. Во время изоляции мне их ужасно не хватало, хотя в целом это время провёл хорошо, совершенно не так, как было на протяжении последних лет.

Наслаждался, потому что впервые за долгое время не чувствовал давления. Очень часто выезжал тренироваться со Зденеком Штыбаром, чего раньше никогда не было. И я мог побыть дома, после того, как последние несколько лет проводил в дороге».