Адри ван дер Пул: «Никогда не знаешь, когда Матье атакует»

Адри ван дер Пул и Стейн Девольдер о шансах Матье ван дер Пула на победу в Туре Фландрии

В день, когда Матьё ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал первую в карьере победу в гонке Мирового тура, его отец Адри ван дер Пул (Adri van der Poel), проехал выигранную сыном Дварс дор Фландерен-2019 в качестве помощника проконтинентальной команды Corendon-Circus.

Адри ван дер Пул был профессиональным велогонщиком с 1981 по 2000 годы, в списке его побед помимо успешного выступления в велокроссе, победы на шоссе – он является победителем Тура Фландрии-1986, а также победителем Льеж-Бастонь-Льеж, Астел Голд Рейс, «Стрелы Брабанта», Классики Сан-Себастьяна, Париж-Тур, Скелдерпрейс, двух этапов Тур де Франс.

Адри ван дер Пул уверен, что его сына не пугает дистанция Тура Фландрии и у него есть шанс бороться за победу на Туре Фландрии-2019 с первой попытки, о чём рассказал в интервью Cyclingnews:

«Пока его карьера строится очень хорошо. Он не ездил крупные гонки, когда был слишком молод. Его главной целью на первую часть этого сезона была победа на одной из гонок, а теперь он выиграл даже две. Всё идёт хорошо.

Ему не нравится отсиживаться в пелотоне весь день. Никогда не знаешь, когда он атакует. То же самое с Ван Артом – им нравится выступать в гонках.

Сейчас он показывает очень высокие результаты, но, конечно, в будущем он может выступать так же, как сейчас, а результат не придёт. Это другая сторона.

Когда гонщик молод, он не принимает в расчёт многих вещей. И когда он видит хороший момент для атаки, то едет. Сегодня такой момент принёс победу, но даже если бы он не выиграл, то это тоже был бы хороший результат. Когда едешь в пелотоне, то ничего не предпринимаешь. Надо делать хоть что-то.

Я всегда ему говорил, чтобы он наслаждался днём гонки. В долгой гонке, которая идёт шесть – семь часов, ему нельзя терять концентрацию ни на мгновение. Он должен постараться быть впереди, когда это необходимо, стараться расслабиться, когда требуется, а также постараться хорошо выступить в финале. Чтобы выиграть, надо быть в хорошей форме. Он в порядке. Но также для победы нужно немного удачи».

Адри ван дер Пул закончил интервью шуткой, в которой есть доля правды: «Лучше, если он подождёт до следующего года, а не выиграет всё в этом».

39-летний Стейн Девольдер (Stijn Devolder), двукратный победитель Тура Фландрии (2008 и 2009 год), сейчас является дорожным капитаном в команде Corendo-Circus и тоже оценивает Матье ван дер Пула как выдающегося молодого гонщика: «Никогда не видел раньше такой талант в велоспорте. Он особенный парень. Я совсем не удивляюсь его выступлению. Мы все знали, что когда-то это случится. И он показал, на что способен.

Каждая его атака – нечто уникальное. Матьё – гонщик, которому не нужны советы. Он впервые поедет Тур Фландрии, но он настолько талантлив, что, уверен, он готов бороться в ряду самых сильных фаворитов. Теперь все видят, что он в отличной форме. Он может делать всё, что хочет, конечно, он один из фаворитов. Ему нужно быть впереди в финале, выбрать верный момент.

Он не должен бояться гонщиков Deceuninck-Quick Step. Хотя в воскресенье гонка на 90 км длиннее, чем Дварс дор Фландерен, не думаю, что для него это будет проблемой».