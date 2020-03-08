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Матье ван дер Пул: «Самый трудный вопрос - ради какой цели тренироваться?»

Матье ван дер Пул о тренировках и неопределённости в велоспорте

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в этом году набрал пять гоночных дней, проехав гонку Вольта Альгарве, но потом заболел и отложил участие в классиках. Теперь, когда 25-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix выздоровел, ситуация в велоспорте в связи с эпидемией коронавируса стала неопределённой. В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул сказал, что собирается продолжать тренироваться.

 

 

Матье ван дер Пул: «Самый трудный вопрос - ради какой цели тренироваться?»  Матье ван дер Пул: «Никто не знает, когда будет следующая велогонка. Поэтому трудно. К какой цели готовиться? Даже в Олимпийских играх больше нет уверенности.

 

  Конечно, отмены гонок – огромное разочарование, но в конце концов, это только велогонки. В мире сейчас проблемы гораздо серьёзнее.

 

  Самое трудное сейчас – ради чего тренироваться в следующие несколько недель? К какой дате выходить на пик   формы? Никто не знает даже, когда мы снова сможем стартовать.

 

  Какой будет первая гонка? Париж-Рубэ? Арденнские классики? Если они состоятся, я, конечно, вложу все силы в подготовку к ним.

 

  Пока что не хочу сдаваться по поводу весенних гонок. Но тренироваться трудно. Лучше, если бы как можно скорее ситуация прояснилась и сказали бы, что весной больше гонок не будет. Тогда бы мы все могли сейчас отдыхать, а потом, например, готовиться к лету.

 

  Конечно, некоторым гонщикам будет сложно себя мотивировать. Мне в этом смысле повезло, потому что из-за своей болезни я теперь могу использовать все тренировки как закладывание новой базы. Этим и собираюсь заняться в ближайшие дни – нарабатывать часы, тренироваться.

 

  Теперь остаётся только ждать. Самое трудное – полная неопределённость. Единственное, что я знаю точно, что завтра сяду на велосипед и проведу на нём несколько часов. Но зачем? Для чего?»

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Тиш Беноот и Серхио Игита - пр ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бенот удивил и порадовал гонкой!

     

    И, кстати, Sunweb, без Тома гораздо живей, чем Том без Sunweba) 

  • uran
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    uran-Фото
    Наверняка сервант с наградами увидели и не отпустили))
  • дрокер
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    дрокер-Фото

    При всем уважении, не видел серьезных атак в субботу от Нибали, таких как у Барде, Кинтаны, Бенота.

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

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