Ремко Эвенепул о диете, тренировках и дебюте на Гранд-туре в 2021 году

Ремко Эвенепул: «Все мысли о сезоне 2021 года»

В этом году сезон велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel) оборвался 15 августа после падения на классике Ломбардия, и дебют на Гранд-туре не состоялся. Но в 2021 году Ремко Эвенепул, восстанавливающийся после травмы, твёрдо намерен проехать первую в карьере трёхнедельную гонку, о чём сказал в видеоинтервью бельгийским изданиям Wielerflits, Het Laatste Nieuws и Het Nieuwsblad.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

20-летний бельгийский велогонщик находится в Кальпе, где за семь дней набрал 26 часов тренировок и проехал 736 км. После травмы, за время, проведённое без велосипеда, Ремко Эвенепул потерял около 5 кг.

Ремко Эвенепул: «Был план вернуться в гонки в Австралии, но, к сожалению, их отменили. Поэтому, наверное, стартов не будет до февраля. Возможно, Тур Валенсии? Вообще-то, мне не важно, просто очень хочу выступать. Первый Гранд-тур ждать до мая, поэтому времени много. Сначала мне надо «попотеть, чтобы вытравить ржавчину» из тела.

Олимпийские игры в моей программе, но прежде всего, хочу проехать один из Гранд-туров. Мне не терпится дебютировать на такой гонке. Не важно, на каком Гранд-туре, хочу проехать один из них.

Все мои мысли о сезоне 2021 года. Сейчас вешу только 59 – 60 кг, поэтому трудно сравнивать мощность и показатели с прошлым годом. Если весишь меньше, то, стараясь ехать так быстро, как только можно, выдаёшь меньше ватт. Мышечная масса, которую потерял, возвращается, но «детский жирок» ушёл полностью. Верхняя часть тела – кожа и кости.

Я всегда уделял внимание диете. Знаю, что каждый набранный килограмм будет мешать снова вернуться на вершину. У меня нет анорексии, это мой новый стиль жизни. Я ещё больше осознаю важность здоровой диеты.

Восстановление после травмы идёт лучше, чем ожидалось. Но правая нога всё ещё чувствительна около лобковой кости, нужно время, чтобы залечить травму. Но это не мешает мне, когда езжу на велосипеде, только когда сижу на стуле или что-то подобное».

Ремко Эвенепул отверг предположение, что теперь после падения он будет с опаской проходить спуски: «Сразу после падения я, лёжа в кровати, смотрел Тур де Франс-2020. Видел, как умопомрачительно Марк Хирши проходит спуски. Если бы я всё ещё боялся, то отводил бы взгляд, но я смотрел».