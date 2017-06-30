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Ремко Эвенепул о диете, тренировках и дебюте на Гранд-туре в 2021 году

Ремко Эвенепул: «Все мысли о сезоне 2021 года»

 

 

   В этом году сезон велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel) оборвался 15 августа после падения на классике Ломбардия, и дебют на Гранд-туре не состоялся. Но в 2021 году Ремко Эвенепул, восстанавливающийся после травмы, твёрдо намерен проехать первую в карьере трёхнедельную гонку, о чём сказал в видеоинтервью бельгийским изданиям Wielerflits, Het Laatste Nieuws и Het Nieuwsblad.

 

Ремко Эвенепул о диете, тренировках и дебюте на Гранд-туре в 2021 году

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 20-летний бельгийский велогонщик находится в Кальпе, где за семь дней набрал 26 часов тренировок и проехал 736 км. После травмы, за время, проведённое без велосипеда, Ремко Эвенепул потерял около 5 кг.

 

  Ремко Эвенепул: «Был план вернуться в гонки в Австралии, но, к сожалению, их отменили. Поэтому, наверное, стартов не будет до февраля. Возможно, Тур Валенсии? Вообще-то, мне не важно, просто очень хочу выступать. Первый Гранд-тур ждать до мая, поэтому времени много. Сначала мне надо «попотеть, чтобы вытравить ржавчину» из тела.

 

  Олимпийские игры в моей программе, но прежде всего, хочу проехать один из Гранд-туров. Мне не терпится дебютировать на такой гонке. Не важно, на каком Гранд-туре, хочу проехать один из них.

 

  Все мои мысли о сезоне 2021 года. Сейчас вешу только 59 – 60 кг, поэтому трудно сравнивать мощность и показатели с прошлым годом. Если весишь меньше, то, стараясь ехать так быстро, как только можно, выдаёшь меньше ватт. Мышечная масса, которую потерял, возвращается, но «детский жирок» ушёл полностью. Верхняя часть тела – кожа и кости.

 

  Я всегда уделял внимание диете. Знаю, что каждый набранный килограмм будет мешать снова вернуться на вершину. У меня нет анорексии, это мой новый стиль жизни. Я ещё больше осознаю важность здоровой диеты.

 

  Восстановление после травмы идёт лучше, чем ожидалось. Но правая нога всё ещё чувствительна около лобковой кости, нужно время, чтобы залечить травму. Но это не мешает мне, когда езжу на велосипеде, только когда сижу на стуле или что-то подобное».

 

  Ремко Эвенепул отверг предположение, что теперь после падения он будет с опаской проходить спуски: «Сразу после падения я, лёжа в кровати, смотрел Тур де Франс-2020. Видел, как умопомрачительно Марк Хирши проходит спуски. Если бы я всё ещё боялся, то отводил бы взгляд, но я смотрел».

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно, как бы проехала команда и финишировала в Париже если бы в ее составе были восемь классических,универсальных, звездных гонцов: Роглич, Погачар, Ван Арт, Алафилипп, Эвенпул, Берналь, Фульсанг, Карапас?

    Вся жизнь это гонка.
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Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Если верно, что уходит, то вероятная причина - в другой команде предложили такую сумму, которую Астана дать не может, а не то что бы отказалась. Ну что же, "рыба ищет где глубже...". Только зачем он Ineos*у ? Там у них и Карапас, и Берналь, и Томас, и Порт, и Йейтс. Команда заряжена под ГТ, да и недельные есть, кому брать...
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Всё это не стопроцентно. Вон у Власова контракт на 2021, а его уже практически - по многим источникам - сосватали в другую команду.
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, как бы проехала команда и финишировала в Париже если бы в ее составе были восемь классических,универсальных, звездных гонцов: Роглич, Погачар, Ван Арт, Алафилипп, Эвенпул, Берналь, Фульсанг, Карапас?
  • AzaKonta
    Спортивный директор команды UA ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Мудрые ответы
  • Astanaforever
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
    У Власова контракт на 2021. А вот с Луцем походу всё. Расстались. Лимит на 30 гонщиков. Печаль. Видимо он запросил неимоверно высокую зарплату. Команда отказалась. Ждем в Инеосе как всегда.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (114)
    Earl57-Фото
    Так после Катюши Мамыкина Бургос подписал. Даже полный сезон не отработал, 1 августа с ним расстались. Помню, как его в инсте болельщики спрашивали: "Матвей, что у тебя с командой?" А он природой Италии восторгался и на вопросы о работе не отвечал. Потом в октябре месяце стал в твиттере писать, что ищет команду.
    В июне 2019 нашел китайскую команду. Проехал с ними одну многодневку, закончил на 107-м месте. Не продлили.
    В этом году контакт с командой из Камбоджи. Проехал только Сан-Хуан в январе, не шатко не валко мягко говоря. Потом одна гонка DNF в феврале и еще одна DNS в сентябре. Всего 9 гоночных дней. Какие шансы что с ним захотят продлить контракт?
  • sixpack
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    sixpack-Фото
    гонщики, у которых контракт продолжается с 2019 и ранее + переподписанные + новые = 30
  • Адриен
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    Адриен-Фото
    Так официально подтверждены только 21. Так что и с Власовым и с Луценко ещё ничего не ясно.
  • дрокер
    «Астана – Premier Tech» продле ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Рад за братьев. За ЛуЛу особенно. Боаро красавчик, пахарь. Вилсли молодой еще. А вот Контрерас вопрос? Первый сезон в Астане пахал, потом расслабился. Дайте ему станок, пусть ночью тоже крутит. 9

     

    Так раньше делали, чтобы гематокрит не шкалил, сейчас нельзя- забанят надолго.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (114)
    levonardo-Фото
    Тоже 3й призер Авенира, принципиально лучше Рыбалкина не ехал. Травма да, тяжелая. но, по факту, его бросили с этой травмой, ни Катюша(простите, Альпецин) контракта не предложили, ни Русвело. ВУт и попращались с ним.

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