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Ваут ван Арт – лучший спортсмен Бельгии по итогам 2020 года

Ваут ван Арт ставит целью победы на классиках и недельных велогонках

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) получил  награду как лучший спортсмен Бельгии по итогам 2020 года  - Belgian National Sports Merit Award. Ежегодная премия присуждается в Бельгии за выдающиеся спортивные заслуги.

 

Ваут ван Арт – лучший спортсмен Бельгии по итогам 2020 года

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  Ваут ван Арт в 2020 году одержал 6 побед – выиграл классику – Монумент Милан-Сан-Ремо, стал чемпионом Бельгии в разделке, одержал победы на двух этапах Тур де Франс-2020, выиграл классику Страде Бьянке и этап Критериума Дофине-2020. Он также стал серебряным призёром в индивидуальной и групповой гонках чемпионата мира по велоспорту, а завершил сезон на второй ступени подиума  классики – Монумента Тур Фландрии-2020.

 

О получении награды Вауту ван Арту сообщил по телефону легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс.

 

  Ваут ван Арт: «Эдди Меркс позвонил мне и сказал, что я выиграл премию. Это особенный приз, потому что его можно получить только раз в карьере. Выиграть такую премию, быть избранным жюри, в составе которого легенды спорта, конечно, важная награда за мой сезон».

 

В интервью изданию Sport/Voetbalmagazine Ваут ван Арт рассказал, что среди его будущих целей многодневные велогонки и холмистые классики.

 

  Ваут Ван Арт: «Мой приоритет – увеличить количество побед на классиках. Не собираюсь менять планы и ставить целью борьбу за генеральную классификацию на Тур де Франс.

 

  Да, я надолго уезжал на высоту, в горы, но большая разница между тем, чтобы лидировать за пять километров до финиша, и делать это каждый день в течение трёх недель. Конечно, выиграть Тур нереально. Не хочу в настоящее время преследовать эту цель ещё и потому, что в этом случае нужен совершенно другой способ тренировок, чем при подготовке к классикам.

 

  Возможно, однажды я изменю курс, но пока до этого далеко. Потом мне бы хотелось сначала с блеском выступить на Тиррено-Адриатико, Критериуме Дофине или Туре Швейцарии. В краткосрочной перспективе это возможно, особенно, если в многодневной гонке будет этап с разделкой, как на Тиррено-Адриатико. В 2021 году хочу побороться там за генеральную классификацию, а позже – побороться на таких классиках как Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия»

 

  Ваут ван Арт также признался, что во время восстановления после травмы, полученной на Тур де Франс-2019,  переосмыслил своё отношение к велоспорту, заново открыл его положительные стороны: «Когда прикован сначала к больничной кровати, а потом ещё месяц лежишь на диване, начинаешь лучше понимать, сколько много радости приносит велоспорт.

 

  Я не привык об этом размышлять. Это казалось очевидным. Но теперь, участвуя в соревнованиях по велоспорту, гораздо больше задумываюсь, как сильно мне нравится быть велогонщиком.

 

  В какой-то момент я также избавился от негативных мыслей. Перестал себя постоянно спрашивать, будет ли всё хорошо, и сфокусировался на восстановлении. Вот так вернулся спортсмен внутри меня».

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma приз

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Дилан Груневеген отстранён от ... (5)
    Earl57-Фото

    Джиро в 2021 начнется 8 мая. Дисквалификация Груневегена заканчивается 7 мая. Тренироваться вместе с командой во время дисквалификации ему нельзя. Вряд ли он поедет Джиро без единого гоночного дня за 9 месяцев. Более вероятно что его отправят на бельгийские и французские спринтерские однодневки, потом Дофине и Тур.

  • Ice
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Ice-Фото

    И лидер генерала и лидер классик по сезону в одной команде) Раньше такое было?

  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Astanaforever-Фото
    И самое главное...не самая богатая команда в пелотоне в плане бюджета.!!!!!!
  • EL-Fenomeno
    Дилан Груневеген отстранён от ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ситуация с КОВИДом в этом случае сИграет Дилану на руку. Гонки в 2021 возобновлятся не раньше февраля, ТОПовые только в марте. гранд тур Джиро каг бэ в мае, должен успеть, ну а команда чтобы поддержать своего спортсмена по всех "статьях", так сказать, обязанна заявить Грёневегана на итальянский ГТ.

    Но как не крути в голове у Дилана этот эпизод останется на всю жизнь и только один человек может исправить/подкорректировать психику (психо-ситауацию) внутри спортсмена. Если когда либо полностью выздоровевшей Ф.Якобсен встретистя с Груневегеном в неформальной обстановке, за чашкой кофею (тет-а-тет) без лишней прессы, членов команды и всё-такое.    

  • Earl57
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (9)
    Earl57-Фото
    Вообще-то они не успели повысить зарплату Карапасу. Он договорился с Инеос и поставил Мовистар перед фактом.
    Последние 4 гонки за Мовистар Карапас не доезжал. Выходил на гонку, неспешно проезжал какое-то количество километров и сходил. Потом в Мовистаре просто перестали заявлять его на гонки.
    Так что Карапас тоже не ангел, не стоит его идеализировать.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (9)
    litxaa-Фото
    По моему скромному мнению это не хорошо и не плохо. Мне кажется что это плохо в первую очередь для Мувистара, которая не смогла (не захотела) повысить зарплату Карапасу.
  • motte
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    motte-Фото

    У роглича с погачаром 57 сек перед разделкой

    Удивительно, ТдФ 1989 г, у финьона и лемонда 50 секунд было перед разделкой и лемонд отобрал маечку у финьона, надо же как история поворачивает!

  • BlAr
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    BlAr-Фото

    Грамотная селекция, отличная внутрикомандная атмосфера. Абсолютно заслуженное лидерство!

  • Ернат
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (5)
    Ернат-Фото

    мдааа впечетляяет 

  • Earl57
    Реми Каванья – самый атакующий ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    А есть такой регламент? Поделитесь, пожалуйста.

    На каждой гонке есть свой внутренний регламент, отличающийся от других гонок. Например, на Вуэльте белую майку лучшего молодого ввели только в прошлом году, до этого белая майка присуждалась лучшему по сумме мест в ГК, спринтерском и горном зачете. Лучшие молодые гонщики поощрялись на каждом отдельном этапе, но отдельного зачета до 2019 г. не было.

    В регламенте гонке прописывается система начисления очков в категории и бонусы. Курдюков собственно об этом и говорил, что на Туре одна система, на Джиро другая, на Вуэльте третья. На каких-то гонках есть бонусные секунды за первые три места, на каких-то нет. Это решают организаторы гонки.

    На каждой гонке есть множество дополнительных номинаций, типа кто больше всех времени проехал в отрывах, лучший национальный гонщик и т.п.

    Естественно, эти правила сообщвются участникам гонки и журналистам заблаговременно, до старта 1-го этапа.

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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