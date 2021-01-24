Ваут ван Арт – лучший спортсмен Бельгии по итогам 2020 года

Ваут ван Арт ставит целью победы на классиках и недельных велогонках

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) получил награду как лучший спортсмен Бельгии по итогам 2020 года - Belgian National Sports Merit Award. Ежегодная премия присуждается в Бельгии за выдающиеся спортивные заслуги.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Ваут ван Арт в 2020 году одержал 6 побед – выиграл классику – Монумент Милан-Сан-Ремо, стал чемпионом Бельгии в разделке, одержал победы на двух этапах Тур де Франс-2020, выиграл классику Страде Бьянке и этап Критериума Дофине-2020. Он также стал серебряным призёром в индивидуальной и групповой гонках чемпионата мира по велоспорту, а завершил сезон на второй ступени подиума классики – Монумента Тур Фландрии-2020.

О получении награды Вауту ван Арту сообщил по телефону легендарный бельгийский велогонщик Эдди Меркс.

Ваут ван Арт: «Эдди Меркс позвонил мне и сказал, что я выиграл премию. Это особенный приз, потому что его можно получить только раз в карьере. Выиграть такую премию, быть избранным жюри, в составе которого легенды спорта, конечно, важная награда за мой сезон».

В интервью изданию Sport/Voetbalmagazine Ваут ван Арт рассказал, что среди его будущих целей многодневные велогонки и холмистые классики.

Ваут Ван Арт: «Мой приоритет – увеличить количество побед на классиках. Не собираюсь менять планы и ставить целью борьбу за генеральную классификацию на Тур де Франс.

Да, я надолго уезжал на высоту, в горы, но большая разница между тем, чтобы лидировать за пять километров до финиша, и делать это каждый день в течение трёх недель. Конечно, выиграть Тур нереально. Не хочу в настоящее время преследовать эту цель ещё и потому, что в этом случае нужен совершенно другой способ тренировок, чем при подготовке к классикам.

Возможно, однажды я изменю курс, но пока до этого далеко. Потом мне бы хотелось сначала с блеском выступить на Тиррено-Адриатико, Критериуме Дофине или Туре Швейцарии. В краткосрочной перспективе это возможно, особенно, если в многодневной гонке будет этап с разделкой, как на Тиррено-Адриатико. В 2021 году хочу побороться там за генеральную классификацию, а позже – побороться на таких классиках как Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия»

Ваут ван Арт также признался, что во время восстановления после травмы, полученной на Тур де Франс-2019, переосмыслил своё отношение к велоспорту, заново открыл его положительные стороны: «Когда прикован сначала к больничной кровати, а потом ещё месяц лежишь на диване, начинаешь лучше понимать, сколько много радости приносит велоспорт.

Я не привык об этом размышлять. Это казалось очевидным. Но теперь, участвуя в соревнованиях по велоспорту, гораздо больше задумываюсь, как сильно мне нравится быть велогонщиком.

В какой-то момент я также избавился от негативных мыслей. Перестал себя постоянно спрашивать, будет ли всё хорошо, и сфокусировался на восстановлении. Вот так вернулся спортсмен внутри меня».