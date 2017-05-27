Серьёзные травмы Грега Ван Авермата после падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2020

Сезон Грега Ван Авермата закончен из-за травм

Грег Ван Авермат был вынужден сойти с классики Льеж-Бастонь-Льеж-2020, упав за 100 км до финиша. Врач команды CCC Пётр Косельски (Piotr Kosielski) подтвердил, что травмы 35-летнего бельгийского гонщика с большой долей вероятности не позволят выступать в этом сезоне.

Врач велокоманды CCC Пётр Косельски: «Рентген, сделанный в Центральном госпитале Университета дю Сар-Тильман в Льеже показал, что у Грега перелом акромиально-ключичного сустава, три сломанных ребра, небольшой пневмоторакс, небольшой поперечный перелом грудного позвонка. К счастью, сотрясения мозга нет. Но такие травмы с большой вероятностью означают, что сезон Грега окончен.

Мы вместе с главным врачом команды CCC Максом Теста будем следить за его восстановлением и в соответствии с этим принимать решения на ближайшие дни и недели».