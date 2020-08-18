Ремко Эвенепул сделал первые шаги после падения на классике Ломбардия-2020

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Первые шаги Ремко Эвенепула после падения на классике Ломбардия-2020
Photo (c) @Deceninck-Quick Step Team
Ремко Эвенепул через пять дней после падения на спуске классики Ломбардия-2020 попробовал сделать несколько шагов с помощью костылей. У 20-летнего бельгийского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step перелом таза, и его сезон закончен.
В Твиттере команда Deceuninck-Quick Step сообщает, что теперь Ремко Эвенепул проводит личную гонку на время – восстановление после травмы и возвращение в строй:
«Сегодня днём он должен был бороться за успех на чемпионате Бельгии, но Ремко Эвенепул проводит свою личную разделку. Зная его потрясающие решительность и силу воли, мы уверены, что он одержит победу».
He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 20, 2020
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