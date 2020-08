Ремко Эвенепул сделал первые шаги после падения на классике Ломбардия-2020

Photo (c) @Deceninck-Quick Step Team

Ремко Эвенепул через пять дней после падения на спуске классики Ломбардия-2020 попробовал сделать несколько шагов с помощью костылей. У 20-летнего бельгийского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step перелом таза, и его сезон закончен.

В Твиттере команда Deceuninck-Quick Step сообщает, что теперь Ремко Эвенепул проводит личную гонку на время – восстановление после травмы и возвращение в строй:

«Сегодня днём он должен был бороться за успех на чемпионате Бельгии, но Ремко Эвенепул проводит свою личную разделку. Зная его потрясающие решительность и силу воли, мы уверены, что он одержит победу».

He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6