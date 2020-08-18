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Ремко Эвенепул сделал первые шаги после падения на классике Ломбардия-2020

Первые шаги Ремко Эвенепула после падения на классике Ломбардия-2020

 

Ремко Эвенепул сделал первые шаги после падения на классике Ломбардия-2020

Photo (c) @Deceninck-Quick Step Team

 

  Ремко Эвенепул через пять дней после падения на спуске классики Ломбардия-2020 попробовал сделать несколько шагов с помощью костылей.  У 20-летнего бельгийского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step перелом таза, и его сезон закончен.

 

 В Твиттере команда Deceuninck-Quick Step сообщает, что теперь Ремко Эвенепул проводит личную гонку на время – восстановление после травмы и возвращение в строй:

 

  «Сегодня днём он должен был бороться за успех на чемпионате Бельгии, но Ремко Эвенепул проводит свою личную разделку. Зная его потрясающие решительность и силу воли, мы уверены, что он одержит победу».

 

 

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Белые, черные, молодые, пожилые, здоровые и не очень, мужчины, женщины... Туры проходят через столько городов, для которых это особенная честь. Почему не позвать на награждение хорошего доктора, талантливую певицу, ребенка - победителя какого-нибудь конкурса, ученого, журналиста, пистеля, художницу...

    Это же праздник для всех!

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Почему бы и нет? Квоты не обязательно, не стоит делить людей на группы, но пусть будут разные участники, не обязательно девушки, которые использовались в качестве предмета-украшения.

  • Giant72
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Giant72-Фото
    А почему до сих пор нет темнокожих на церемонии награждения? Или представителя секс - меньшинств? Они что, "старомодные" или не уважают выше упомянутых?
  • salomon
    Национальные чемпионаты по шос ... (4)
    salomon-Фото
    Ван Арт разделал Кампенартса под орех !
  • Karmatron
    Герант Томас - капитан команды ... (6)
    Karmatron-Фото
    На Дофине убедительно смотрелся только Роглич, но что-то мне кажется, что на третьей неделе ТДФ он капнет, и вытащит в итоге кто-то неожиданный, и это будет не Берналь. Последнего, вполне вероятно, на финальной разделке даже с подиума скинут. А вот Рогалик на подиуме будет стоять, в этом я уверен. А вообще в отсутствие Джи все равно, кто победит, лишь бы не Берналь)
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Молодцы!

    Предсказываю фестиваль недовольства от комментаров из позапрошлого века.

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Лайк новости.)

  • salomon
    Стевен Крёйсвейк не примет уча ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: sashaney
    Без Кройсвика Рогличу будет помогать только Кусс. А что может случиться с каждым в любой день мы УЖЕ видели. Так что Инеосу везёт пока.
    Поживем - увидим !
  • salomon
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (2)
    salomon-Фото
    А где ж Саймон ???
  • Sezar
    Предварительные составы команд ... (55)
    Sezar-Фото

    Цитата: Александра
    Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем.
    Традиционно буду рада ошибиться.)

    А с другой стороны это было очевидно уже давно:).

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