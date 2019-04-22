Петер Саган отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

M-07

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) Да ещё и из года в год до этого финишного Мюр де Уи смотреть нечего, ничего интересного не происходит, вся гонка - это по сути последний километр в эту гору.

M-07

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Цитата: close2you Цитата: Wow Цитата: close2you Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Обидно как сломали пацана, как и многих других... Во-во, там немало перпективных гонщиков было ведь. Что случилось с Фолифоровым? Человек выиграл горную разделку на Джиро, такие победы случайными не бывают, они говорят о силе и потенциале гонщика, это была не победа из отрыва, когда могут недооценить соперников или попросту отпустить. То есть огромный потенциал был, а после той Джиро ничего, а жаль. И таких гонцов с нереализованным потенциалом у нас было немало. Тому же Власову лучше долго не задерживаться в Русвело, считаю.

EL-Fenomeno

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) В этом году ФВ была поИнтересней чем в прошлом, но с исходом, которые многие предвещали. Эмираты снова на подиуме, но снова без победы. А не замахнулся ли Алафилипп на рекорд Вальверде по количеству побед (пусть даже не подряд)? А вообще то оргам нужно что менять, Может Мур дю Уи отодвинуть за ? км. до финиша или там добавить пару новых стенок (Уи конечно же оставить). А то с года в год не не угадывается победитель, то на подиуме он точно есть. В этом мне кажется и есть какой то минус ФВ по сравнению с Амстелом и ЛБЛ.

Сейтмеметов сейтхалил

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) Цитата: Sm1T Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давностиКрутя при этом педали?Ссылку на видео пожалуйста! Извините,я видео не могу найти сейчас ,я видел это лично . Если найду сразу вышлю

0x5F375A86

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Зря хороните Нибса, он хорошо набирает форму и еще покажет. Это как в прошлом году все провожали Фрума, делали прогнозы, что он больше ничего не выйграет, а потом случился 19 этап джиро.

Когда речь идет о гонщиках такого уровня, нельзя судить об их форме по подготовительным гонкам, они очень хорошо чувствуют свое тело, умеют вовремя выходить на пик своих возможностей, у них всегда туз в рукаве.

AAA

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Астана! Так догнать и так провалиться... Доганяли на заглядение!

VLAD BRAMBILLA

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Цитата: close2you Цитата: Wow Цитата: close2you Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Обидно как сломали пацана, как и многих других... Всм сломали?Он же не горняк

close2you

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Цитата: Wow Цитата: close2you Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Обидно как сломали пацана, как и многих других...

Wow

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Цитата: close2you Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.

Anna P.

Тур Альп-2019. Этап 4 (16) Он на Каталонии работал на Берналя, на 7 этапе тянул. Пока не упал.