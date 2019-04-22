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Петер Саган отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Следующей гонкой Петера Сагана будет Тур Калифорнии-2019

 

 

  Петер Саган отказался от дебюта на Льеж-Бастонь-Льеж. 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe сосредоточиться на подготовке к Туру Калифорнии-2019, который стартует 12 мая. Трёхкратный чемпион мира планировал впервые в карьере проехать классику-Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, так как в этом году организаторы убрали прохождение подъёма Кот-де-Сан-Николя, и до финиша после прохождения финального подъёма Ла Рош-о-Фокон останется ещё 15 км.

 

 Петер Саган сошёл с Амстел Голд Рэйс и  Флеш Валлонь, завершив весеннюю кампанию классик, где его лучшим результатом стало 4-е место на Милан-Сан-Ремо и 5-е место на Париж-Рубэ-2019.

 

Петер Саган отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages

 

  Петер Саган: «На Флеш Валлонь я работал на команду. Не думаю, что такой финал классики мне подходит.

 

Вместе с командой мы решили, что для меня будет лучше отдохнуть несколько дней, чтобы лучше подготовиться к следующим гонкам, начиная с Тура Калифорнии.

 

Думаю, начало сезона было хорошим. Я всегда находился впереди. Не выиграл, но это спорт, иногда получается хорошо, иногда плохо».

 

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Теги к статье: Петер Саган

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Tour of the Alps

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2019?

Комментарии

  • M-07
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    M-07-Фото
    Да ещё и из года в год до этого финишного Мюр де Уи смотреть нечего, ничего интересного не происходит, вся гонка - это по сути последний километр в эту гору.
  • M-07
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    M-07-Фото

    Цитата: close2you
    Цитата: Wow
    Цитата: close2you
    Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело
    Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.
    Обидно как сломали пацана, как и многих других...

    Во-во, там немало перпективных гонщиков было ведь. Что случилось с Фолифоровым? Человек выиграл горную разделку на Джиро, такие победы случайными не бывают, они говорят о силе и потенциале гонщика, это была не победа из отрыва, когда могут недооценить соперников или попросту отпустить. То есть огромный потенциал был, а после той Джиро ничего, а жаль. И таких гонцов с нереализованным потенциалом у нас было немало. Тому же Власову лучше долго не задерживаться в Русвело, считаю.

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    В этом году ФВ была поИнтересней чем в прошлом, но с исходом, которые многие предвещали. Эмираты снова на подиуме, но снова без победы. А не замахнулся ли Алафилипп на рекорд Вальверде по количеству побед (пусть даже не подряд)?

    А вообще то оргам нужно что менять, Может Мур дю Уи отодвинуть за ? км. до финиша или там добавить пару новых стенок (Уи конечно же оставить). А то с года в год не не угадывается победитель, то на подиуме он точно есть. В этом мне кажется и есть какой то минус ФВ по сравнению с Амстелом и ЛБЛ.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Sm1T
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!!
    Крутя при этом педали?Ссылку на видео пожалуйста!
    Извините,я видео не могу найти сейчас ,я видел это лично . Если найду сразу вышлю
  • 0x5F375A86
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    0x5F375A86-Фото
    Зря хороните Нибса, он хорошо набирает форму и еще покажет. Это как в прошлом году все провожали Фрума, делали прогнозы, что он больше ничего не выйграет, а потом случился 19 этап джиро.
    Когда речь идет о гонщиках такого уровня, нельзя судить об их форме по подготовительным гонкам, они очень хорошо чувствуют свое тело, умеют вовремя выходить на пик своих возможностей, у них всегда туз в рукаве.
  • AAA
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    AAA-Фото

    Астана!

    Так догнать и так провалиться...

    Доганяли на заглядение!

     

  • VLAD BRAMBILLA
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    VLAD BRAMBILLA-Фото
    Цитата: close2you
    Цитата: Wow
    Цитата: close2you
    Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело
    Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.
    Обидно как сломали пацана, как и многих других...
    Всм сломали?Он же не горняк
  • close2you
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    close2you-Фото
    Цитата: Wow
    Цитата: close2you
    Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело
    Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.
    Обидно как сломали пацана, как и многих других...
  • Wow
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    Wow-Фото
    Цитата: close2you
    Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело
    Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.
  • Anna P.
    Тур Альп-2019. Этап 4 (16)
    Anna P.-Фото
    Он на Каталонии работал на Берналя, на 7 этапе тянул. Пока не упал.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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