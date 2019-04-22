Петер Саган отказался от старта на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

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- Дата:
- Вчера, 23:04
Следующей гонкой Петера Сагана будет Тур Калифорнии-2019
Петер Саган отказался от дебюта на Льеж-Бастонь-Льеж. 29-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe сосредоточиться на подготовке к Туру Калифорнии-2019, который стартует 12 мая. Трёхкратный чемпион мира планировал впервые в карьере проехать классику-Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж, так как в этом году организаторы убрали прохождение подъёма Кот-де-Сан-Николя, и до финиша после прохождения финального подъёма Ла Рош-о-Фокон останется ещё 15 км.
Петер Саган сошёл с Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь, завершив весеннюю кампанию классик, где его лучшим результатом стало 4-е место на Милан-Сан-Ремо и 5-е место на Париж-Рубэ-2019.
Photo © BORA - hansgrohe / VeloImages
Петер Саган: «На Флеш Валлонь я работал на команду. Не думаю, что такой финал классики мне подходит.
Вместе с командой мы решили, что для меня будет лучше отдохнуть несколько дней, чтобы лучше подготовиться к следующим гонкам, начиная с Тура Калифорнии.
Думаю, начало сезона было хорошим. Я всегда находился впереди. Не выиграл, но это спорт, иногда получается хорошо, иногда плохо».
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