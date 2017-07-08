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Травма Вилко Келдермана после падения на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Вилко Келдерману потребуется операция после перелома ключицы

 

 

  28-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман получил перелом левой ключицы и трещину шейного позвонка после падения на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019.

 

Травма Вилко Келдермана после падения на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

  Врач команды Sunweb Анко Буленс сообщил, что гонщику может потребоваться операция: «Рентген показал, что у Вилко перелом левой ключицы и трещина в шейном позвонке. После первого осмотра кажется, что перелом без осложнений. Вероятнее всего   Вилко потребуется операция на ключице, когда он вернётся в Нидерланды. После дополнительных осмотров мы сможем оценить его состояние и сказать, когда примерно он сможет восстановиться».

 

  Вуэльта Каталонии-2019 была третьей гонкой в календаре Вилко Келдермана. Он начал сезон на Туре ОАЭ-2019, где занял 5-е место в общем зачёте. На Париж-Ницце-2019 нидерландский гонщик занял 3-е место на финальном этапе и завершил гонку 14-м в генеральной классификации. На Вуэльте Каталонии-2019 Вилко Келдерман шёл 11-м в общем зачёте.

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Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 4.08.2018

    Опять двадцать пять. Чуть ли не каждый сезон такая петрушка. Вроде он должен был помогать Тому на Джиро. Новости неприятные.

  2. paziz

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 10.02.2018

    Что такое не везет и как с этим бороться

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 21:27 | Регистрация: 8.07.2017

    И снова Т. Дюмулину в одиночку бороться за победу на гран-туре.

     

    Получается, что Sunweb не нужны большие победы.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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