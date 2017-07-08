Травма Вилко Келдермана после падения на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

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- Дата:
- Сегодня, 18:33
Вилко Келдерману потребуется операция после перелома ключицы
28-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман получил перелом левой ключицы и трещину шейного позвонка после падения на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019.
Врач команды Sunweb Анко Буленс сообщил, что гонщику может потребоваться операция: «Рентген показал, что у Вилко перелом левой ключицы и трещина в шейном позвонке. После первого осмотра кажется, что перелом без осложнений. Вероятнее всего Вилко потребуется операция на ключице, когда он вернётся в Нидерланды. После дополнительных осмотров мы сможем оценить его состояние и сказать, когда примерно он сможет восстановиться».
Вуэльта Каталонии-2019 была третьей гонкой в календаре Вилко Келдермана. Он начал сезон на Туре ОАЭ-2019, где занял 5-е место в общем зачёте. На Париж-Ницце-2019 нидерландский гонщик занял 3-е место на финальном этапе и завершил гонку 14-м в генеральной классификации. На Вуэльте Каталонии-2019 Вилко Келдерман шёл 11-м в общем зачёте.
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