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Травма Роберта Гесинка во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Перелом ключицы и трещина таза у Роберта Гесинка перед Джиро д’Италия-2019

 

 

  Роберт Гесинк упал на спуске за 100 км до финиша классики Льеж-Бастонь-Льеж-2019, 32-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma увезли с гонки на машине скорой помощи. У него диагностирован перелом правой ключицы и трещина таза, а значит, Роберт Гесинк не сможет стартовать на Джиро д’Италия-2019.

 

Травма Роберта Гесинка во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Роберт сильно ударился во время падения на спуске с Мон-ле-Суа. Там было очень скользко из-за дождя. Было видно, что ему очень больно, а я знаю, что он не маленький мальчик. К сожалению, такое происходит не в первый раз.

 

  Я не видел, как всё произошло, потому что пелотон распался на группы, мы находились в 22-й машине. Имя Роберта упомянули, сказали, что он упал. Он стоял на повороте, но не мог опираться на правую ногу. Машина скорой помощи остановилась, но он не смог в неё залезть самостоятельно.

 

 Это огромный удар как для него, так и для команды в преддверии Джиро д’Италия. Роберт должен был играть важную роль, помогать Рогличу. У него огромный опыт,  он сильный гонщик, находился в хорошей форме. Нам будет очень не хватать его в горах».

 

 

 

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Теги к статье: Роберт Гесинк Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 14.12.2015

    У кого то праздник, а у кого то больничные будни! Выздоровления! Всегда больно за них и смотреть , как грузят покалечавшихся в карету скорой помощи! Очень жаль! Хорошо что, без трагичных последствий! ! 

    И слава богу, что тот дрифт для Якоба не стал роковым! 

    Я отвлеклась на секунду на сотку в тот момен, когда СК пронзительно вскрикнул я аж вся похолодела, повтор конечно вызвал мини инфаркт! Ух! Потом уже не отвлекалась ни на секунду! Молилась и кулаки держала! 

     

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:09 | Регистрация: 24.12.2017

    Блин ,тяжёлая травма,столько работы предстоит, скорейшего восстановления и здоровья

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Комментарии

  • Сорокопут
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (4)
    Сорокопут-Фото
    Молодец Якоб, так и дальше к Победам! Погодные условия веселые были. Фульс чуть не разбился, Исагире на повороте мог со всего хода влететь в дерево. Это только то, что было по TV. А еще серьезная травма Гесинга - здоровья ему.
  • Rokka
    Давиде Формоло и Максимилиан Ш ... (1)
    Rokka-Фото
    Радует что Бора и без Сагана хорошо разыгрывает свои карты. Лишь бы потом не показали ему на дверь за неимением результатов
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тоже хотел спросить, что с ним случилось? Ведь ещё за пару км. до финиша догонял вместе с МОВИСТАРовцем группу фаворитов, а в итоговом протоколе DNF

  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что с формой Луценко? Никто и не заметил, не доехал все арденны
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин ,тяжёлая травма,столько работы предстоит, скорейшего восстановления и здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец,очень рад за него ,и третье ,и второе, и победа наконец то))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro dell'Appennino-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рава третий ,тягается с такими горцами,молодеу
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    О Алена восьмая ,Молодец!!!! Так держать ,глядишь к европейским играм нога подойдет!!!
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Через объективные и субъективные обстоятельства успел посмотреть только последние 22км. гонки, но кажись ничего (главного) не пропустил. Якоб знал что делает и я думаю он чётко осознавал, что нужно сбрасывать абсолютно всех оппонентов-соперников так сказать "навсегда", чтобы не повторилось как на Амстеле или ФВ. ЛБЛ всегда проходила и смотрелась "на ура", не стал исключением и этот выпуск!

     

    БОРА в этом сезоне колективными усилиями удачно компенисирует всё то, что не выходит (не вышло) у Сагана, а Шахман то вообще молорик этой весной. Может стать весьма удачной заменой (для Петера) т.е. альтернативой капитана команды на однодневки будущих сезонов.

  • Zhanzhak
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У кого то праздник, а у кого то больничные будни! Выздоровления! Всегда больно за них и смотреть , как грузят покалечавшихся в карету скорой помощи! Очень жаль! Хорошо что, без трагичных последствий! ! 

    И слава богу, что тот дрифт для Якоба не стал роковым! 

    Я отвлеклась на секунду на сотку в тот момен, когда СК пронзительно вскрикнул я аж вся похолодела, повтор конечно вызвал мини инфаркт! Ух! Потом уже не отвлекалась ни на секунду! Молилась и кулаки держала! 

     

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