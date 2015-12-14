Травма Роберта Гесинка во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Перелом ключицы и трещина таза у Роберта Гесинка перед Джиро д’Италия-2019

Роберт Гесинк упал на спуске за 100 км до финиша классики Льеж-Бастонь-Льеж-2019, 32-летнего нидерландского гонщика команды Jumbo-Visma увезли с гонки на машине скорой помощи. У него диагностирован перелом правой ключицы и трещина таза, а значит, Роберт Гесинк не сможет стартовать на Джиро д’Италия-2019.

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Роберт сильно ударился во время падения на спуске с Мон-ле-Суа. Там было очень скользко из-за дождя. Было видно, что ему очень больно, а я знаю, что он не маленький мальчик. К сожалению, такое происходит не в первый раз.

Я не видел, как всё произошло, потому что пелотон распался на группы, мы находились в 22-й машине. Имя Роберта упомянули, сказали, что он упал. Он стоял на повороте, но не мог опираться на правую ногу. Машина скорой помощи остановилась, но он не смог в неё залезть самостоятельно.

Это огромный удар как для него, так и для команды в преддверии Джиро д’Италия. Роберт должен был играть важную роль, помогать Рогличу. У него огромный опыт, он сильный гонщик, находился в хорошей форме. Нам будет очень не хватать его в горах».