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Травмы Себастьяна Лангевельда и Маттео Москетти на гонке Etoile de Besseges-2020

Себастьян Лангевельд и Маттео Москетти получили травмы во время 3 этапа гонки Etoile de Besseges-2020

 

  23-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Маттео Москетти (Matteo Moschetti) и 35-летний нидерландский гонщик команды EF Pro Cycling Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld) получили травмы в результате падения на 3-м этапе французской велогонки Etoile de Bessèges-2020.

 

Травмы Себастьян Лангевельд и Маттео Москетти на гонке Etoile de Besseges-2020

 

  Себастьян Лангевельд упал на спуске, когда ехал за гонщиком, потерявшим контроль. У Лангевельда, которого доставили в ближайшую больницу, диагностирован перелом правой ключицы и ссадины. Операция на ключице на данный момент не будет проведена, но с большой вероятностью её проведут, когда Себастьяну Лангевельду будет разрешено вернуться домой и он пройдёт ещё одну проверку.

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «Всегда хуже не придумаешь, когда перед тобой так падает гонщик. Мы желаем Себастьяну всего наилучшего и будем помогать ему в осторожном восстановлении».

 

  Маттео Москетти, начавший сезон победами на двух гонках серии «Майорка Челлендж», упал за 15 км до финиша 3-го этапа Etoile de Besseges-2020 и получил перелом вертлужной впадины правого бедра и вывих правого бедра.

 

  Гаэтано Даниэле, врач команды Trek-Segafredo 8 февраля, на следующий день после травмы уточнил состояние Маттео Маскетти в интервью TuttoBiciweb: «Медицинский осмотр показал, что других травм у гонщика нет. Сейчас Маттео отдыхает, он спокоен, его боль вполне терпима. Он в порядке. Завтра утром его перевезут в Италию, в госпиталь Бергамо. Операция по фиксации перелома вертлужной впадины пройдёт во вторник, при такой травме она необходима».

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Теги к статье: Себастьян Лангевельд Маттео Москетти Sebastian Langeveld Matteo Moschetti EF Pro Cycling Trek-Segafredo

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 18:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Твою ж

    Почитал в инете последствия и , вообще, об этой впадине..жутко

    Здоровья вам, ребята.

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