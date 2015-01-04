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Альваро Ходж получил травмы при падении в финале Tour de l’Eurometropole-2019

Альваро Ходж серьёзно пострадал при падении в финале Tour de l’Eurometropole-2019

 

 

  23-летний колумбийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) получил многочисленные травмы, упав на повороте за несколько сотен метров до финиша классики Tour de l’Eurometropole-2019.

 

После падения Альваро Ходжа сразу увезли в машине скорой помощи в больницу.

 

 

 

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step сообщается, что у колумбийского гонщика диагностированы многочисленные переломы – перелом левого предплечья, правого плеча и перелом двух рёбер.

 

  Альваро Ходжу требуется операция на плече, которую проведут в Бельгии в воскресенье, 6 октября. В больнице продолжат следить за состоянием гонщика в связи с подозрением на сотрясение мозга. Как сообщает команда, состояние Ходжа стабильное и удовлетворительное.

 

  Альваро Ходж второй сезон выступает в команде Deceuninck-Quick Step, в этом году он принёс команде семь побед, последнюю из которых одержал несколько дней назад, выиграв классику Münsterland Giro-2019.

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Теги к статье: Альваро Ходж Alvaro Hodeg Альваро Ходег Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 5.05.2018

    Скорейшего выздоровления!

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 4.05.2019

    Здоровья и восстановления гонщику! Эпизод смотрелся пугающе, с тревогой ждала новостей. Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:15 | Регистрация: 4.01.2015

    Падение было страшным. Хоть и на повороте, но скорость большая (зачем Альваро полез по самому внешнему краю), ещё и сильно приложился головой как мне показалось.

    Цитата: SportSpirit
    Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?

    Во Франции (да и в Бельгии, Голландии) любят орги гонок стаивть вот именно такие ограждения с "двойными" ножками, которые выпирают спереди и сзади. Ну хоть на финишном километре могли бы то поставить другие, ровные барьеры
     

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Комментарии

  • VeloVelo
    Андре Грайпель и команда Arkea ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Андре - это не по-немецки.
    Это уже "по-европейски". "Новая волна".
    У нас тоже это появилось - Андрей-Андре, Сергей-Серж и т.д.

    ЗЫ: я болею за Андре Грайпеля, если что. Желаю ему всего наилучшего в спорте и на гражданке.

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    VeloVelo-Фото

    Черкасов, однако!

  • VeloVelo
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    VeloVelo-Фото
    Далеко не у всех есть евроспорт-2, увы и ах и неизвестно почему.
  • EL-Fenomeno
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Падение было страшным. Хоть и на повороте, но скорость большая (зачем Альваро полез по самому внешнему краю), ещё и сильно приложился головой как мне показалось.

    Цитата: SportSpirit
    Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?

    Во Франции (да и в Бельгии, Голландии) любят орги гонок стаивть вот именно такие ограждения с "двойными" ножками, которые выпирают спереди и сзади. Ну хоть на финишном километре могли бы то поставить другие, ровные барьеры
     

  • motte
    Примож Роглич – победитель Gir ... (1)
    motte-Фото

    Жёстко поимел весь и всех

    Теперь, там где Нибали и роглич, будет всегда заманчиво-:)

  • SportSpirit
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Здоровья и восстановления гонщику! Эпизод смотрелся пугающе, с тревогой ждала новостей. Металлический забор на вираже на финише спринтерского этапа - это КАК?
  • Mima
    Альваро Ходж получил травмы пр ... (3)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Хорватии-2019. Этап 5 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Видела, на Ломбардию настраивается ся
  • Nathan
    Giro dell’Emilia-2019 (8)
    Nathan-Фото
    На Евроспорт 2 была прямая трансляция
  • GTX
    Tour de l'Eurometropole-2019 (1)
    GTX-Фото
    На финише Ходег серьйозно разбился, недеемся все будет хорошо

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