Альваро Ходж получил травмы при падении в финале Tour de l’Eurometropole-2019

Альваро Ходж серьёзно пострадал при падении в финале Tour de l’Eurometropole-2019

23-летний колумбийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходж (Alvaro Hodeg) получил многочисленные травмы, упав на повороте за несколько сотен метров до финиша классики Tour de l’Eurometropole-2019.

После падения Альваро Ходжа сразу увезли в машине скорой помощи в больницу.

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step сообщается, что у колумбийского гонщика диагностированы многочисленные переломы – перелом левого предплечья, правого плеча и перелом двух рёбер.

Альваро Ходжу требуется операция на плече, которую проведут в Бельгии в воскресенье, 6 октября. В больнице продолжат следить за состоянием гонщика в связи с подозрением на сотрясение мозга. Как сообщает команда, состояние Ходжа стабильное и удовлетворительное.

Альваро Ходж второй сезон выступает в команде Deceuninck-Quick Step, в этом году он принёс команде семь побед, последнюю из которых одержал несколько дней назад, выиграв классику Münsterland Giro-2019.