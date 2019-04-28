Доменико Поццовиво уверен, что восстановится к Джиро д’Италия-2019

Доменико Поццовиво пропустит Льеж-Бастонь-Льеж-2019

36-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво, упавший во время классики Флеш Валлонь-2019, пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, но к старту Джиро д’Италия-2019 успеет восстановиться.

В видео, опубликованном в твиттере команды, Доменико Поццовиво сказал: «Утром, на следующий день после падения, было больно. Но я уверен, что восстановлюсь к Джиро д’Италия-2019. Думаю, смогу вернуться на велосипед через несколько дней».

Карло Гуардашионе, врач команды Bahrain Merida: «Утром после травмы Доменико чувствовал боль. Хирург проверит состояние травмированного бедра. Оно пострадало больше всего. Думаю, Доменико необходимы три или четыре дня отдыха без гонок».