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Доменико Поццовиво уверен, что восстановится к Джиро д’Италия-2019

Доменико Поццовиво пропустит Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

 

  36-летний итальянский гонщик команды Bahrain Merida Доменико Поццовиво, упавший во время классики Флеш Валлонь-2019, пропустит Льеж-Бастонь-Льеж, но к старту Джиро д’Италия-2019 успеет восстановиться.

 

 

  В видео, опубликованном в твиттере команды, Доменико Поццовиво сказал: «Утром, на следующий день после падения, было больно. Но я уверен, что восстановлюсь к Джиро д’Италия-2019. Думаю, смогу вернуться на велосипед через несколько дней».

 

  Карло Гуардашионе, врач команды Bahrain Merida: «Утром после травмы Доменико чувствовал боль. Хирург проверит состояние травмированного бедра. Оно пострадало больше всего. Думаю, Доменико необходимы три или четыре дня отдыха без гонок».

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Теги к статье: Доменико Поццовиво

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Петер Саган отказался от старт ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Осс вообще на себя не похож этой весной. Очень жаль.
    Михаил, а что за бизнес у них?

  • VeloVelo
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сивакова с заслуженной Победой! Скай работала на Пашу,
    а это подтверждает, что он ценный гонщик на генерал.
    Фруми Уважение! Тео хорош.

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    VeloVelo-Фото

    Что-то комментариев от болельщиков Астаны не видно. 
    Видимо, интерес закончился? pardon

  • velodoctor
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    velodoctor-Фото
    Овечкин в том году побеждал вроде.
  • Гонщик
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Да, Павел крут, наконец то сказал свое слово в скае , в день уходящего ская и нового спонсора,  красиво Павел! 
    Сколько классных учеников молодых дарований на гт у шкипера, у них свой рейтинг внутри команды, красота !
    Пора теперь на Джиро показать себя .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Кастилии и Леона-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Опять Чимолай ,ничего себе
  • uran
    Петер Саган отказался от старт ... (12)
    uran-Фото
    Думаю как спринтер ему будет проще психологически, доехал до финиша, поборолся за позицию, ускорение. Вопрос с Bora, в их приоритете на гонку.
  • дрокер
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    дрокер-Фото

    Павла с победой! Давно их у нас не было в недельках, если не ощибаюсь, крайний раз Ильнур брал Романдию.

    Харту и Фруму гран мерси, команда отработала на отлично.

    Власов молодец, немного не хватило на последних этапах, думаю, победы будут.

  • RVL
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    RVL-Фото

    Мне все понравилось! И Сиваков и Нибали. И особенно работа Скай,  как команды в целом.  Здесь они победили Бахрейн, в лице одинокого Винченцо  

  • Николай Н.
    Тур Альп-2019. Этап 5 (15)
    Николай Н.-Фото

    Хоть тур был маленький, всего 5 этапов, но какие этапы, приятно было смотреть. Сивакову видно дали добро в Скай на победу и он не подвёл. Молодец.

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