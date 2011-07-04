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Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

 Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

 

  4 октября Жулиан Алафилипп выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2020 в радужной майке чемпиона мира-2020. За два дня до начала гонки 28-летнего французского велогонщика  команды Deceuninck-Quick Step ждал сюрприз – новый велосипед Specialized Tarmac SL7, на котором Жулиан Алафилипп будет выступать весь следующий год.

 

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана АлафилиппаНовый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

 

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мираЛьеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мираЛьеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мираЛьеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мираЛьеж-Бастонь-Льеж-2020 &ndash; первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

  На новом  Specialized Tarmac SL7 Жулиан Алафилипп, воспользовавшись хорошей погодой,  провёл разведку финальных 65 км дистанции Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Вместе с товарищами по команде Андреа Баджиоли, Реми Каваньей, Тимом Деклерком, Дрисом Девенинсом, Бобом Юнгельсом и Мори Вансевенаном он проехал самые трудные подъёмы «Старейшей» классики – Монумента – Розье (Côte du Rosier), Макисар (Col du Maquisard), Редут (Côte de la Redoute), Форже (Côte des Forges) и Рош-о-Фокон (Côte de la Roche-aux-Faucons).

 

 Жулиан Алафилипп: «Велосипед, который меня ждал, стал настоящим драгоценным сюрпризом. Такое удовольствие получить его здесь, в отеле, и знать, что он будет моим весь год, в котором я намереваюсь как можно чаще быть впереди и показывать его на гонках. Это особенный подарок, мне нравятся штрихи, которые сделаны для меня лично. Благодарю Specialized за это, они сделали потрясающую работу.

 

   С огромной радостью в первый раз после чемпионата мира присоединился к товарищам по команде. Утром хотелось поскорей выехать на тренировку на новом, специально сделанном для меня Specialized. Мы отлично проехали, ещё приятнее тренировку сделали болельщики на Редуте, которые мне аплодировали. С нетерпением предвкушаю старт в воскресенье на первой гонке, которую поеду как чемпион мира. Буду готов приложить все силы в борьбе за высокий результат».

 

  Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас Льеж-Бастонь-Льеж-2020 будет особенным, Жулиан впервые поедет в радужной майке чемпиона мира. У нас отличная и решительно настроенная команда, готовая его поддержать, с сильными гонщиками, способными контролировать гонку и вывозить его на хорошую позицию перед подъёмами. Кажется, по прогнозу, погода в воскресенье будет не слишком хорошей, но мы поедем с боевым настроем, надеемся на ещё один высокий результат».

  

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege классика Мирового тура Монумент велоспорта однодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:10 | Регистрация: 4.07.2011

    Класс!

    Завтра одна из самых тяжелейших однодневок в мире велоспорта и являющейся одной из пяти монументов . Самый старейший монумент велоспорта.

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Комментарии

  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (8)
    AmLoket-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    ВСЕМ в добрый путь, так сказать!
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Giant72
    Цитата: Astanaforever
    Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, *******************************************Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он?
    А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА
    Я болею не гонцов , а за Астану. Гонцы приходят и уходят, а команда остается.Пусть Лопес уходит в Инеос. Флаг ему в руки. По слухам он идет в Израиль.

    Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК
    Бывает так, что команда за которую успешно выступает любимый велогонщик вообще бесит. У меня так было. Но не без причины. Обжегшись на молоке, дула на воду :)
  • Astanaforever
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Astanaforever-Фото
    Вот зачем Фульсу нужен был тур? Гонял бы арденские классики..зарабатывал очки UCI. Выиграл бы что нибудь как Ломбардию, а может и защитил свой титул ЛБЛ. И был бы в полном ажуре и по очкам и по рейтингу . А то щас сольет Джиро на третьей неделе. И команду укатает вусмерть понапрасну. И итог будет во втором десятке. Ни очков, ни результатов. И без побед. Может я не прав? А Вот Власова прокапитанить можно было. Он бы рвал и метал для своего будущего контракта. И был бы результат. По крайней мере белая майка и может пьедестал. А так щас впустую на Фульса пахать будет. Да уж.
  • SportSpirit
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6)
    SportSpirit-Фото
    В стиле пятничной вечерней патетики, наблюдая как "дорогих россиян" готовят ко второй волне) хочется вторить вашему посылу: все в нашей жизни вопрос приоритетов!
  • patar
    BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5)
    patar-Фото
    Я думал он король говорит, типа как перевод..
  • Lucky
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Lucky-Фото
    Цитата: Arciv
    Роглич что тут забыл?)))
    Видимо команда с вами забыла посоветоваться
  • motte
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – перва ... (1)
    motte-Фото

    Класс!

    Завтра одна из самых тяжелейших однодневок в мире велоспорта и являющейся одной из пяти монументов . Самый старейший монумент велоспорта.

  • flugegeheimen
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    flugegeheimen-Фото

    Ухх, состав что надо! У Жужу и Хирши интересная дуэль этой осенью вырисовывается. 

  • SportSpirit
    BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5)
    SportSpirit-Фото

    Сорен Крэг (Андресен) удивил разделкой, на фоне Кюнга - силен!

    Вот что значит поверить в свои личные возможности.

     

  • Arciv
    Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4)
    Arciv-Фото
    Роглич что тут забыл?)))
  • Sezar
    Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6)
    Sezar-Фото

    Скорее продолжилось. Нидерландский премьер еще месяца 3 назад говорил, что нет оснований проводить гонку. Здесь дело не в гонке. А в подходе страны к решению проблем. В Швейцарии ЧМ отменяют, а в Италии - можно. Вопрос приоритетов.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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