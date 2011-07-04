Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

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Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа
4 октября Жулиан Алафилипп выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2020 в радужной майке чемпиона мира-2020. За два дня до начала гонки 28-летнего французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step ждал сюрприз – новый велосипед Specialized Tarmac SL7, на котором Жулиан Алафилипп будет выступать весь следующий год.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel
На новом Specialized Tarmac SL7 Жулиан Алафилипп, воспользовавшись хорошей погодой, провёл разведку финальных 65 км дистанции Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Вместе с товарищами по команде Андреа Баджиоли, Реми Каваньей, Тимом Деклерком, Дрисом Девенинсом, Бобом Юнгельсом и Мори Вансевенаном он проехал самые трудные подъёмы «Старейшей» классики – Монумента – Розье (Côte du Rosier), Макисар (Col du Maquisard), Редут (Côte de la Redoute), Форже (Côte des Forges) и Рош-о-Фокон (Côte de la Roche-aux-Faucons).
Жулиан Алафилипп: «Велосипед, который меня ждал, стал настоящим драгоценным сюрпризом. Такое удовольствие получить его здесь, в отеле, и знать, что он будет моим весь год, в котором я намереваюсь как можно чаще быть впереди и показывать его на гонках. Это особенный подарок, мне нравятся штрихи, которые сделаны для меня лично. Благодарю Specialized за это, они сделали потрясающую работу.
С огромной радостью в первый раз после чемпионата мира присоединился к товарищам по команде. Утром хотелось поскорей выехать на тренировку на новом, специально сделанном для меня Specialized. Мы отлично проехали, ещё приятнее тренировку сделали болельщики на Редуте, которые мне аплодировали. С нетерпением предвкушаю старт в воскресенье на первой гонке, которую поеду как чемпион мира. Буду готов приложить все силы в борьбе за высокий результат».
Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас Льеж-Бастонь-Льеж-2020 будет особенным, Жулиан впервые поедет в радужной майке чемпиона мира. У нас отличная и решительно настроенная команда, готовая его поддержать, с сильными гонщиками, способными контролировать гонку и вывозить его на хорошую позицию перед подъёмами. Кажется, по прогнозу, погода в воскресенье будет не слишком хорошей, но мы поедем с боевым настроем, надеемся на ещё один высокий результат».
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