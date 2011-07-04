Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

AmLoket

Джиро д’Италия-2020. Цитаты пе ... (8) Цитата: EL-Fenomeno

Цитата: Astanaforever Цитата: Giant72 Цитата: Astanaforever Герант Томас: «Я взволнован, но знаю также, что мне надо оставаться спокойным. Мы, безусловно, одна из лучших команд, *******************************************Берналь тоже перед туром хвалил свою команду налево направо. И что? Где он? А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА А я то думал вы только к Берналю так, ан нет, оказывается проблема куда глубже и кроется совсем не в гонщиках или команде)Вот Лопез перейдет в Инеос, и тогда будет ТОПОВАЯ КОМАНДА Я болею не гонцов , а за Астану. Гонцы приходят и уходят, а команда остается.Пусть Лопес уходит в Инеос. Флаг ему в руки. По слухам он идет в Израиль.

Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК

ВСЕМ в добрый путь, так сказать!Лукавите вы, однако. Как можно болеть за команду и не болеть за конкретного (хоть одного) велогонщика. Велоспорт это не футбол или хоккей, где ТОПовый игрок может отвеерить, а команда в итоге все-равно проиграет. И да, разве не можно болеть за команду и в то же время переживать за спортсмена (не из любомий тебе команды) ? Я вот, к примеру, не особо топлю за Сагана, но БОРА мне нравится. За Нибали двумя руками, но есть команды симпатишней мне чем ТРЭК Бывает так, что команда за которую успешно выступает любимый велогонщик вообще бесит. У меня так было. Но не без причины. Обжегшись на молоке, дула на воду :)

Astanaforever

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4) Вот зачем Фульсу нужен был тур? Гонял бы арденские классики..зарабатывал очки UCI. Выиграл бы что нибудь как Ломбардию, а может и защитил свой титул ЛБЛ. И был бы в полном ажуре и по очкам и по рейтингу . А то щас сольет Джиро на третьей неделе. И команду укатает вусмерть понапрасну. И итог будет во втором десятке. Ни очков, ни результатов. И без побед. Может я не прав? А Вот Власова прокапитанить можно было. Он бы рвал и метал для своего будущего контракта. И был бы результат. По крайней мере белая майка и может пьедестал. А так щас впустую на Фульса пахать будет. Да уж.

SportSpirit

Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6) В стиле пятничной вечерней патетики, наблюдая как "дорогих россиян" готовят ко второй волне) хочется вторить вашему посылу: все в нашей жизни вопрос приоритетов!

patar

BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5) Я думал он король говорит, типа как перевод..

Lucky

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4) Цитата: Arciv Роглич что тут забыл?))) Видимо команда с вами забыла посоветоваться Видимо команда с вами забыла посоветоваться

motte

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – перва ... (1) Класс! Завтра одна из самых тяжелейших однодневок в мире велоспорта и являющейся одной из пяти монументов . Самый старейший монумент велоспорта.

flugegeheimen

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4) Ухх, состав что надо! У Жужу и Хирши интересная дуэль этой осенью вырисовывается.

SportSpirit

BinckBank Tour-2020. Этап 4 (5) Сорен Крэг (Андресен) удивил разделкой, на фоне Кюнга - силен! Вот что значит поверить в свои личные возможности.

Arciv

Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Превью (4) Роглич что тут забыл?)))

Sezar

Классика Амстел Голд Рэйс-2020 ... (6) Скорее продолжилось. Нидерландский премьер еще месяца 3 назад говорил, что нет оснований проводить гонку. Здесь дело не в гонке. А в подходе страны к решению проблем. В Швейцарии ЧМ отменяют, а в Италии - можно. Вопрос приоритетов.