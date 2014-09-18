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Велосипед Альберто Контадора продан на аукционе

Велосипед Альберто Контадора продан на аукционе за 22 550 евро

 

 

  Альберто Контадор довёл до конца акцию с продажей велосипеда Specialized S-Works tarmac, на котором выступал в 2011 году на Джиро д’Италия и Тур де Франс. Победитель семи Гранд-туров, выставив в начале апреля велосипед на аукцион eBay, чтобы собрать деньги для фонда Красного Креста Испании, столкнулся с неожиданными трудностями.

 

 

Photo © Instagram @acontadoroficial

 

 

  Стартовая цена велосипеда составляла 2500 долларов и быстро достигла 20 000 долларов, после чего аукцион на eBay оказался заблокирован, так как предложенная сумма намного превышала стоимость для выставленных вещей этого типа.

 

  Альберто Контадор в интервью Cyclingnews объяснил: «Всё шло отлично, но когда сумма достигла этой величины, eBay автоматически заблокировал аукцион, потому что цена оказалась намного выше, чем обычно стоят вещи этой категории.

 

  Цена взлетела так высоко, что всё закончилось отменой. Я пытался разрешить проблему в течение последующих трёх дней, но это оказалось невозможно, так как начались пасхальные выходные.

 

  Наконец, мы довели аукцион до конца через испанский аукционный дом. Велосипед ушёл за 22500 евро. Сумма хорошая, но думаю, что на eBay она была бы вдвое выше.

 

  Но даже так это хороший итог, мы смогли помочь в борьбе с коронавирусом, который нанёс такой сильный удар Испании. Надо стараться, будь это маленький или большой вклад в общее дело, важно, чтобы он был».

 

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Теги к статье: Альберто Контадор

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 19:32 | Регистрация: 18.09.2014

    Люблю - не могу!))

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Александра
    Велосипед Альберто Контадора п ... (1)
    Александра-Фото

    Люблю - не могу!))

  • wintermute
    Антван Толук: «Стараюсь взять ... (5)
    wintermute-Фото
    Я так понимаю, это было княжество, вокруг которого постепенно все остальные Низкие Земли собрались :)
  • SportSpirit
    Антван Толук: «Стараюсь взять ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Спасибо за интересное интервью.

     

    Нешаблонный парень, со своей географической самобытностью. 

     

    Пиво с крветками на лодке - отличный способ самоизоляции)

     

     

     

     

  • Shalam s Urala
    Антван Толук: «Стараюсь взять ... (5)
    Shalam s Urala-Фото
    точно! - когда писал "Голландия", что-то в памяти ещё почесалось - краем уха то слышал эту новость не так давно )
    с 1 января - только Нидерланды
  • wintermute
    Антван Толук: «Стараюсь взять ... (5)
    wintermute-Фото
    Велолайв как просветительский ресурс :)
    Только не Голландии, а Нидерландов. Северная и Южная Голландии — тоже провинции.
    Отсюда и известные названия, данные переселенцами — Новая Зеландия, Новая Голландия.
  • Shalam s Urala
    Антван Толук: «Стараюсь взять ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    спасибо, теперь знаю, что Зеландия - одна из 12-ти провинций Голландии ))

  • sashaney
    Том Дюмулин: «Виртуальные гонк ... (1)
    sashaney-Фото

    250 маловато что то. ошибка перевода?

  • Semen057
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (13)
    Semen057-Фото

    Вирус в мозгах....

  • Ice
    Врач команды Bahrain-Merida о ... (1)
    Ice-Фото

    Я хз, но в наших бассейнах с хлоркой вообще никакой вирус не выживет) А меры принимать придется однозначно, но это того стоит.

  • Ice
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.

    Да-да) Чтобы старый лис больше ценил их лояльное отношение. Могли в узком кругу это оговорить, но выставили так, чтобы все увидели, что компания не отказывается от принятых обязательств. Хоть какую-то имиджевую пользу извлекли.

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