Альберто Контадор выставил на аукцион велосипед ради сбора денег для Красного Креста

Альберто Контадор выставил на аукцион eBay велосипед, на котором выступал в 2011 году на Джиро д’Италия и Тур де Франс

Альберто Контадор, победитель семи Гранд-туров, выставил на аукцион eBay велосипед, на котором выступал на Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2011 году. Средства, вырученные от продажи велосипеда, будут переданы в фонд Красного Креста Испании, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Велосипед – это белый Specialized S-Works tarmac, на раме которого написано имя Контадора, присутствуют изображения испанского флага, а также розовая, жёлтая и красная полоски, указывающие на его победы на трёх Гранд-турах – Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльта Испании. Велосипед оснащён компонентами 'Limited Tour Edition' SRAM, тормозанми Shimano, педалями Speedplay. Карбоновые колёса Zipp, руль FSA.

Альберто Контадор сообщил об этом через Твиттер: «Привет всем. Мы сражаемся с COVID-19, и я хочу приложить ещё одно усилие. Я выставляю на аукцион этот особенный для меня велосипед, на котором выступал на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2011. Вырученная сумма пойдёт в #cruzrojaresponde».

Начальная цена велосипеда – 2500 евро.

Альберто Контадор, победитель семи Гранд-туров, в 2011 году выиграл Джиро д’Италия, но позже лишился этой победы из-за положительного теста на кленбутерол. На Тур де Франс-2011 Альберто Контадор занял 5-е место.