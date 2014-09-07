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Петер Саган: "Мы должны гордиться Алехандро Вальверде, который шёл к победе много лет"

Петер Саган представил новую майку, в которой будет выступать после чемпионата мира, где не смог защитить свой титул

 

 

  После трёх лет, проведённых в радужной майке чемпиона мира,  Петер Саган, не защитивший титул в групповой гонке чемпионата мира-2018,  представил майку, в которой проведёт оставшуюся часть этого сезона и половину сезона следующего года. Он вновь будет заметен в пелотоне благодаря  белой майке, но на этот раз на плечах Петера Сагана будет майка чемпиона Словакии в групповой гонке. О титуле трёхкратного чемпиона мира будут напоминать радужные полоски на рукавах.  

 

 

 

 

  Во вторник, 2 октября, Петер Саган представил в северной Италии свою линию спортивной одежды Sportful, а 4 октября в Лондоне пройдёт презентация новой книги Петера Сагана «My World»: «Я носил радужную майку чемпиона мира три года, это было захватывающий, меняющий жизнь опыт. Мне хочется поделиться моей историей с потрясающими болельщиками, которые ездят по всему миру, чтобы приветствовать меня».

 

   28-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe не финишировал в групповой гонке чемпионата мира-2018, но поднялся на подиум, где вручил золотую медаль новому чемпиону мира Алехандро Вальверде.

 

  В интервью VeloNews Петер Саган пошутил, сказав, что не выиграл в четвёртый раз, потому что стал «слишком толстым»: «Почему я не выиграл? Я слишком толстый! Что я мог сделать на таком маршруте со своими 80 кг. Мне было очень тяжело в тот день. Мы должны гордиться новым чемпионом мира, который боролся за радужную майку много лет. Когда в 2003 Вальверде взял серебряную медаль, я уже выступал в гонках, но не смотрел гонки профессионалов, жил в своём мире.

 

  Я вышел наградить его, потому что, по меньшей мере, у меня был шанс коснуться новой майки чемпиона мира, которая три года была моей и уже начала ощущаться как бремя.

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Я спросил UCI, можно ли мне подняться на подиум и испытывал гордость, передавая медаль Алехандро. Ему это понравилось, я сказал, чтобы он наслаждался этой майкой и провёз её по всему миру».

 

  На вопрос, будет ли Петер Саган продолжать выступать в том же возрасте, что и 38-летний Алехандро Вальверде, словацкий гонщик ответил: «Надеюсь, что нет. Не думаю, что я так же силён, как он. Я уже чувствую усталость».

 

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Теги к статье: Петер Саган Алехандро Вальверде чемпион мира радужная майка чемпиона мира

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 24.12.2017

    Красавцы ,оба.В понедельник ,понравились слова Контадора ,который сказал что : столько лет мы были прямыми соперниками ,но ты тот кто заслуживает радужную майку больше всех.

  2. tim147

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 7.09.2014

    Невольно вспомнилось из новеллы "Улисс и собачник" О'Генри: "Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном Запада рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы". 

    Шутка шуткой, а Сагану нужно выиграть всего (!) один ЧМ и стать абсолютным рекордсменом за всю историю. Ну а Вальверде с семью медалями (у 6 гонщиков прошлого столетия по четыре) свою историю уже написал. Петер, dopredu! Алехандро, vamos!

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Комментарии

  • tim147
    Петер Саган: "Мы должны горди ... (2)
    tim147-Фото

    Невольно вспомнилось из новеллы "Улисс и собачник" О'Генри: "Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном Запада рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы". 

    Шутка шуткой, а Сагану нужно выиграть всего (!) один ЧМ и стать абсолютным рекордсменом за всю историю. Ну а Вальверде с семью медалями (у 6 гонщиков прошлого столетия по четыре) свою историю уже написал. Петер, dopredu! Алехандро, vamos!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Петер Саган: "Мы должны горди ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавцы ,оба.В понедельник ,понравились слова Контадора ,который сказал что : столько лет мы были прямыми соперниками ,но ты тот кто заслуживает радужную майку больше всех.
  • Александра
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (9)
    Александра-Фото
    Ещё два года! Я только за. При этом шансы Кинтаны становятся все более призрачными. Шансы на все. Не знаю, что там думают у Мувиков, но похоже на то, что пока катается Вальверде, ставка будет только на него.
  • GTX
    Sparkassen Münsterland Gi ... (2)
    GTX-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Проснулся гигант М. Walscheid после Вуэльта-18, где его вообще не было видно.
    да, нежданчик. Ставил на Аккермана
  • Yuriy 17
    Sparkassen Münsterland Gi ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Проснулся гигант М. Walscheid после Вуэльта-18, где его вообще не было видно.

  • Серафим
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (9)
    Серафим-Фото
    Он это у всех спрашивает. Ну ладно, не у всех, у избранных.
  • vitali
    Результаты чемпионата мира-201 ... (83)
    vitali-Фото

    Алехандро выиграл по делу, и, при этом, на трассе, скроенной специально под него, ну и может ещё под пяток гонцов, умеющих взлетать на Мюр де Уи. Только здесь нужно было сделать это не через 200 км дороги, а через 250 км, и перед этим накушаться 8-ю или 9-ю торчками, общей протяженностью под 60км. Таковых на этой гонке оказалось три человека, а Вальверде из них - самым резким. 

    Величие, или не величие гонщика - это вещь вообще относительная, и оценивается сугубо индивидуально каждым из нас. Велик-ли Вальверде для велоспорта вообще? однозначно "да". Поскольку, если взять его победы в разных престижных гонках, то они растянуты по времени уже в течение 16 лет. А если посмотреть историю велоспорта вообще, то самые первые из престижных гонок начались где-то 110 лет назад, может чуть меньше, или чуть больше. Таким образом, даже чисто арифметически, Алехандро демонстрирует высочайший уровень мастерства на временном промежутке, равном 1/7 истории современного велоспорта.

    Даже не знаю, есть-ли еще такие гонщики, да еще с таким количеством побед и призовых мест в престижнейших гонках? 

    Отсюда и весь вывод

     

  • GTX
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (1)
    GTX-Фото
    комментатора просто невозможно было слушать. абсолютное невидинье текущей ситуации в гонке
  • Катерина
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (9)
    Катерина-Фото
    Конечно вы не поняли. Movistar Team. Исправленному верить.
  • Camel
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Катерина
    ...стиль испанцев на ЧМ отличался от привычной практики мувов...

     

    Кто такие "мувы"?

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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