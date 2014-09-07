Петер Саган: "Мы должны гордиться Алехандро Вальверде, который шёл к победе много лет"

Петер Саган представил новую майку, в которой будет выступать после чемпионата мира, где не смог защитить свой титул

После трёх лет, проведённых в радужной майке чемпиона мира, Петер Саган, не защитивший титул в групповой гонке чемпионата мира-2018, представил майку, в которой проведёт оставшуюся часть этого сезона и половину сезона следующего года. Он вновь будет заметен в пелотоне благодаря белой майке, но на этот раз на плечах Петера Сагана будет майка чемпиона Словакии в групповой гонке. О титуле трёхкратного чемпиона мира будут напоминать радужные полоски на рукавах.

Во вторник, 2 октября, Петер Саган представил в северной Италии свою линию спортивной одежды Sportful, а 4 октября в Лондоне пройдёт презентация новой книги Петера Сагана «My World»: «Я носил радужную майку чемпиона мира три года, это было захватывающий, меняющий жизнь опыт. Мне хочется поделиться моей историей с потрясающими болельщиками, которые ездят по всему миру, чтобы приветствовать меня».

28-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe не финишировал в групповой гонке чемпионата мира-2018, но поднялся на подиум, где вручил золотую медаль новому чемпиону мира Алехандро Вальверде.

В интервью VeloNews Петер Саган пошутил, сказав, что не выиграл в четвёртый раз, потому что стал «слишком толстым»: «Почему я не выиграл? Я слишком толстый! Что я мог сделать на таком маршруте со своими 80 кг. Мне было очень тяжело в тот день. Мы должны гордиться новым чемпионом мира, который боролся за радужную майку много лет. Когда в 2003 Вальверде взял серебряную медаль, я уже выступал в гонках, но не смотрел гонки профессионалов, жил в своём мире.

Я вышел наградить его, потому что, по меньшей мере, у меня был шанс коснуться новой майки чемпиона мира, которая три года была моей и уже начала ощущаться как бремя.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Я спросил UCI, можно ли мне подняться на подиум и испытывал гордость, передавая медаль Алехандро. Ему это понравилось, я сказал, чтобы он наслаждался этой майкой и провёз её по всему миру».

На вопрос, будет ли Петер Саган продолжать выступать в том же возрасте, что и 38-летний Алехандро Вальверде, словацкий гонщик ответил: «Надеюсь, что нет. Не думаю, что я так же силён, как он. Я уже чувствую усталость».