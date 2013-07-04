Мадс Педерсен выступит в радужной майке чемпиона мира на трёх гонках до конца сезона

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- Дата:
- Вчера, 20:30
Мадс Педерсен в радужной майке чемпиона мира-2019 проедет три классики
Выиграв спринт из отрыва после 6 с половиной часов в холоде и под дождём, 23-летний Мадс Педерсен стал первым датским гонщиком, победителем групповой гонки чемпионата мира. В этом сезоне Педерсен, выступающий в команде Trek-Segafredo, ещё успеет выйти на старт в майке чемпиона мира-2019, а заодно проверить, будет ли действовать на него так называемое «проклятие радужной майки».
Датский гонщик проедет три классики – 5 октября «Тур Еврометрополь» (Tour de l'Eurométropole), 8 октября - «Тре Валли Варезине» (Tre Valli Varesine) и 9 октября – Милан – Турин (Milano-Torino).
На «Туре Еворметрополь» Мадс Педерсен будет защищать свой титул, в прошлом году он выиграл эту классику, и тоже под проливным дождём, опередив Жампи Друкера и Оливера Насена.
Мадс Педерсен: «Я всё ещё не могу поверить, что, действительно, сделал это! Просто с ума сойти. На финише у меня начались судороги, когда хотел расстегнуть педали. Вокруг меня было так много людей, а я не мог стоять.
В прошлом было так много сильных ребят, и тех, кто ещё продолжает выступать. Матти Брешель выигрывал серебро и бронзу. Мне не верится, что наша сборная, наконец, получила эту майку, и я повезу домой золотую медаль чемпионата мира.
Конечно, в первый раз выйти на старт в моей радужной майке – это особенное событие. Я счастлив, что смогу в ней показаться до конца сезона.
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