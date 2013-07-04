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Мадс Педерсен выступит в радужной майке чемпиона мира на трёх гонках до конца сезона

Мадс Педерсен в радужной майке чемпиона мира-2019 проедет три классики  

 

 

  Выиграв спринт из отрыва после 6 с половиной часов в холоде и под дождём, 23-летний Мадс Педерсен стал первым датским гонщиком, победителем групповой гонки чемпионата мира. В этом сезоне Педерсен, выступающий в команде Trek-Segafredo, ещё успеет выйти на старт в  майке чемпиона мира-2019, а заодно проверить, будет ли действовать на него так называемое «проклятие радужной майки». 

 

  Датский гонщик проедет три классики – 5 октября  «Тур Еврометрополь» (Tour de l'Eurométropole), 8 октября -  «Тре Валли Варезине» (Tre Valli Varesine) и 9 октября – Милан – Турин (Milano-Torino).

 

  На «Туре Еворметрополь» Мадс Педерсен будет защищать свой титул, в прошлом году он выиграл эту классику, и тоже под проливным дождём, опередив Жампи Друкера и Оливера Насена.

 

 

  Мадс Педерсен: «Я всё ещё не могу поверить, что, действительно, сделал это! Просто с ума сойти. На финише у меня начались судороги, когда хотел расстегнуть педали. Вокруг меня было так много людей, а я не мог стоять.  

 

  В прошлом было так много сильных ребят, и тех, кто ещё продолжает выступать. Матти Брешель выигрывал серебро и бронзу. Мне не верится, что наша сборная, наконец, получила эту майку, и я повезу домой золотую медаль чемпионата мира.

 

  Конечно, в первый раз выйти на старт в моей радужной майке – это особенное событие. Я счастлив, что смогу в ней показаться до конца сезона.

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Красавчик.

    Вся жизнь это гонка.

  2. Nathan

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 11.09.2016

    Ну хоть какая-то радость теперь у Трэка, а то и вспомнить нечего за весь сезон, ну кроме выступления Чиконе на Джиро.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 4.07.2013

    Ты теперь Чемпион Мира!
    Удачи, Мадси! )

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