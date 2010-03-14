Крис Фрум о пропуске Тур де Франс-2020 и новых целях

Крис Фрум - капитан велокоманды Ineos Grenadiers на Вуэльте Испании-2020



Крис Фрум второй год подряд пропускает Тур де Франс. В 2019 году четырёхкратный победитель Большой Петли не смог бороться за пятую жёлтую майку из-за тяжёлой травмы, полученной на Критериуме Дофине-2019.

В этом году он не включён в состав на Тур де Франс-2020, так как команда бросит все силы на поддержку победителя Тур де Франс прошлого года Эгана Берналя, который будет единоличным капитаном команды INEOS Grenadiers. 35-летний британский велогонщик поедет капитаном команды INEOS Grenadiers на Вуэльту Испании-2020.

В своём видеообращении Крис Фрум сказал, что более реалистичной для него в его нынешней физической форме является борьба за победу на испанском Гранд-туре, который в этом году пройдёт с 20 октября по 8 ноября.

Крис Фрум: «У меня большая перестройка целей с Тур де Франс на Вуэльту Испании-2020. Но я думаю, учитывая, через что я прошёл в прошлом году, моё восстановление после прошлогоднего серьёзного падения было невероятным. Мне очень повезло, что я уже сейчас вернулся в гонки.

Однако я не уверен, что, действительно, смог бы выполнить всю необходимую работу, которую потребовалось бы сделать на Тур де Франс в этом году. Считаю, что более реалистично нацелиться на Вуэльту Испании-2020. Это мой шанс по-настоящему включиться в борьбу.

Думаю, люди помнят, что я вернулся после ужасного падения прошлого года, когда переломал кучу костей. Восстановление закончено, у меня ничего не болит, нет никаких остаточных явлений, но, конечно, те травмы сильно выбили меня из работы. Думаю, сейчас процесс возвращения к моей полной физической готовности ещё продолжается.

Чтобы снова побеждать в гонках, необходимо пройти несколько ключевых шагов в смысле прогресса. Надеюсь, на Вуэльте Испании всё сойдётся.

Мне было важно прояснить вопрос о том, какая гонка будет главной целью моего сезона. Я искренне желаю команде удачи в следующем месяце. Гонка будет жесткой, но я всем сердцем верю в Эгана, в команду, которая поедет с ним, в то, что он сможет добиться результата».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Крис Фрум поставит целью Вуэльту. Крис – легенда нашего спорта, настоящий чемпион, продемонстрировавший невероятную стойкость и решимость вернуться после падения прошлого года. Мы хотим поддержать его в борьбе за ещё один титул победителя Гранд-тура, а Вуэльта Испании даёт ему больше времени, чтобы довести прогресс формы до высшего уровня».