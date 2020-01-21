Крис Фрум вернётся в гонки на Туре ОАЭ-2020

Крис Фрум начнёт сезон с Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

Крис Фрум подтвердил, что его первой гонкой в сезоне станет Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020, единственная многодневная гонка Мирового тура на Ближнем Востоке. Тур ОАЭ-2020 пройдёт с 23 по 29 февраля.

Это первая гонка 34-летнего британского гонщика команды Ineos с 12 июня 2019 года, дня, когда он получил тяжёлую травму во время разведки этапа Критериума Дофине.

Photo Credit: Team INEOS

Крис Фрум: «Тренировки прошли отлично, я очень рад объявить, что начну сезон в следующем месяце с Тура ОАЭ, который стартует в Дубае. Я провёл хороший блок тренировок на Гран-Канарии, и предвкушаю следующий шаг в моём восстановлении и возвращении к полной силе. В прошлом году я пропустил эту гонку, это отличное место, чтобы начать сезон».