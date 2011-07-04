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Крис Фрум: «Моё восстановление почти завершено»

Крис Фрум о восстановлении и тренировках

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум принял участие в виртуальной велогонке команды Ineos на платформе Zwift, где занял 6-е место. Победителем гонки стал действующий чемпион мира в разделке Роан Деннис, которому Крис Фрум проиграл 2:33.

 

  Сейчас Крис Фрум находится с семьёй дома в Монако. После виртуальной гонки он рассказал, как проходит восстановление после травмы, полученной им в июне прошлого года во время разведки этапа Критериума Дофине. Сейчас 34-летний британский гонщик тренируется с полной нагрузкой.

 

  Крис Фрум: «Всё идёт хорошо. С детьми я очень занят каждый день, а ещё тренируюсь так много, как только могу, на турбо-тренажёре. Ещё очень много работаю в спортзале.

 

  Восстановление идёт отлично, я даже скажу ещё больше, оно почти закончено. Вне велосипеда я всё ещё выполняю упражнения на усиление правой стороны, которая была травмирована, но я уже вернулся снова к обычным тренировочным нагрузкам, тренировки идут отлично».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 06:23 | Регистрация: 4.07.2011

    Так и должно быть и ни тени сомнения в победе

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 11:08 | Регистрация: 5.10.2016

    вот человек забил на все и готовится к туру

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Комментарии

  • Adriano
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Adriano-Фото

    О массовом спорте в этом году можно вообще забыть. Наивны чьи-то надежды на этот год.в августе может и полегчает,но на конец сентября второй заход вируса.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Sezar-Фото

    Печально это все. Зачем принимать необратимые решения на такой долгий срок? Эпидемия закончится, паника закончится, а запрет отменять будет поздно. Интересно, будут ли ASO давить на испанцев, чтобы они отменили Вуэльту (а то еще проведут, обидно будет).

  • Александра
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Александра-Фото

    Ожидаемо, конечно. Но одно дело просто понимать, а другое - увидеть подтвержение твоим мыслям. 

     

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Адриен-Фото
    Ну тогда вообще не стоит и самим спортом заниматься - сколько погибает спортсменов при разных обстоятельствах на соревнованиях, в том числе - и на велотрассах... А лучше всего вообще дома сидеть не выходя - кирпич на голову упадет, машина наедет, бандит нападет, дерево раздавит, заразу подхватишь - и т.п. Как там у А.С Пушкина -
    Однажды орел спрашивал у ворона: "Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-на-всё только 33 года? " – "Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной" . Орел подумал: "Давай попробую и я питаться тем же" . Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: "Нет, брат ворон: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!"
    Человек должен ЖИТЬ, а не существовать любой ценой...
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Жизни дороже любого спорта и любого экономического роста. Мертвецам, ни гонки, ни ваши рабочие места и зарплаты никогда не принесут никакого блага.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    вот человек забил на все и готовится к туру

  • motte
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (2)
    motte-Фото

    Так и должно быть и ни тени сомнения в победе

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (6)
    Адриен-Фото

    Как говорится - надейся на лучшее, а готовься к худшему.

  • motte
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    motte-Фото

    Рад за шкипера

    Посмотрел с удовольствием

  • kwwk
    Велокоманда Ineos проведёт вел ... (4)
    kwwk-Фото

    Посмотрел. Денис в одну калитку несмотря на горную гонку. 

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