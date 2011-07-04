Крис Фрум: «Моё восстановление почти завершено»

Крис Фрум о восстановлении и тренировках

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум принял участие в виртуальной велогонке команды Ineos на платформе Zwift, где занял 6-е место. Победителем гонки стал действующий чемпион мира в разделке Роан Деннис, которому Крис Фрум проиграл 2:33.

Сейчас Крис Фрум находится с семьёй дома в Монако. После виртуальной гонки он рассказал, как проходит восстановление после травмы, полученной им в июне прошлого года во время разведки этапа Критериума Дофине. Сейчас 34-летний британский гонщик тренируется с полной нагрузкой.

Крис Фрум: «Всё идёт хорошо. С детьми я очень занят каждый день, а ещё тренируюсь так много, как только могу, на турбо-тренажёре. Ещё очень много работаю в спортзале.

Восстановление идёт отлично, я даже скажу ещё больше, оно почти закончено. Вне велосипеда я всё ещё выполняю упражнения на усиление правой стороны, которая была травмирована, но я уже вернулся снова к обычным тренировочным нагрузкам, тренировки идут отлично».