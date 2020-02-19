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Крис Фрум: «Счастлив, что мне дан шанс вернуться в пелотон»

Крис Фрум начинает сезон на Туре ОАЭ-2020

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум возвращается в гонки через восемь месяцев после падения во время разведки этапа Критериума Дофине-2019.  34-летний британский гонщик команды Ineos начинает сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020. На пресс-конференции перед стартом Крис Фрум рассказал о своих ощущениях.

 

 

  Крис Фрум: «С июня прошлого года, когда я упал, прошло 8 месяцев. Сейчас чувствую себя как в первый день возвращения в школу. Очень рад быть здесь. Надеюсь, что у меня достаточный уровень, чтобы пройти гонку. Конечно, я не собираюсь бороться за победу, но с нетерпением жду участия в гонке.

 

  За восемь прошедших месяцев у меня были очень тяжёлые моменты, но я всё время ставил цель постараться и стартовать рано. То, что я здесь, свидетельствует о том, что всё прошло так хорошо, как я надеялся.

 

  Очень счастлив, что мне был дан этот второй шанс вернуться в пелотон. Просто хочу проехать эту неделю как можно лучше, насколько это будет в моих силах. Я должен с чего-то начинать. А это прекрасная гонка для старта сезона.

 

Я немного нервничаю и взволнован, но, думаю, это нормально после такого долгого отсутствия в пелотоне.

 

  Как и следовало ожидать, моя правая сторона, там, где был перелом ноги, всё ещё немного слабее, но я над этим работаю и продолжу работать в ближайшие недели.

 

  Когда кручу педали, конечно, стороны тела работают не равноценно. Левой стороне приходится работать тяжелее, чем правой. Но сейчас это уходит на второй план.

 

  Я концентрируюсь на том, чтобы вернуться и проводить  в седле велосипеда несколько часов. Каждую неделю я продолжаю проводить несколько сессий в работе над дисбалансом сторон, который  у меня остался. Просто прикладываю максимум возможного каждый день, каждую неделю».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • atacama
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    atacama-Фото

    Есть сомнения?

  • Astanaforever
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Звезд зашквал,...-рельефы, отстой. Не интересен тур. Два торчка не в счёт. Смотреть нудно...катят и катят. Оргам минус...Жирный.
  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    YuraHist-Фото

    Эвенпул берет разделку?

  • YuraHist
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    YuraHist-Фото
    Кинтаныч в действии, посмотрим за дальнейшим перерождением...
  • gadu4ka
    «Тур Колумбии-2020» глазами ег ... (9)
    gadu4ka-Фото

    Статья просто читается на одном дыхание! Парни большие молодцы, колумбийские горы - испытание не из лёгких, особенно когда ты хороший трековый гонщик,имеющий мышечную массу, что для трека большой +. Думаю тут есть коментаторы которые прекрасно сидят на диване, смотрят эти гонки, и кроме как зависти, что дальше выезда на дачу им не светит, пишут про какой то туризм, другие же кроме как пальцами тыкать по клавишам врятли вообще что то умеют, а что такое интервью знаю только из телевизора, ну и конечно же "Апалон" который выглядит лучше всех, знает как надо выглядить другим 

  • Адриен
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото


    = Он стал хитрецом и более опытным =

    Давно пора ...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    Sezar-Фото

    Удивительно то, что на пологой Коль д' Эз он умудрился выиграть 40 секунд. Дорвался..

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    veloster-Фото

    Видимо Фульс побаивался своего коллегу в разделке.

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Некрасов упал или что, кто знает все нормально с ним?

  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: veloster
    Как-раз короткие горки никогда не были его сильной стороной.
    Видать, Супермен подготовился.
    100% + Согласен полностью .Ему нужны крутые и длинные горы.Я аж сам удивился как он выстрелил.Он позавчера готов был, но с передачей был косяк какой то на финише.Он стал хитрецом и более опытным. Весь этап ехал где то позади..не видно было.Вот жук)((

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