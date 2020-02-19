Крис Фрум: «Счастлив, что мне дан шанс вернуться в пелотон»

Крис Фрум начинает сезон на Туре ОАЭ-2020

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум возвращается в гонки через восемь месяцев после падения во время разведки этапа Критериума Дофине-2019. 34-летний британский гонщик команды Ineos начинает сезон на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020. На пресс-конференции перед стартом Крис Фрум рассказал о своих ощущениях.

Крис Фрум: «С июня прошлого года, когда я упал, прошло 8 месяцев. Сейчас чувствую себя как в первый день возвращения в школу. Очень рад быть здесь. Надеюсь, что у меня достаточный уровень, чтобы пройти гонку. Конечно, я не собираюсь бороться за победу, но с нетерпением жду участия в гонке.

За восемь прошедших месяцев у меня были очень тяжёлые моменты, но я всё время ставил цель постараться и стартовать рано. То, что я здесь, свидетельствует о том, что всё прошло так хорошо, как я надеялся.

Очень счастлив, что мне был дан этот второй шанс вернуться в пелотон. Просто хочу проехать эту неделю как можно лучше, насколько это будет в моих силах. Я должен с чего-то начинать. А это прекрасная гонка для старта сезона.

Я немного нервничаю и взволнован, но, думаю, это нормально после такого долгого отсутствия в пелотоне.

Как и следовало ожидать, моя правая сторона, там, где был перелом ноги, всё ещё немного слабее, но я над этим работаю и продолжу работать в ближайшие недели.

Когда кручу педали, конечно, стороны тела работают не равноценно. Левой стороне приходится работать тяжелее, чем правой. Но сейчас это уходит на второй план.

Я концентрируюсь на том, чтобы вернуться и проводить в седле велосипеда несколько часов. Каждую неделю я продолжаю проводить несколько сессий в работе над дисбалансом сторон, который у меня остался. Просто прикладываю максимум возможного каждый день, каждую неделю».