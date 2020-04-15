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Крис Фрум надеется проехать два Гранд-тура во второй части сезона 2020 года

Крис Фрум: «Немного света в конце туннеля»

 

 

  Изменения в календаре велогонок, которые Международный союз велосипедистов (UCI) внёс в связи с пандемией коронавируса, вернули велогонщикам возможность ставить цели на вторую часть года. Крис Фрум, который полностью восстановился после травмы, полученной в прошлом году, главной целью этого сезона продолжает ставить Тур де Франс, но также он выразил желание проехать два Гранд-тура, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Крис Фрум надеется проехать два Гранд-тура во второй части сезона 2020 года

 

  В Твиттере Крис Фрум так прокомментировал новость о новых датах проведения Тур де Франс-2020: «Новости, которые многие из нас ждали. Немного света в конце туннеля. Если всё пойдёт хорошо, ожидается, что Тур де Франс стартует 29 августа.

 

  У меня в жизни было много моментов негатива и отчаяния. Знаю, что сейчас тяжёлое для всех нас время, и что велогонки по большому счёту не важны. Но будем надеяться, что мы вернёмся в какой-то степени к нормальной жизни в ближайшем будущем».

 

  В интервью Cyclingnews четырёхкратный победитель Тур де Франс добавил, что Тур де Франс-2020 остаётся его главной целью: «Тур де Франс – моя цель номер один, принимая во внимание потенциальные даты проведения, установленные UCI.

 

  Потом надеюсь принять участие в чемпионате мира, если это не будет конфликтовать с Тур де Франс.

 

  В зависимости от дат проведения других Гранд-туров я бы хотел проехать или Вуэльту Испании, или Джиро д’Италия.

 

  Мою программу в ближайшие недели буду обсуждать с Тимом Керрисоном и ответственными за выступлением команды, и буду отталкиваться уже от этого.

 

Всё это при условии, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в правильном направлении».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Адриен-Фото

    Ох, романтики ! Вы надеетесь, что все вернется к тому, как было ... Я бы тоже этого очень хотел - мол, через пару-тройку месяцев вирус исчезнет так же, как появился, и как будто ничего и не было... ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛ. Но... Мы все, человеки, общество, экономика, мироустройство попали в бурный поток, который закрутил и понес нас, а вот когда и куда вынесет - большой вопрос. Я был бы очень рад, если бы всё устаканилось, и спортивные соревнования, в том числе и шоссейные велогонки ВОЗВРАТИЛИСЬ хоть в каком-нибудь виде и объеме в БУДУЩЕМ году.

  • Серафим
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Серафим-Фото
    Точно, и с половиной выживших ехать дальше спокойно.
  • Колёсник
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    Колёсник-Фото
    Будут неожиданные чемпионы
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Сразу хорошенько просеять пелотон? :)
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    wintermute-Фото
    Вы изначально прицепились к источнику — я показал, что его данные бьются с относительно общепризнанными.

    Швецию с Италией сравнивать бессмысленно — совершенно разные менталитеты. И в разговоре о «шведском чуде» имеет смысл проводить сравнение именно с соседями — схожий менталитет, схожий климат. Больше похоже на контролируемый эксперимент.

    Ну а верить или не верить цифрам… Понятно, что записать можно по разному, поэтому при анализе в любом случае приходится учитывать такое. Хотя правило «дерьмо на входе — дерьмо на выходе» никто не отменял.
  • close2you
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    close2you-Фото
    Что за бред ....
  • AvA
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (6)
    AvA-Фото
    А что, если этот месяц отсрочки ему в плюс будет?..
  • AvA
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    AvA-Фото
    Ну так Швецию сравнивали ж вроде как с Италией и Францией, а не со скандинавскими соседями...
    А вообще, лично я, мало верю всем этим цифрам. По любой из стран и из любого источника. Помните? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика...
  • kwwk
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    kwwk-Фото
    Ну тогда,первый этап надо делать Париж-РУбэ.
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Кто-то высказывал мысль сделать "Тур туров" -- многодневку с неделей по Италии, неделей по Франции и неделей по Испании.

    Не взлетит, конечно, но было бы любопытно.

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