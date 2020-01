Крис Фрум досрочно покинул тренировочный лагерь

Цитата: jerzyk

Почему невозможно? Видимо у тебя таких травм не было. Я не говорю о переломах или о трещинах - это бред. Я говорю об ушибах ребер,говорю потому что знаком (лично) с такими травмами.

Позавчера на твиттере команды официально сообщили:

"Due to his rib injury @ToAerts also has to cancel on Sunday's @DVVtrofee race in Brussels.

This means that his awesome ride in World Cup Namur was his final race in the 2019 Belgian tricolore"

Гонщик просто так пропускает престижную коммерческую гонку с солидными для велокросса призовыми, хотя для него основной источник дохода. Что эти бельгийские врачи понимают в спортивных травмах? И МРТ у них неправильная, раз показывает то, чего быть не может. То ли дело болельщики на постсоветском пространстве, они без МРТ, не глядя, по интернету диагноз ставят.

Какое вам нахрен дело, что делает и чего не делает человек, которого вы знать не знаете и который вам абсолютно неинтересен? Просто чтобы сообщить чайникам что вы умный и знающий, а они тупые и невежественные?