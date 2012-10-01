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Крис Фрум досрочно покинул тренировочный лагерь

Восстановление Криса Фрума идёт медленнее, чем ожидалось

 

 

Крис Фрум досрочно покинул тренировочный лагерь  Четырёхкратный победитель Тур де Франс, 34-летний британский гонщик Крис Фрум покинул тренировочный лагерь команды Ineos через два дня после начала работы.

 

  О том, что восстановление Криса Фрума, получившего серьёзные травмы в июне во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, идёт медленнее, чем планировалось, сообщили итальянские издания Bicisport и SpazioCiclismo.

 

  О состоянии Криса Фрума в интервью итальянским журналистам рассказал спортивный директор команды Ineos Дарио Чиони.

 

  Дарио Чиони: «После двух дней тренировок в Испании Крис Фрум, который надеется бороться за пятую жёлтую майку Тур де Франс, вернулся домой. Он не в порядке, кто знает, сможет ли он восстановиться».  

 

  Напомним, что после травмы Крис Фрум завершил сезон, приняв участие в мероприятиях критериума «Сайтама», где говорил, что надеется уже в феврале начать сезон в гонках.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 30.06.2017

    ВСЁ. ФИНИШ.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Alex

      Sozircatel

      Сегодня, 05:17 | Регистрация: 16.07.2018

      Подождите , хотябы до весны , такую личность как Фрум списывать

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Astanaforever
    ВСЁ. ФИНИШ.
    Думаю нет, но в этом году Тур точно нет, надо ему на Вуэльту целится.

  3. ZX330-5G

    Сегодня, 08:08 | Регистрация: 7.09.2015

    Тревожно за Фрума. 

  4. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 12:30 | Регистрация: 8.09.2017

    Ну ему вроде последнюю операцию в конце ноября делали, а судя по инстаграмму там и речи не могло быть что он способен на полный тренировочный цикл. Пока остаётся просто ждать.

  5. Имя: Servis

    Roscomsport

    Сегодня, 13:14 | Регистрация: 21.01.2018

    Фрум боец каких мало. Если не сможет вернуться к прежним кондициям - значит это выше сил человека...

  6. s75

    Сегодня, 15:17 | Регистрация: 9.06.2015

    с одной стороны, сезон лучше пропустить, с другой - завершающийся контракт

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    s75-Фото

    с одной стороны, сезон лучше пропустить, с другой - завершающийся контракт

  • uran
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (6)
    uran-Фото
    Что за народ пошел: тянуть в гору не хотят, в команде мешаю, сервант за авторитет не считают. Срамота!
  • Roscomsport
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Roscomsport-Фото

    Фрум боец каких мало. Если не сможет вернуться к прежним кондициям - значит это выше сил человека...

  • BaTman
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    BaTman-Фото
    Ну ему вроде последнюю операцию в конце ноября делали, а судя по инстаграмму там и речи не могло быть что он способен на полный тренировочный цикл. Пока остаётся просто ждать.
  • Mima
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (6)
    Mima-Фото
    Молодец, что перешёл в Сегафредо. Здесь ценят и понимают возможности. Вперёд, удачи, сил, здоровья!!
  • ZX330-5G
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    ZX330-5G-Фото

    Тревожно за Фрума. 

  • Sozircatel
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Sozircatel-Фото
    Подождите , хотябы до весны , такую личность как Фрум списывать
  • Earl57
    Alpecin-Fenix – новое название ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: jerzyk
    Почему невозможно? Видимо у тебя таких травм не было. Я не говорю о переломах или о трещинах - это бред. Я говорю об ушибах ребер,говорю потому что знаком (лично) с такими травмами.

    Позавчера на твиттере команды официально сообщили:

    "Due to his rib injury @ToAerts also has to cancel on Sunday's @DVVtrofee race in Brussels.

    This means that his awesome ride in World Cup Namur was his final race in the 2019 Belgian tricolore"

    Гонщик просто так пропускает престижную коммерческую гонку с солидными для велокросса призовыми, хотя для него основной источник дохода. Что эти бельгийские врачи понимают в спортивных травмах? И МРТ у них неправильная, раз показывает то, чего быть не может. То ли дело болельщики на постсоветском пространстве, они без МРТ, не глядя, по интернету диагноз ставят.

    Какое вам нахрен дело, что делает и чего не делает человек, которого вы знать не знаете и который вам абсолютно неинтересен? Просто чтобы сообщить чайникам что вы умный и знающий, а они тупые и невежественные?

  • jerzyk
    Alpecin-Fenix – новое название ... (19)
    jerzyk-Фото
    Почему невозможно? Видимо у тебя таких травм не было. Я не говорю о переломах или о трещинах - это бред. Я говорю об ушибах ребер,говорю потому что знаком (лично) с такими травмами.
  • Student
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    ВСЁ. ФИНИШ.
    Думаю нет, но в этом году Тур точно нет, надо ему на Вуэльту целится.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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