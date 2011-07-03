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Крис Фрум: «Берналь и новое поколение подняли планку»

Крис Фрум о вызове, которое бросает новое поколение велогонщиков

 

 

   Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум с нетерпением ждёт возобновления сезона и возможности бороться за пятый титул победителя Большой Петли. 35-летний британский гонщик команды Ineos в интервью нидерландскому журналу Helden отмечает, что велогонщики нового поколения, включая его товарища по команде Эгана Берналя, а также Тадея Погачара (UAE Teame Emirates) и Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), подняли планку и мотивируют работать ещё больше.

 

Крис Фрум: «Берналь и новое поколение подняли планку»

Photo ©  Instagram Chris Froome

 

 

   Крис Фрум: «Выросло новое поколение, и мы теперь выглядим стариками. Такие гонщики как Эвенепул, Погачар и Берналь, феноменальны. Сложно поверить, что в таком молодом возрасте они так хорошо выступают. Это фантастика, они делают огромную рекламу для велоспорта. А нам, «старикам», бросают вызов. Но их развитие мотивирует меня ещё сильнее.

 

  Теперь мы не можем готовиться к крупным гонкам так, как делали раньше. Эти суперталанты подняли планку, нам приходится им соответствовать. Нам необходимо совершенствоваться на всех уровнях – и в тренировках, и в питании. Если мы хотим побеждать этих молодых ребят, нам придётся расширять свои возможности.

 

  Сейчас я делаю всё, что могу, чтобы вернуться на прежний уровень или даже стать сильнее. Безмерно желаю этого достичь. Знаете, кажется, что этот вынужденный шести-семимесячный перерыв без велосипеда придал мне дополнительной энергии. Когда сейчас завершаю долгую тренировку, на следующий день не чувствую никакой усталости. Фактически, следующим утром я уже жажду снова расширять границы своих возможностей. И психологически чувствую себя обновлённым. Снова огромное желание бороться за победу.

 

  Тур де Франс – моя самая важная цель. Пятая победа на Туре – нечто уникальное. Мысль о ней была для меня краеугольным камнем в эти трудные месяцы, мотивировала вернуться на самый высокий уровень. Такое же количество побед как у Жака Анкетиля, Эдди Меркса, Берналя Ино и Мигеля Индурайна – великое достижение».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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  1. Walther

    Вчера, 22:44 | Регистрация: 23.01.2016

    Настоящий мужчина и настоящий чемпион.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.

    Вся жизнь это гонка.

  3. close2you

    Сегодня, 03:05 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.
    Молодые не раскатанные таланты в этом году, не умеющие правильно распределяться на 21 день, а этот волк уже кованный, зубы заточены. Он обязательно возьмёт этот тур, жду не дождусь как километров за 40 уедет и кинет берналю 5 минут.

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 07:21 | Регистрация: 3.07.2011

    О, знакомый скелетик, форма явно к Туру будет что надо. Очень вью напоминает Контадора с 2015 по 2017 год с его "самыми лучшими за карьеру ваттами". И, тем не менее, удачи.

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 27.07.2011

    не знаю пока что не верю в берналя

     

    недавно смотрел тур прошлый и как Берналь отлетал от Пино

    Фруми такого себе не позволял

     

    одна атака и выигрыш Тура...

     

    Кароче если тур будет то он будет интересным.тем более сразу столько голодных до гонок претендентов.

  6. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.

    А Берналь уже сам решает, кому помогать, а кому нет?))) Взрослые вроде люди, а такую ересь несете. В Инеос дисциплина похлеще, чем в Астане, чего ж ваши сами не решают, кому помогать в гонке, а кому нет, едут по указке спортдиров?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 15:40 | Регистрация: 7.12.2014

      Дисциплина, говорите? Брейлсфорд каждому из трех пообещал единоличное лидерство на Туре, когда разговаривал с ними по отдельности. Типа мотивировал. А журналистам сказал, что лидером станет тот, кто будет в лучшей форме в конце июля - середине августа. Никакие прошлые заслуги значения иметь не будут, как и потенциальные возможности. Только тот, кто сильнее в данный момент времени.

  7. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 15:01 | Регистрация: 18.09.2014

    Божечки, он вообще живой? Тощий, ужас. Огромная голова над маленьким телом. Очень надеюсь, что неудачный ракуср съемки, смотреть же больно на человека.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Earl57
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Earl57-Фото
    Дисциплина, говорите? Брейлсфорд каждому из трех пообещал единоличное лидерство на Туре, когда разговаривал с ними по отдельности. Типа мотивировал. А журналистам сказал, что лидером станет тот, кто будет в лучшей форме в конце июля - середине августа. Никакие прошлые заслуги значения иметь не будут, как и потенциальные возможности. Только тот, кто сильнее в данный момент времени.
  • Александра
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Александра-Фото

    Божечки, он вообще живой? Тощий, ужас. Огромная голова над маленьким телом. Очень надеюсь, что неудачный ракуср съемки, смотреть же больно на человека.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Sezar-Фото
    Почему бы не быть итальянскому прологу? Деннис может на нем и не выиграть. А в горах Роан не потянет. Есть длинная разделка, чем не вариант для РМ?
    Там 2 горы такие. Под 2700. Всего. К тому времени юные колумбийцы уже много потеряют. Пускай резвятся. Я бы хотел, чтобы поехали Каттанео, Нокс и юный колумбиец, что был с ним на Альгарве. Хватит до отметки 5 км до финиша. А дальше сама-сама.
  • AvA
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    AvA-Фото

    Эвенпул, по мнению всех здешних скептиков, намного слабее относительно его сокомандника Жужу??...

    А на прошлогоднем Туре Жужу что сделал? При другом рельефе, при другом уровне надежд, ожиданий, давления, при других соперниках....

    ИМХО, так категорически безапеляционнно хоронить, равно как и превозносить, какой смысл??...

    Силы/умения/знания есть, желание/мотивация есть. Значит шанс будет.

  • Ice
    Крис Фрум: «Берналь и новое по ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Мания пятибожия . 1,5 года вне гонок. Не потянет. Молодые заездят его в горах в одну калитку. И Берналь не будет помогать. По интервью видно было. Амбиции.

    А Берналь уже сам решает, кому помогать, а кому нет?))) Взрослые вроде люди, а такую ересь несете. В Инеос дисциплина похлеще, чем в Астане, чего ж ваши сами не решают, кому помогать в гонке, а кому нет, едут по указке спортдиров?

  • Серафим
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Серафим-Фото

     Я вижу отличие Эвенпула от остальных молодых талантов в том, что никто (и возможно он сам) не знает его природой данной специализации. 

      Да, он очень хорош в разделке, но может хороший раздельщик он потому, что его функциональные данные находятся на другой ступени по сравнению с большинством велогонщиков. И, вполне возможно, при направленной подготовке он раскроется как горняк высшего класса, способный за счет своих возможностей ездить разделку на высоком уровне, недоступном другим горнякам.

     Да, он любит эпатаж, но мне кажется, что звездится Эвенпул намеренно, привлекая внимание в целях PR. К примеру, привлечь внимание будущих спонсоров, его команда не самый лучший вариант для развития карьеры супермногодневщика.

      Ну это так, по моим дилетантским рассуждениям.

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде ставит цел ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    у Вальверде и Солера одинаковые очки. тоже чтоль контрактные?

  • Earl57
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    Earl57-Фото
    Пролога в Будапеште, на котором Ремко надеялся победить, не будет. Что будет вместо него, пока неизвестно. Определенно только то, что старт Джиро будет на юге Италии. Но какие это будут этапы и где конкретно, еще не решено. И вероятнее всего Деннис тоже хочет примерить розовое. В высоких горах под 3000 м молодые колумбийцы резвиться будут, там Ремко тоже особо не претендент. И у Лефевра еще остались горные грегари?
  • uran
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    uran-Фото
    Погачар уже был в пример скептикам. Так что ничего не ясно. Пару дней в розовом и итог в 5-ке будет отличным дебютом. Судя по заявленным гонщикам вполне.
  • rude_rider
    Ремко Эвенепул дебютирует на Д ... (12)
    rude_rider-Фото

    Команда не та чтобы бороться за ГТ

     

    Конта уже раздавал лавры и назначил Мааса приемником..теперь наверное жалеет об этом,пора искать нового испанца на эту роль

     

    Но главное в этом парне то что он атакует казалось бы нелогично.может быть это поможет аля Аройо .

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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