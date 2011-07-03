Крис Фрум: «Берналь и новое поколение подняли планку»

Крис Фрум о вызове, которое бросает новое поколение велогонщиков

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум с нетерпением ждёт возобновления сезона и возможности бороться за пятый титул победителя Большой Петли. 35-летний британский гонщик команды Ineos в интервью нидерландскому журналу Helden отмечает, что велогонщики нового поколения, включая его товарища по команде Эгана Берналя, а также Тадея Погачара (UAE Teame Emirates) и Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step), подняли планку и мотивируют работать ещё больше.

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Крис Фрум: «Выросло новое поколение, и мы теперь выглядим стариками. Такие гонщики как Эвенепул, Погачар и Берналь, феноменальны. Сложно поверить, что в таком молодом возрасте они так хорошо выступают. Это фантастика, они делают огромную рекламу для велоспорта. А нам, «старикам», бросают вызов. Но их развитие мотивирует меня ещё сильнее.

Теперь мы не можем готовиться к крупным гонкам так, как делали раньше. Эти суперталанты подняли планку, нам приходится им соответствовать. Нам необходимо совершенствоваться на всех уровнях – и в тренировках, и в питании. Если мы хотим побеждать этих молодых ребят, нам придётся расширять свои возможности.

Сейчас я делаю всё, что могу, чтобы вернуться на прежний уровень или даже стать сильнее. Безмерно желаю этого достичь. Знаете, кажется, что этот вынужденный шести-семимесячный перерыв без велосипеда придал мне дополнительной энергии. Когда сейчас завершаю долгую тренировку, на следующий день не чувствую никакой усталости. Фактически, следующим утром я уже жажду снова расширять границы своих возможностей. И психологически чувствую себя обновлённым. Снова огромное желание бороться за победу.

Тур де Франс – моя самая важная цель. Пятая победа на Туре – нечто уникальное. Мысль о ней была для меня краеугольным камнем в эти трудные месяцы, мотивировала вернуться на самый высокий уровень. Такое же количество побед как у Жака Анкетиля, Эдди Меркса, Берналя Ино и Мигеля Индурайна – великое достижение».