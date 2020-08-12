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Крис Фрум: «Каждый день гонки – это тест»

Крис Фрум о Критериуме Дофине-2020 и подготовке к Тур де Франс»

 

 

  Критериум Дофине-2020 – третья велогонка, в которой Крис Фрум принимает участие после рестарта сезона. Четырёхкратный победитель Тур де Франс продолжает наращивать форму после травмы, полученной в прошлом году. После финиша 2-го этапа Критериума Дофине Крис Фрум рассказал, что всё ещё не вошёл полностью в гоночный ритм, но чувствует себя лучше с каждым днём гонки.

 

Крис Фрум: «Каждый день гонки – это тест»

 

 

  Крис Фрум: «Невероятно вернуться в пелотон. Но помню о том, что в этом году в ногах у меня сейчас лишь малая часть гонок сезона. Конечно, я всё ещё вхожу в гоночный ритм, но с каждым днём гонки чувствую себя всё лучше и лучше, и оптимистично настроен в отношении Тур де Франс.

 

 Думаю, моя подготовка к Туру идёт как надо. Конечно, я просто счастлив, что снова выступаю, что вернулся на Дофине. На этой гонке в прошлом году я упал. Даже просто вернуться после такого в пелотон невероятно. Радуюсь, что снова выступаю.

 

  Гоночных дней не хватает всем, но у меня в ногах на шесть месяцев меньше гонок, чем у всех остальных, потому что в прошлом году я не выступал во второй части сезона.

 

  Мне всё лучше, почувствовал большой прогресс на Туре Окситании, потом на Туре де л’Эн, а теперь на Дофине. Каждый день – это тест, каждый день стоит задача улучшать форму. И я очень доволен, насколько продвинулся. Это очень вдохновляет».

 

  Команда Jumbo-Visma доминировала на велогонках после рестарта сезона. На вопрос о соперниках Крис Фрум ответил: «Я не знаю, какой была их подготовка. Не имею представления, выступают они сейчас на 100% или же это всё ещё их подготовка к Тур де Франс. Но выглядят они впечатляюще».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos INEOS Grenadiers Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот так погода "поздравила" Роглича с очередной победой после рестарта сезона)

    Главное чтобы такого на Туре осенью в горах не было, а то уже  в прошлом году насмотрелись (т.е. не_досмотрели); Алафилиппу наверное ещё долго снилось та остановка этапа и поСледующий укороченный "только в гору", так сказать, где он потерял свой может единственный "шанс (в) жизни"

  • rude_rider
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    rude_rider-Фото
    Рогла просто неудержим
  • Kirils
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    Kirils-Фото

    легкие бронижелеты надо от такого подарка природы)) 

     

  • Tamri
    Пелотон попал под град на фини ... (3)
    Tamri-Фото

    Жесть какая

     

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    SportSpirit-Фото

    В Словении не было жестких карантинных ограничений, они и внутренний чемпионат первыми провели. Вроде как Роглич тренировался в штатном режиме дома, до открытия границ и первых сборов JV.

     

    Опять ему повезло, что он словенец)

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Да ,такого звездоПада я еще не видел, посыпались все, что называется дорвались. В принципе этот этап только еще раз показал что ... что ни чего не показал. Отсутствие тренировочного наката и еще меньше гоночных км сильно сказываються на подготовке... Будем ждать. Фрум понравился ,=спокоен как удав=. У меня вопрос. Когда и где Роглич успел набрать форму? ... Сидел во время карантина в спорт зале и тягал блины? Физика? Или на фоне не готовности соперников таковым только выглядит? А может в Словении раньше закончился карантин? Или  у Джамбо тренировачные сборы начались раньше? ... Незнаю...

  • Бакеша
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    Бакеша-Фото
    Кинтана и Лопес раскатываются, но им с такими грегарями как на этой гонке, на Туре будет очень тяжко
  • Sezar
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    Sezar-Фото

    Да, стратегия Джамбо просматривается - разбить главных соперников уже на первых горных этапах, а потом удерживать. В любом случае словенец стал сильнее и умнее, но Роглич 3 недели - это не Роглич 1 - й.  На Туре все будут против Джамбо.

  • GTX
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    GTX-Фото
    Это мне напоминает Тур Романдии-2019, где Рогла точно также взял гонку, не оставив никому ни шанса, что была потом на Джиро все помнят...надеюсь выводы были сделаны
  • motte
    Критериум Дофине-2020. Этап 2 (15)
    motte-Фото

    Однозначно это так

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