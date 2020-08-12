Крис Фрум: «Каждый день гонки – это тест»

Крис Фрум о Критериуме Дофине-2020 и подготовке к Тур де Франс»

Критериум Дофине-2020 – третья велогонка, в которой Крис Фрум принимает участие после рестарта сезона. Четырёхкратный победитель Тур де Франс продолжает наращивать форму после травмы, полученной в прошлом году. После финиша 2-го этапа Критериума Дофине Крис Фрум рассказал, что всё ещё не вошёл полностью в гоночный ритм, но чувствует себя лучше с каждым днём гонки.

Крис Фрум: «Невероятно вернуться в пелотон. Но помню о том, что в этом году в ногах у меня сейчас лишь малая часть гонок сезона. Конечно, я всё ещё вхожу в гоночный ритм, но с каждым днём гонки чувствую себя всё лучше и лучше, и оптимистично настроен в отношении Тур де Франс.

Думаю, моя подготовка к Туру идёт как надо. Конечно, я просто счастлив, что снова выступаю, что вернулся на Дофине. На этой гонке в прошлом году я упал. Даже просто вернуться после такого в пелотон невероятно. Радуюсь, что снова выступаю.

Гоночных дней не хватает всем, но у меня в ногах на шесть месяцев меньше гонок, чем у всех остальных, потому что в прошлом году я не выступал во второй части сезона.

Мне всё лучше, почувствовал большой прогресс на Туре Окситании, потом на Туре де л’Эн, а теперь на Дофине. Каждый день – это тест, каждый день стоит задача улучшать форму. И я очень доволен, насколько продвинулся. Это очень вдохновляет».

Команда Jumbo-Visma доминировала на велогонках после рестарта сезона. На вопрос о соперниках Крис Фрум ответил: «Я не знаю, какой была их подготовка. Не имею представления, выступают они сейчас на 100% или же это всё ещё их подготовка к Тур де Франс. Но выглядят они впечатляюще».