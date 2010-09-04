UCI отверг доводы защиты Криса Фрума, передав его дело в CAS

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- Дата:
- Вчера, 22:31
Дело Криса Фрума о превышении дозы сальбутамола переходит в Спортивный арбитражный суд
Международный союз велосипедистов UCI не принял доводы защиты британского гонщика команды Sky Криса Фрума по его делу о превышении дозы сальбутамола во время Вуэльты Испании-2017. Об этом сообщает французское издание Le Monde.
Команда Sky и Крис Фрум надеялись, что UCI не найдёт оснований для наказания четырёхкратного победителя Тур де Франс. Однако, Международный союз велосипедистов начал дисциплинарную процедуру, отправив вызвавший вопросы допинг-тест Фрума в Спортивный арбитражный суд.
Хотя дело перешло в суд, дата его рассмотрения ещё не назначена, а значит, ничто не будет препятствовать Крису Фруму принять участие в Джиро д’Италия-2018.
Как сообщает L’Equipe, рассматривать дело Фрума назначен судья из Германии Ульрих Хаас.
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