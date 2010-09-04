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UCI отверг доводы защиты Криса Фрума, передав его дело в CAS

Дело Криса Фрума о превышении дозы сальбутамола переходит в Спортивный арбитражный суд

 

 

  Международный союз велосипедистов UCI не принял доводы защиты британского гонщика команды Sky Криса Фрума по его делу о превышении дозы сальбутамола во время Вуэльты Испании-2017. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

 

  Команда Sky и Крис Фрум надеялись, что UCI не найдёт оснований для наказания четырёхкратного победителя Тур де Франс. Однако, Международный союз велосипедистов начал дисциплинарную процедуру, отправив вызвавший вопросы допинг-тест Фрума в Спортивный арбитражный суд.

 

  Хотя дело перешло в суд, дата его рассмотрения ещё не назначена, а значит, ничто не будет препятствовать Крису Фруму принять участие в Джиро д’Италия-2018.

 

Как сообщает L’Equipe, рассматривать дело Фрума назначен судья из Германии Ульрих Хаас.

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 4.09.2010

    >>>Команда Sky и Крис Фрум надеялись, что UCI не найдёт оснований для наказания четырёхкратного победителя Тур де Франс.

    действительно, какие основания? )

    браво, уси

  2. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 12.05.2013

    А что, довод: "Мне надо было, а то проиграл бы" нынче не канает? О времена, о нравы" (с) Как сложно жить (по правилам).

  3. DIM

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 13.10.2012

    А васька слушает и ест)))

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:26 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот интересно - в отношении одних спортсменов "презумпция невиновности"
    действует, в отношении других - нет.


  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:58 | Регистрация: 17.05.2015

    Возможно, я ошибаюсь - поправьте - но вроде   решение о дисквалификации принимает федерация на основании заключения WADA. Во всяком случае в других видах спорта. И если спортсмен с ним НЕ СОГЛАСЕН , то тогда он обращается в CAS...  А в этой ситуации  складывается впечатление, что  UCI не желает брать на себя ответственность и принять тведое и единоличное решение, УМЫВАЕТ РУКИ, а WADA и вовсе в стороне, мол, мы предоставили вам результат анализов, а дальше - решайте сами.

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ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • Адриен
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Адриен-Фото

    Возможно, я ошибаюсь - поправьте - но вроде   решение о дисквалификации принимает федерация на основании заключения WADA. Во всяком случае в других видах спорта. И если спортсмен с ним НЕ СОГЛАСЕН , то тогда он обращается в CAS...  А в этой ситуации  складывается впечатление, что  UCI не желает брать на себя ответственность и принять тведое и единоличное решение, УМЫВАЕТ РУКИ, а WADA и вовсе в стороне, мол, мы предоставили вам результат анализов, а дальше - решайте сами.

  • Адриен
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Адриен-Фото

    Надеюсь, что Нибали повторит успех Милан - Сан Ремо, а Луценко - развеет выраженные в его адрес сомнения...

  • VeloVelo
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Вот интересно - в отношении одних спортсменов "презумпция невиновности"
    действует, в отношении других - нет.


  • VeloVelo
    Состав команды Quick-Step Floo ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный состав. Кажется, что кто-то из квиков обязан выиграть. 

  • VeloVelo
    Тьеш Бенот – капитан команды L ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Беноот перспективный парень. Ему по зубам Большие Победы.

  • AzaKonta
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    AzaKonta-Фото
    Луценко вообще не торт на северных классиках. На дорогах Фландрии в этом году ничего не показал
  • DIM
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    DIM-Фото
    А васька слушает и ест)))
  • Николай Степаныч
    Тур Фландрии-2018. Превью (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Для меня загадка, почему Луценко упорно записывают в фавориты северных классик. Нет, было, конечно 3 место на Dwars door Vlaanderen в 2017, но там 200 км всего и состав не настолько звездный.

  • marketbk
    Фабиан Канчелара: "Саган и Ва ... (3)
    marketbk-Фото
    Михаил не надо говорит за всех. Мне например, все равно на его мнение. Как там Ленс написал,привет Луиджи.
  • Brodyazhnik
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (5)
    Brodyazhnik-Фото

    А что, довод: "Мне надо было, а то проиграл бы" нынче не канает? О времена, о нравы" (с) Как сложно жить (по правилам).

Страницы истории велоспорта

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