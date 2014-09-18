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Скончался Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos

Скончался Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos

 

 

 

 Николя Порталь (Nicolas Portal), спортивный директор британской команды Ineos ушёл из жизни в возрасте 40 лет из-за остановки сердца. Как сообщает команда Ineos, Николя Порталь скоропостижно скончался днём 3 марта в своём доме в Андорре.

 

  Николя Порталь с 2002 по 2010 год был профессиональным велогонщиком, выступал за команды AG2R La Mondiale, Caisse d’Epargne, а финальный сезон провёл в команде Sky, где затем стал работать спортивным директором. В 2013 году Николя Порталь был самым молодым спортивным директором на Тур де Франс. Под его руководством Крис Фрум одержал свою первую победу на французском Гранд-туре.

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Теги к статье: Николя Порталь

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 18.09.2014

    Внезапно.

    Совсем молодой, как же так?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 5.05.2018

    Ох, жесть(((( Искренние соболезнования.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 27.05.2017

    Даже не верится что в современном спорте такого уровня вот так может случится. Покойся с миром.

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 4.05.2019

    Шок... 

  5. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 17.08.2015

    Ох ничего же себе.

    Проблемы с сердцем у него были всегда, иза этого он довольно рано закончил карьеру гонщика, но не думал, что доканают так рано.

  6. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 14.12.2015

    Ничего себе, новость! Соболезную. 
    40 лет ... 

  7. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:07 | Регистрация: 4.07.2017

    Вроде недавно только его интервью читал, а тут... А так да, карьеру гонщика он закончил именно из-за проблем с сердцем

  8. s75

    Сегодня, 00:23 | Регистрация: 9.06.2015

    Горе....

  9. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 05:00 | Регистрация: 23.07.2016

    Действительно, шок...
    Покойся с миром! 

  10. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 06:15 | Регистрация: 8.07.2017

    Всегда было интересно следить за работой и читать интервью Н. Порталя.

    Незаурядный был человек и спортивный директор 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  11. Rokka

    Сегодня, 07:08 | Регистрация: 23.01.2016

    Душа команды! Какая потеря! Сил и терпения его семье!

  12. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 07:47 | Регистрация: 5.10.2016

    ...

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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