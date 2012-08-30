Крис Фрум покидает велокоманду Ineos в конце 2020 года

Крис Фрум уходит из велокоманды Ineos

Британская велокоманда Ineos объявила, что не будет продлевать контракт с четырёхкратным победителем Тур де Франс Крисом Фрумом в конце сезона.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Текущий контракт Криса заканчивается в декабре. Мы решили не продлять его. Это объявление делаем раньше обычного, чтобы положить конец недавно возникшим спекуляциям и позволить велокоманде Ineos сфокусироваться на продолжении велосезона.

Крис был с нами с момента основания команды. Он великий чемпион, с ним на протяжении этих лет мы делили много памятных моментов. Но я считаю, что и для команды, и для Криса это правильное решение. Учитывая достижения Криса в велоспорте, понятно, что он хочет быть единственным лидером команды в следующем периоде своей карьеры. Мы же не можем ему это гарантировать в данный момент.

Переход из команды Ineos даст ему возможность. В то же самое время его уход позволит другим членам нашей команды использовать шанс стать лидером, возможность, которую они по праву заслужили. Я рад, что в настоящий момент в команде Ineos у нас есть таланты, что наши общие усилия направлены на подготовку к следующей части сезона. Как и все в велоспорте, мы с нетерпением ждём стартов гонок в следующем месяце».

Крис Фрум: «Это десятилетие с командой было феноменальным. Мы вместе достигли очень многого. Я всегда буду ценить эти воспоминания. С нетерпением жду новых вызовов, которые встретятся мне на новом этапе моей карьеры. Но в данный момент я полностью сосредоточен на борьбе за пятый титул победителя Тур де Франс с командой Ineos».