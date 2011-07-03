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Альберто Контадор: «Фрум знает, как справляться с трудностями»

Альберто Контадор не верит, что Крис Фрум уйдёт из команды Ineos в этом сезоне

 

 

  В то время как Крис Фрум готовится к борьбе за пятый титул победителя Тур де Франс, не утихает волна обсуждений о его возможном уходе из команды Ineos, с которой он одержал четыре победы на Большой Петле. Альберто Контадор в интервью испанской версии Eurosport сказал, что считает «немыслимым» уход британского гонщика из команды в течение этого сезона, а также поделился мыслями о возможных сценариях распределения ролей в команде Ineos на Тур де Франс-2020.

 

 

   Альберто Контадор: «Фрум очень опытный, выиграл Тур четыре раза, так что он знает, как справляться с трудными ситуациями и препятствиями.

Мне кажется немыслимым, что он решит поменять команду в этом сезоне.

 

  Другое дело, если начнётся Тур, и на первом горном этапе Эган Берналь проявит своё желание бороться и уедет вперёд, и Фрум поймёт, что у него не останется ничего другого, как работать на Эгана, потому что тот сильнее, тогда он может подумать о «плане B».

 

  Если он действительно ищет возможность снова выиграть Тур, но не заявит о себе в начале гонки, то Ineos может отвернуться от него, потому что Берналь, например, будет его превосходить. И тогда, возможно, Фруму придётся обдумает вопрос (о смене команд). Но это будет не из-за стратегии команды или финансовых причин. Я предполагаю, что им будут двигать лишь амбиции по завоеванию пятого титула и желание войти в историю Тур де Франс».

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 Альберто Контадор

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  1. RVL

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 30.08.2012

    Да... первая гора, она такая...

  2. Гонщик

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 28.05.2017

    Если бы , да кабы , вырастут грибы , какая первая гора , Альберто видимо сильно завидует что Фрум идёт за пятым титулом , а он уже давно  сбитый лётчик и последние годы карьеры ездил в роли статиста . 

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 27.05.2017

    Он и так уже история...

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:17 | Регистрация: 17.05.2015

    Странные рассуждения Контадора - ВЫСОКОКЛАССНОГО профессионала - "...на первом горном этапе Эган Берналь проявит своё желание бороться и уедет вперёд, и Фрум поймёт, что у него не останется ничего другого, как работать на Эгана, потому что тот сильнее...". На первой горе ТРЕХНЕДЕЛЬНОГО тура Фрум сразу сдуется после первого побега Берналя ? Так не единожды бывало, что сам El Pistolero выигрывал после не совсем удачного начала... Тут всё зависит от руководства команды. В конце концов надо ДАТЬ ШАНС Фруму, причем - безоговорочно. Как в своё время дали шанс Сэру - когда ЯВНО сильнейший Фрум привез его к победе. И всё получилось нормально - Фрум упущенное НАВЕРСТАЛ в будущем, причем с лихвой, точно так же наверстает - если действительно Мастер - и Берналь. Ничего, если сейчас уступит ТДФ старшему - молодой ишо ...

    1. veloliveuser

      Сегодня, 09:31 | Регистрация: 2.09.2012

      ну логика Конты понятна - ЕСЛИ Берналь выиграет на той горе, то команда будет защищать желтую майку (уж они-то это умеют - а "синица" Эгана будет лучше "журавля" Криса), тогда у Фрума будет возможность проявить себя лишь на разделке, ну или если Берна капнет где-нибудь при веерах атак соперников.

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 09:45 | Регистрация: 7.12.2014

        Горная разделка 36 км на предпоследнем этапе - и много там Фрум сможет привезти? Если он хочет желтую майку в Париже то раньше надо решать. На Планш де Бель Филь уже поздно будет.

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 06:37 | Регистрация: 27.07.2011

    Контадор помоему пролачен Фрумом)))

     

    такие непримеримые соперники,причем именно Фрум скинул Конту в небытие

    а тепреь так топит типа за него..Конта хайпует помоему чтоб его не забыли. как эксперт он канечно так себе

  6. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 08:38 | Регистрация: 5.10.2016

    помницца, на джиро фрум выиграл всю гонку за два этапа до ее конца. щас же он сдался после первой атаки малька

  7. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Шкипер и только шкипер и никаких гвоздей

  8. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 11:08 | Регистрация: 3.07.2011

    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 12:56 | Регистрация: 17.05.2015

      Вы рассуждаете так, как будто Фрум с Берналем в РАЗНЫХ коллективах. Так кого команда, знаменитый поезд возить будет ? Или на планерке будет сказано - каждый сам за себя, кто кого хочет, того и поддерживает, побеждает сильнейший, свободная "охота" ? Ну, слушайте ... Тогда НОЛЬ будет и у Фрума и у Берналя. Капитан может быть ТОЛЬКО ОДИН. И уж где-где, а в Ineos*е это отлично понимают, мовистаровский ПРОВАЛЬНЫЙ эксперимент с многоглавым драконом повторять не станут.

  9. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 12:24 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Sezar
    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

    Прикол в том, что на этом Туре Берналю особо негде "рыпаться". Этапов с финишем в гору кот наплакал, да и те не супер крутые и высокие. Раздолье будет только спринтерам, для них этапов до кучи.

    Прюдом, помнится, говорил, что спецом такой маршрут сделали. Чтобы генеральщики не ждали какого-то конкретного этапа на котором можно всё порешать, будь то королевский горный или разделка. А боролись на протяжении всего Тура начиная с первой недели. И время, потерянное на первых этапах, отыгрывать будет крайне проблематично и горнякам-колумбийцам, и раздельщикам. 

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Комментарии

  • Адриен
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Адриен-Фото
    Вы рассуждаете так, как будто Фрум с Берналем в РАЗНЫХ коллективах. Так кого команда, знаменитый поезд возить будет ? Или на планерке будет сказано - каждый сам за себя, кто кого хочет, того и поддерживает, побеждает сильнейший, свободная "охота" ? Ну, слушайте ... Тогда НОЛЬ будет и у Фрума и у Берналя. Капитан может быть ТОЛЬКО ОДИН. И уж где-где, а в Ineos*е это отлично понимают, мовистаровский ПРОВАЛЬНЫЙ эксперимент с многоглавым драконом повторять не станут.
  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

    Прикол в том, что на этом Туре Берналю особо негде "рыпаться". Этапов с финишем в гору кот наплакал, да и те не супер крутые и высокие. Раздолье будет только спринтерам, для них этапов до кучи.

    Прюдом, помнится, говорил, что спецом такой маршрут сделали. Чтобы генеральщики не ждали какого-то конкретного этапа на котором можно всё порешать, будь то королевский горный или разделка. А боролись на протяжении всего Тура начиная с первой недели. И время, потерянное на первых этапах, отыгрывать будет крайне проблематично и горнякам-колумбийцам, и раздельщикам. 

  • Sezar
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Sezar-Фото

    Спокойно сидеть, не рыпаться и ждать разделки. Пусть Берналь атакует, а все остальные команды его ловят. Если не смогут поймать, то и Фрум в одиночку не справится. Тактика 2017 года. Плоская финальная разделка, которые он ездит идеально, с горой, о которой сохранились самые приятные воспоминание-самое то, что нужно.

  • Earl57
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Earl57-Фото
    Горная разделка 36 км на предпоследнем этапе - и много там Фрум сможет привезти? Если он хочет желтую майку в Париже то раньше надо решать. На Планш де Бель Филь уже поздно будет.
  • veloliveuser
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    veloliveuser-Фото
    ну логика Конты понятна - ЕСЛИ Берналь выиграет на той горе, то команда будет защищать желтую майку (уж они-то это умеют - а "синица" Эгана будет лучше "журавля" Криса), тогда у Фрума будет возможность проявить себя лишь на разделке, ну или если Берна капнет где-нибудь при веерах атак соперников.
  • motte
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    motte-Фото

    Шкипер и только шкипер и никаких гвоздей

  • Kitsune-taichou
    Команда Movistar не обсуждает ... (6)
    Kitsune-taichou-Фото

    конечно, разозлились, у них и так полно всяких лидеров, им только фрума не хватало biggrin

  • Kitsune-taichou
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото

    помницца, на джиро фрум выиграл всю гонку за два этапа до ее конца. щас же он сдался после первой атаки малька

  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин вышел из "Движени ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Sezar
    Запрещать кетоны-полная ерунда. Такого же эффекта можно добиться и специальной диетой.
    Цитата: Серафим
    В кетоновой диете ключевое слово - диета. До допинга ей как пешком до Луны.

    давайте повнимательнее

    про диету речь вообще то не идёт. они принимают препараты - моноэфир кетон. в этой же статье даже ссылка на прошлогоднюю заметку велолайва есть, с картинкой - баночка такая, бета-гидроксибутират

    https://veloclub.pro/forum/viewtopic.php?t=1184

    цитата - Классические кетогенные диеты (богатые жирами, с низким содержанием СНО) трудно поддерживать, они создают высокий атерогенный риск и плохо подходят для спортсменов.

    задумайтесь - почему-то ЭПО колоть нельзя, но на высоту за ним съездить никто не запрещает и все это практикуют. ок - до 50% гематокрита )

  • rude_rider
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (12)
    rude_rider-Фото

    Контадор помоему пролачен Фрумом)))

     

    такие непримеримые соперники,причем именно Фрум скинул Конту в небытие

    а тепреь так топит типа за него..Конта хайпует помоему чтоб его не забыли. как эксперт он канечно так себе

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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