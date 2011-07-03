Альберто Контадор: «Фрум знает, как справляться с трудностями»

Альберто Контадор не верит, что Крис Фрум уйдёт из команды Ineos в этом сезоне

В то время как Крис Фрум готовится к борьбе за пятый титул победителя Тур де Франс, не утихает волна обсуждений о его возможном уходе из команды Ineos, с которой он одержал четыре победы на Большой Петле. Альберто Контадор в интервью испанской версии Eurosport сказал, что считает «немыслимым» уход британского гонщика из команды в течение этого сезона, а также поделился мыслями о возможных сценариях распределения ролей в команде Ineos на Тур де Франс-2020.

Альберто Контадор: «Фрум очень опытный, выиграл Тур четыре раза, так что он знает, как справляться с трудными ситуациями и препятствиями.

Мне кажется немыслимым, что он решит поменять команду в этом сезоне.

Другое дело, если начнётся Тур, и на первом горном этапе Эган Берналь проявит своё желание бороться и уедет вперёд, и Фрум поймёт, что у него не останется ничего другого, как работать на Эгана, потому что тот сильнее, тогда он может подумать о «плане B».

Если он действительно ищет возможность снова выиграть Тур, но не заявит о себе в начале гонки, то Ineos может отвернуться от него, потому что Берналь, например, будет его превосходить. И тогда, возможно, Фруму придётся обдумает вопрос (о смене команд). Но это будет не из-за стратегии команды или финансовых причин. Я предполагаю, что им будут двигать лишь амбиции по завоеванию пятого титула и желание войти в историю Тур де Франс».