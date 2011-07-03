VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Крис Фрум может уйти из велокоманды Ineos?

Крис Фрум: «Падение дало мне новый фокус и стимул»

 

 

   Пока Крис Фрум, восстановившийся после травмы, готовится к борьбе за пятый титул победителя Тур де Франс, появились сообщения, что он может перейти в другую команду.

 

 

  В команде Ineos (Sky), где Фрум выступает с 2010 года, теперь есть ещё два победителя Большой Петли – Герант Томас и Эган Берналь, которые также намерены отдать все силы в борьбе за победу на Большой Петле.

 

  В недавнем интервью Eurosport España Эган Берналь говорил: «Я чётко понимаю, что команде Ineos было бы интересно выиграть пятый Тур де Франс с Крисом Фрумом или ещё один Тур с Герантом Томасом. В конце концов, они оба – британские гонщики в британской команде. Для них это важно. Скажем так, я понимаю позицию команды.

 

  Также я понимаю положение Геранта Томаса, который хочет выиграть второй Тур де Франс. В прошлые два года он стал победителем, а затем финишировал 2-м. Его надо принимать во внимание.

 

  Я понимаю Криса Фрума, который хочет выиграть пятый Тур де Франс. Учитывая всё, что с ним случилось, победа стала бы для него лучшим возвращением.

 

  Но у меня тоже есть своя позиция. Я молод, уже выиграл Тур де Франс, и точно не хочу отбрасывать возможность одержать ещё одну победу на Туре. Все свои силы на 100% отдам ради достижения этой цели.  

 

  Мы должны посмотреть, каким каждый подойдёт к Туру. Мы ещё не выступали в гонках, так что не знаем, в какой форме будем. Мне нравится подход команды – смотреть на форму гонщиков. Пусть звучит банально, но дорога всех расставит по местам. Как только пройдут первые этапы, будет сразу понятно, на какой позиции Фрум, на какой – я, на какой Томас.

 

  На данный момент, хотя я и являюсь последним победителем Тур де Франс, я не могу сказать команде, что буду единственным лидером, потому что понимаю и Фрума, и Томаса, и позицию команды. Сейчас нужно с холодной головой сосредоточиться на тренировках, стараться работать как можно лучше, дойти до Тура, а потом всё станет на свои места».

 

 

Контракт Криса Фрума с командой Ineos заканчивается в конце этого года, а о продлении пока не сообщается.

 

 О том, что четырёхкратный победитель Тур де Франс может перейти в другую команду уже в этом сезоне, сообщают Cyclingnews. О том, что с Крисом Фрумом ведёт переговоры команды Movistar, рассказывает Ciclo21.

 

  Спонсор команды Movistar компания Telefonica ведёт переговоры о слиянии с Liberty Global Virgin Media, владельцем которой является миллиардер Джон Мэлоун. Если сделка состоится, на базе оператора связи О2, принадлежащего компании Telefonica, и Virgin Media появится совместное предприятие, у которого будет в общей сложности 46 млн абонентов и 11 миллиардов фунтов выручки.

 

  Слухи о возможном переходе Криса Фрума подогрел твит велогонщика команды Movistar Хосе-Хоакина Рохаса: «Друг (Фрум), знай, что в Испании у нас отличная еда. И у тебя будет великолепная поддержка».

 

 Команда Ineos отказалась комментировать сообщения о том, что Крис Фрум обдумывает переход в другую команду в этом сезоне.

 

  Крис Фрум, которому 20 мая исполнится 35 лет, в интервью The Telegraph сказал: «После моего падения в прошлом году и последующего восстановления я полностью уверен, что смогу вернуться на Тур де Франс, чтобы бороться за победу. В какой команде буду после 2020 года, ещё не знаю. Не собираюсь в ближайшее время завершать карьеру. Падение дало мне новый фокус и стимул. Чтобы вернуться, я работал как никогда много. И я не допущу, чтобы всё было напрасно».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 14.12.2015

    Трансферный период обещает быть очень интересным! 
    Фрум в Мувистаре? Вот как то не видится он там. Не представляется. 
    Хотя, человек ко всему привыкает! 
    Но, вот одно радует, что борьбу он все таки продолжает. После такой травмы и столько амбиций! 
    Дух чемпиона.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 27.08.2018

    На Сайклинигньюс хороший разбор разных вариантов с командамиЖ

    Бахрейн

    Израиль Старт ап

    NTT

    Мувистар

    Инеос

    Все очень интересно...

  3. close2you

    Вчера, 20:45 | Регистрация: 22.07.2017

    Великий чемпион

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 20:58 | Регистрация: 4.01.2015

    В ИНЕОСе становится по настяощему тесно, многие хотят сИграть по крупному в будщем и со статусов звёздных офицеров перейти в полковники или даже генеральство.
    То что Крис может уйти меня сначала немного удивило, но с другой стороны: а почему бы и нет? Но то, что пишут о Фруме в Мовсита(р), вот в это ну совсем не верится (Вальверде - луший друг, Кинтана - злейший враг).
    Я думаю, что с уходм ФРУМинатора уйдёт с сИр Дэйв...или же наоборот russian

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 27.05.2017

    Какой Кинтана? Он где сейчас в курсе?

  6. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:46 | Регистрация: 3.07.2011

    Хз, если он хочет выигрывать ну какой Мувистар? Сравните тактику Унсуэ и Ская-Инеоса. Бахрейн и все что перечислялось вообще тухляк в хорошем смысле этого слова. Я скорее поверю в Эмираты, EF, Санвеб, Астану или даже Трек (команду звездных пенсионеров). А если перейдет в Бору я буду даже рад.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Sezar-Фото

    Хз, если он хочет выигрывать ну какой Мувистар? Сравните тактику Унсуэ и Ская-Инеоса. Бахрейн и все что перечислялось вообще тухляк в хорошем смысле этого слова. Я скорее поверю в Эмираты, EF, Санвеб, Астану или даже Трек (команду звездных пенсионеров). А если перейдет в Бору я буду даже рад.

  • uran
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    uran-Фото
    Какой Кинтана? Он где сейчас в курсе?
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    В ИНЕОСе становится по настяощему тесно, многие хотят сИграть по крупному в будщем и со статусов звёздных офицеров перейти в полковники или даже генеральство.
    То что Крис может уйти меня сначала немного удивило, но с другой стороны: а почему бы и нет? Но то, что пишут о Фруме в Мовсита(р), вот в это ну совсем не верится (Вальверде - луший друг, Кинтана - злейший враг).
    Я думаю, что с уходм ФРУМинатора уйдёт с сИр Дэйв...или же наоборот russian

  • close2you
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    close2you-Фото
    Великий чемпион
  • EL-Fenomeno
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    пока не думет об уходе (вслух) и готовится к Тдф, Фландрии и Рубэ (как приоритеты №1, №2, и №3). Но за него будет жаль больше всего если придётся ему снова метаться в другую команду

  • Freejazz
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Freejazz-Фото

    На Сайклинигньюс хороший разбор разных вариантов с командамиЖ

    Бахрейн

    Израиль Старт ап

    NTT

    Мувистар

    Инеос

    Все очень интересно...

  • Zhanzhak
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Трансферный период обещает быть очень интересным! 
    Фрум в Мувистаре? Вот как то не видится он там. Не представляется. 
    Хотя, человек ко всему привыкает! 
    Но, вот одно радует, что борьбу он все таки продолжает. После такой травмы и столько амбиций! 
    Дух чемпиона.

  • paindoc
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    paindoc-Фото
    Вот засада, Закарину и Кочеткову опять работу искать придётся. Катюша, теперь вот ССС.
  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Gr ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    бедные.. как же им трудно! где ж берут они силы всё это вынести?! воистину невероятное, исторически беспрецедентное испытание выпало на их хрупкие плеч.. ног... - головы!!!

    дай им бог всем сил (психических?) пережить эту суровоую годину!!!

  • Adriano
    Компания CCC не сможет поддерж ... (12)
    Adriano-Фото
    Еще незабываем про налоги которые выплачивает гонщик. Не зря многие кто побогаче вырываются в Монако или нанимают налоговых менеджеров для оптимизации расходов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 мая

Anthony Turgis (Total Direct Energie)

17 мая

Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling)

Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren)

Dmitry Strakhov (Gazprom - RusVelo)

Greg Van Avermaet (CCC Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2020 (36)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)