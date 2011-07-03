Крис Фрум может уйти из велокоманды Ineos?

Крис Фрум: «Падение дало мне новый фокус и стимул»

Пока Крис Фрум, восстановившийся после травмы, готовится к борьбе за пятый титул победителя Тур де Франс, появились сообщения, что он может перейти в другую команду.

В команде Ineos (Sky), где Фрум выступает с 2010 года, теперь есть ещё два победителя Большой Петли – Герант Томас и Эган Берналь, которые также намерены отдать все силы в борьбе за победу на Большой Петле.

В недавнем интервью Eurosport España Эган Берналь говорил: «Я чётко понимаю, что команде Ineos было бы интересно выиграть пятый Тур де Франс с Крисом Фрумом или ещё один Тур с Герантом Томасом. В конце концов, они оба – британские гонщики в британской команде. Для них это важно. Скажем так, я понимаю позицию команды.

Также я понимаю положение Геранта Томаса, который хочет выиграть второй Тур де Франс. В прошлые два года он стал победителем, а затем финишировал 2-м. Его надо принимать во внимание.

Я понимаю Криса Фрума, который хочет выиграть пятый Тур де Франс. Учитывая всё, что с ним случилось, победа стала бы для него лучшим возвращением.

Но у меня тоже есть своя позиция. Я молод, уже выиграл Тур де Франс, и точно не хочу отбрасывать возможность одержать ещё одну победу на Туре. Все свои силы на 100% отдам ради достижения этой цели.

Мы должны посмотреть, каким каждый подойдёт к Туру. Мы ещё не выступали в гонках, так что не знаем, в какой форме будем. Мне нравится подход команды – смотреть на форму гонщиков. Пусть звучит банально, но дорога всех расставит по местам. Как только пройдут первые этапы, будет сразу понятно, на какой позиции Фрум, на какой – я, на какой Томас.

На данный момент, хотя я и являюсь последним победителем Тур де Франс, я не могу сказать команде, что буду единственным лидером, потому что понимаю и Фрума, и Томаса, и позицию команды. Сейчас нужно с холодной головой сосредоточиться на тренировках, стараться работать как можно лучше, дойти до Тура, а потом всё станет на свои места».

Контракт Криса Фрума с командой Ineos заканчивается в конце этого года, а о продлении пока не сообщается.

О том, что четырёхкратный победитель Тур де Франс может перейти в другую команду уже в этом сезоне, сообщают Cyclingnews. О том, что с Крисом Фрумом ведёт переговоры команды Movistar, рассказывает Ciclo21.

Спонсор команды Movistar компания Telefonica ведёт переговоры о слиянии с Liberty Global Virgin Media, владельцем которой является миллиардер Джон Мэлоун. Если сделка состоится, на базе оператора связи О2, принадлежащего компании Telefonica, и Virgin Media появится совместное предприятие, у которого будет в общей сложности 46 млн абонентов и 11 миллиардов фунтов выручки.

Слухи о возможном переходе Криса Фрума подогрел твит велогонщика команды Movistar Хосе-Хоакина Рохаса: «Друг (Фрум), знай, что в Испании у нас отличная еда. И у тебя будет великолепная поддержка».

Команда Ineos отказалась комментировать сообщения о том, что Крис Фрум обдумывает переход в другую команду в этом сезоне.

Крис Фрум, которому 20 мая исполнится 35 лет, в интервью The Telegraph сказал: «После моего падения в прошлом году и последующего восстановления я полностью уверен, что смогу вернуться на Тур де Франс, чтобы бороться за победу. В какой команде буду после 2020 года, ещё не знаю. Не собираюсь в ближайшее время завершать карьеру. Падение дало мне новый фокус и стимул. Чтобы вернуться, я работал как никогда много. И я не допущу, чтобы всё было напрасно».